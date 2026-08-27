El malecón de la Habana, el Monte Olimpo o dinosarios: 3 millones de euros para construir 13 nuevos parques infantiles en los barrios de Sevilla

Del Monte Olimpo hasta el malecón de la Habana pasando por una naranja o los dinosaurios. El Ayuntamiento de Sevilla busca transformar los parques infantiles de la ciudad para resultar más atractivos para los más pequeños. En total, el Consistorio transformará en los próximos meses 13 parques infantiles repartidos por toda la ciudad, desde el Parque de María Luisa hasta el Parque Psicomotronic.

Los toboganes de la ciudad ya no son solo casetillas de colores, sino que trasladan a los niños sevillanos a otras partes del mundo, les explican los instrumentos musicales o les hacen viajar a otra época. Ahora, el Consistorio desarrolla espacios tematizados singulares que buscan dar una identidad propia a cada ubicación.

El Ayuntamiento desarrolla un plan de creación de nuevas áreas de juego en la capital que incluyen juegos inclusivos, suelos de seguridad, elementos sensoriales, columpios adaptados y mejoras de accesibilidad. En total, el proyecto, cuyo parque estrella ha sido el de la Feria de Abril en el Prado de San Sebastián suma nueve millones de euros. Todo para que los usuarios no tengan que desplazarse más de 20 minutos.

Los parques que estrenarán equipamientos

El Consistorio ha aprobado un nuevo contrato en el que se incluyen tres lotes, el primero con recintos de hasta 600 metros cuadrados, el segundo de entre 600 y 900 y el último para aquellos que superen los 900 metros cuadrados. En total, los trabajos de ejecución tendrán un valor de 3.242.000 euros (860.348,52 euros el primer lote, 1.089.282,46 euros el segundo paquete y 1.292.369,02 euros el tercero).

Las empresas que obtengan estos contratos tendrán que diseñar áreas infantiles atractivas y divertidas para todos. Así, entre las temáticas propuestas por el Ayuntamiento está el periodo del Jurásico, el fondo marino o la literatura. Muchos de estos conceptos están directamente relacionados con su ubicación como un parque con temática musical en los Jardines Abel Moreno o sobre la investigación en la calle Médicos sin Fronteras.

Estas nuevas actuaciones se centrarán en la creación de parques infantiles en el Parque Torre de los Perdigones, los Jardines del Cristina, la calle Mar Mediterráneo, el Parque Miraflores, el Parque Gran Vía, los Jardines Abel Moreno, la calle Médicos sin Fronteras, el Parque Hacienda de San Antonio, el Parque Amate, Forja XXI, Águila Perdicera, Parque de los Príncipes, Parque de María Luisa y Jardines de Hércules.

Espacios para adolescentes

El espacio más grande de todos, ubicado en el Parque Miraflores, de 3.423 metros cuadrados estará tematizado con animales y naturaleza de la tierra en el Jurásico. Además, aprovechando el terreno, el parque contará también con un recorrido de obstáculos lúdicos-deportivos para niños y adolescentes de 10 a 14 años, en los que se utilice la fuerza, el equilibrio, la resistencia y la flexibilidad.

Según sostiene el pliego, hasta ahora, en "Sevilla no ha existido una planificación de distribución ni de categorización de las áreas de juego, habiéndose ido instalando a petición de los usuarios en aquellos lugares donde el espacio permitía una mínima ocupación". Con este nuevo proyecto, el Ayuntamiento busca "que en todos los Distritos existan áreas de juego" y que estas tengan un nuevo concepto.

Estos nuevos espacios se suman a otros ya licitados en el Parque Psicomotronic, la calle Sinaí, la calle Castillo de Baños de la Encina y la calle Monzón, con una licitación de 853.600 euros. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla continúa el desarrollo de una planificación global para transformar los parques infantiles de la ciudad en espacios más cómodos, seguros, con sombra y accesibles para todos.