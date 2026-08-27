Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoCambios líneas de TussamPeligro embalses HuelvaSavener desaladora AzerbaiyánVuelve el calor a AndalucíaEclipse luna AndalucíaPascual LlopisParking estadio La CartujaConciertos Feria Tomares
instagramlinkedin

Movilidad

Cortada parte de la red ferroviaria de Sevilla por una avería en la Cartuja: afectadas la C5 de Cercanías y los trenes a Huelva

La avería afecta a la línea C5 de Cercanías de Sevilla y a los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla, con un plan alternativo de transporte por carretera

Imagen del panel informativo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla.

Imagen del panel informativo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla. / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre Alamillo y Bifurcación Cartuja debido a una incidencia registrada en una maquinaria de vía mientras se realizaban trabajos programados en la infraestructura.

La incidencia afecta a los trenes de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla, que pueden sufrir modificaciones en su recorrido y acumular retrasos. También se están viendo afectados los servicios de Media Distancia que conectan Huelva y Sevilla.

Para garantizar la movilidad de los pasajeros mientras permanece cortado el tráfico ferroviario, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.

Noticias relacionadas y más

Los equipos técnicos trabajan en la zona para solucionar la incidencia y restablecer la circulación ferroviaria lo antes posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Sevilla advierte que el tren entre Santa Justa y el aeropuerto afectará a Alcosa y a las 2.330 viviendas previstas en Buenaire
  2. El tranvibús llega en un mes al centro de Sevilla: las paradas ya están instaladas junto al nuevo acerado y la plataforma única
  3. Un aterrizaje forzoso de Ryanair paraliza la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  4. Vuelta al cole en Sevilla: estas son las fechas del inicio de curso 2026/2027 de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y universidades
  5. Los avispones orientales llegan también al Parque de María Luisa de Sevilla
  6. Las dos rutas para conectar Santa Justa y el aeropuerto: paradas en Alcosa o Sevilla Este, expropiaciones y una inversión de más de 300 millones
  7. La Vuelta vuelve a Sevilla: fecha, recorrido por la provincia y cómo conseguir una camiseta gratis
  8. La Junta de Andalucía reclama una ruta alternativa para el tren de Santa Justa al aeropuerto: tendría una parada entre Sevilla Este y Alcosa

Cortada parte de la red ferroviaria de Sevilla por una avería en la Cartuja: afectadas la C5 de Cercanías y los trenes a Huelva

Cortada parte de la red ferroviaria de Sevilla por una avería en la Cartuja: afectadas la C5 de Cercanías y los trenes a Huelva

Entrenúcleos suma cada vez más niños pero inicia otro curso sin colegio ni instituto público: Dos Hermanas reclama más centros

Entrenúcleos suma cada vez más niños pero inicia otro curso sin colegio ni instituto público: Dos Hermanas reclama más centros

El malecón de la Habana, el Monte Olimpo o dinosarios: 3 millones de euros para construir 13 nuevos parques infantiles en los barrios de Sevilla

El malecón de la Habana, el Monte Olimpo o dinosarios: 3 millones de euros para construir 13 nuevos parques infantiles en los barrios de Sevilla

Las plazas MIR crecen un 6% en Sevilla: Medicina de Familia sigue al frente y la nueva especialidad de Urgencias se dispara

La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo: suministrará agua potable a casi tres millones de personas en Azerbaiyán

La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo: suministrará agua potable a casi tres millones de personas en Azerbaiyán

Sevilla tendrá su primera quedada para ‘farmear aura’ en la Plaza de España

Sevilla tendrá su primera quedada para ‘farmear aura’ en la Plaza de España

Robles pone en valor desde Sevilla la preparación y profesionalidad del Ejército de Tierra

Robles pone en valor desde Sevilla la preparación y profesionalidad del Ejército de Tierra

Sevilla se suma a la concentración de apoyo a Ceuta convocada para el 2 de septiembre

Sevilla se suma a la concentración de apoyo a Ceuta convocada para el 2 de septiembre
Tracking Pixel Contents