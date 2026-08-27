Movilidad
Cortada parte de la red ferroviaria de Sevilla por una avería en la Cartuja: afectadas la C5 de Cercanías y los trenes a Huelva
La avería afecta a la línea C5 de Cercanías de Sevilla y a los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla, con un plan alternativo de transporte por carretera
La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre Alamillo y Bifurcación Cartuja debido a una incidencia registrada en una maquinaria de vía mientras se realizaban trabajos programados en la infraestructura.
La incidencia afecta a los trenes de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla, que pueden sufrir modificaciones en su recorrido y acumular retrasos. También se están viendo afectados los servicios de Media Distancia que conectan Huelva y Sevilla.
Para garantizar la movilidad de los pasajeros mientras permanece cortado el tráfico ferroviario, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.
Los equipos técnicos trabajan en la zona para solucionar la incidencia y restablecer la circulación ferroviaria lo antes posible.
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