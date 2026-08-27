Vox intenta bloquear el proyecto de mezquita del Polígono Sur de Sevilla con un recurso en el que pide la suspensión cautelar de la licencia

Vox no cesa en su empeño de evitar la construcción de una mezquita en el Polígono Sur. La formación de extrema derecha ha anunciado este jueves que presentado un recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla que daba luz verde al proyecto y ha solicitado la suspensión cautelar del mismo hasta que haya una resolución firme.

En esta ocasión, Vox ha apuntado a la denominación utilizada en el proyecto, definido como centro cultural. Según la formación política, hay "contradicción entre la denominación y calificación del proyecto y su configuración material". Así, apuntan que no se establece como lugar de culto pese a que tiene salas de oración diferenciadas, zonas de abluciones, zona del imán, patio y jardín de mezquita y un minarete de 30 metros.

La gran mezquita junto al Polígono Sur tendrá 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto ocupará en torno al 20% del nuevo centro cultural islámico promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y está diseñada por uno de los arquitectos más reputados de toda España: Guillermo Vázquez Consuegra. El diseño será con forma de triángulo y tendrá capacidad para unas 500 personas.

Vox denuncia una "contradicción" en el proyecto

Desde que se conoció que el proyecto superaba los trámites municipales para su puesta en marcha, Vox ha intentado frenarlo. El propio líder de la formación en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, denunció que "quieren islamizar nuestros barrios" y, a preguntas de los medios, alertó de su voluntad de desarrollar "todas las acciones judiciales y políticas necesarias para que esto no pase".

Ahora, la formación sostiene que la "contradicción" entre la denominación y la configuración del proyecto obliga a determinar de manera expresa, motivada y verificable cuál es el uso principal real del complejo". "No basta con denominar centro cultural a un proyecto para que el uso religioso deje de ser su elemento principal. Lo que debe analizarse es la realidad material del proyecto y su encaje en el planeamiento", insisten.

Las críticas del partido de extrema derecha no se limitan al uso como centro de culto, sino que van más allá. El partido pone el foco en la construcción 11 alojamientos, considerados "alojamientos temporales", pero que, según sus palabras, en el documento aparecen calificados como "vivienda". Además, denuncian la inclusión de espacio de uso terciario como la cafetería, una tienda, un coworking y oficinas.

Vox amenaza con ir a la justicia

Con esta medida, Vox aspira a frenar los inicios de las obras, después de haber obtenido la luz verde del Ayuntamiento. Para ello, solicita la nulidad de la licencia o su anulación o revocación, así como su denegación. Mientras llega la decisión definitiva mediante una resolución firme, la formación que lidera Gavira exige la suspensión cautelar de la eficacia de la licencia y de cualquier habilitación para comenzar las obras.

La formación vuelve a poner la pelota en la Gerencia de Urbanismo, que tendrá que decidir si lo estima o no, para luego pasar por el Consejo de Gobierno de este mismo organismo. Pese a todo, el 28 de julio la formación ya alertó de que, si no se estiman sus recursos y la licencia no decae, acudirán a la justicia para interponer un contencioso-administrativo y bloquear el proyecto.

Vox ha desarrollado múltiples acciones para tratar de evitar la construcción del centro islámico. La formación lideró una manifestación en el Polígono Sur, en la que participó un grupo neonazi, y una recogida de firmas para evitar su construcción. Además, la principal amenaza de la formación es romper su acuerdo de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de la capital hispalense: "Si la confianza se pierde, es muy complicado"