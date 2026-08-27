Las plazas MIR crecen un 6% en Sevilla: Medicina de Familia sigue al frente y la nueva especialidad de Urgencias se dispara

Sevilla habilitará 466 plazas MIR y EIR en 2027. La cifra supone un crecimiento del 5,9% respecto a la convocatoria de 2026, cuando se ofertaron 440 plazas, y consolida a la provincia como uno de los principales polos de Formación Sanitaria Especializada de Andalucía. Las 26 nuevas plazas se reparten entre Medicina y Enfermería y se distribuyen entre distintas especialidades. Como cada año, Medicina Familiar y Comunitaria vuelve a liderar la oferta, con 76 vacantes, una cifra que se mantiene estable respecto a las últimas convocatorias.

La principal novedad llegará, sin embargo, de la mano de Medicina de Urgencias y Emergencias. Sevilla pasará de las dos plazas ofertadas este año a diez en 2027, ocho más. El incremento coloca a esta nueva especialidad entre las que concentran una mayor oferta formativa de la provincia, a la altura de otras como Radiodiagnóstico, Neurología o Aparato Digestivo.

La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias fue creada en 2024 después de años de reivindicaciones profesionales. El Ministerio de Sanidad justificó entonces su puesta en marcha por la necesidad de dotar a estos servicios de médicos con una formación específica y homogénea, mejorar la seguridad de los pacientes y reconocer como especialidad propia una actividad que hasta entonces desarrollaban facultativos procedentes de diferentes ramas. El impulso no se limita a Sevilla. Andalucía ofertará en la convocatoria 2026-2027 un total de 2.068 plazas de Formación Sanitaria Especializada, 76 más que el año anterior y la cifra más alta de su historia. De ellas, 1.571 corresponden a Medicina y 364 a Enfermería. La nueva especialidad de Urgencias protagoniza uno de los mayores incrementos: pasa de 11 plazas en toda la comunidad a 36.

El refuerzo cobra especial relevancia en un contexto en el que las urgencias hospitalarias afrontan periódicamente episodios de elevada presión asistencial y dificultades para cubrir determinadas categorías profesionales. La creación de una vía formativa propia pretende que, a medio plazo, estos servicios dispongan de especialistas específicamente preparados para la atención urgente y emergente.

Urología sube a ocho plazas y Oftalmología se mantiene en diez

La oferta sevillana representa aproximadamente el 22,5% de todas las plazas de Formación Sanitaria Especializada previstas en Andalucía, algo más de una quinta parte del total autonómico. Entre las especialidades que aumentan su oferta figura también Urología, que pasa de siete a ocho plazas. Otras mantienen prácticamente intacta su capacidad docente: Oftalmología contará con diez; Pediatría, con seis; Oncología Médica, con nueve; Neumología, con ocho; Nefrología, con cinco; y Cardiología, con diez.

Geriatría, por el contrario, vuelve a quedarse sin plazas de formación en Sevilla. Entre las especialidades con menor número de vacantes figuran Análisis Clínicos y Angiología y Cirugía Vascular, con dos cada una; Cirugía Cardiovascular, también con dos; y Cirugía Pediátrica, Farmacología Clínica y Neurocirugía, con una plaza en cada caso. En Obstetricia y Ginecología se habilita una plaza vinculada al ámbito hospitalario y otras doce dentro de las unidades docentes correspondientes, según la distribución de la oferta provincial.

Enfermería suma cuatro plazas en 2027

La formación especializada de Enfermería alcanzará las 56 plazas en Sevilla en 2027. La oferta se reparte entre Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Obstétrico-Ginecológica y Pediátrica. El mayor número corresponde a Enfermería Familiar y Comunitaria, con 22 plazas vinculadas fundamentalmente a centros de salud, cuatro más que en la convocatoria anterior. A ellas se suman 18 plazas de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, buena parte de ellas vinculadas al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

También se ofertarán dos plazas de Enfermería Pediátrica, ambas en el Hospital Universitario de Valme; dos de Enfermería del Trabajo; y otras diez de Salud Mental, distribuidas entre las unidades docentes vinculadas a Valme y Virgen del Rocío.

El crecimiento de Sevilla se enmarca en una convocatoria estatal que también alcanza cifras récord. El Ministerio de Sanidad ha aprobado para 2027 un total de 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada en España, un 3,9% más que el año anterior. Andalucía aportará 2.068, la mayor oferta de su historia y casi un 40% superior a la de 2019.

El aumento de plazas no resuelve por sí solo los problemas de falta de especialistas, porque estos profesionales necesitan entre dos y cinco años de formación antes de completar la residencia. Sí permite, sin embargo, ampliar el relevo generacional y reforzar áreas estratégicas. En Sevilla, la apuesta de 2027 tiene un nombre propio: Urgencias y Emergencias, una especialidad recién creada que comienza a ganar peso precisamente en uno de los servicios donde la presión asistencial resulta más visible.