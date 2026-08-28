Las 26 "noches únicas" de la Bienal de Flamenco en Sevilla a partir de septiembre: espectáculos de José Mercé, Arcángel, Aurora Vargas o Joselito Acedo

La Bienal de Flamenco volverá a apostar por lo irrepetible. Serán 26 noches únicas de cante, baile y toque; propuestas "concebidas para que sólo puedan ocurrir en Sevilla" y que, debido a la singularidad de sus espacios, los artistas que reúnen o los repertorios que abordan, no volverán a darse del mismo modo en ningún otro lugar. El ciclo reunirá a artistas consagrados José Mercé, Arcángel o Aurora Vargas junto a lo que se erigen como jóvenes promesas del mundo del flamenco, entre ellos José Fermín Fernández o Joselito Acedo.

La primera de las esas "noches únicas" dentro del ciclo será El mundo por montera el día 10 de septiembre, en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla con figuras como José Mercé y Arcángel junto a Martirio, José el de la Tomasa, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Rosario La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa. Además, en ellas hay que sumar las seis matinés únicas que acogerá la Iglesia de San Luis de los Franceses con Pedro El Granaíno, Alejandro Hurtado y Encarna Anillo , cada uno de ellos junto a destacados músicos invitados.

"Las noches de la Bienal no son solo un orgullo cultural para Sevilla, sino una apuesta estratégica de primer orden. Presentar espectáculos irrepetibles, concebidos exclusivamente para que tengan lugar aquí, nos posiciona en el mapa mundial como una capital viva que crea y lidera" afirmaba la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno. "Sevilla se vuelve a convertir en un referente".

Asimismo, como explica el director de la Bienal, Luis Ybarra, los estrenos absolutos son aquellos espectáculos coproducidos por varias entidades que antes de su estreno tienen prevista una gira. "Por la singularidad de los espacios en los que se dan, los artistas que reúnen o el repertorio que abordan, no volverán a darse del mismo modo en ningún otro espacio, lo que no quiere decir que sean el punto de partida de otros proyectos. O lo ves en la Bienal o te lo pierdes" presume Ybarrra.

Así, estas noches vuelven a formar parte de la programación en la Bienal: "Arrancamos con estas noches únicas la pasada edición, y dieron lugar a momentos de extrema excepcionalidad. Estas noches nacen de la demanda de los propios artistas, que entienden este marco no solo como un punto de partida de sus proyectos, sino como un lugar en el que causar el mayor impacto posible" asegura el director.

La primera cita será el día 10 de septiembre

La primera de esas 'noche única' reunirá el próximo 10 de septiembre en la Plaza de la Maestranza de Sevilla a un destacado elenco de artistas consagrados y también a nuevos talentos del flamenco en torno a ‘El mundo por montera’: una gala concebida expresamente para este icónico espacio.

El espectáculo celebrará además el centenario de un momento histórico para este arte, su proyección definitiva hacia el gran público. Contará con figuras del cante como José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete o Manuel de la Tomasa; los guitarristas Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal; los saxofonistas Juan Jiménez y Alfonso Padilla; y los artistas de la percusión y las palmas El Oruco, Abel Harana, Daniel Suárez y 'El Chupete'. El baile estará representado por el Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero.

Seis noches para la guitarra en el Turina

El Espacio Turina concentrará seis de las Noches únicas de esta edición, con una programación que hará de la guitarra uno de sus principales hilos conductores y propiciará encuentros inéditos entre distintas generaciones y lenguajes musicales.

La primera de ellas en el Turina será el 12 de septiembre con La cuerda al aire, un encuentro inédito entre Canito y Raúl Rodríguez que pondrá en diálogo a las cuerdas y al tres flamenco a partir de las músicas de raíz, la tradición y las composiciones propias.

Le seguirá, 13 de septiembre, Guitarra desnuda, el debut en solitario de José Fermín Fernández en la Bienal de Flamenco, un recital en el que el guitarrista reivindica la capacidad narrativa y emocional del instrumento a través de un recorrido por distintos palos tradicionales y un homenaje a los grandes maestros de la guitarra flamenca solista, de Ramón Montoya a Paco de Lucía.

Ya el día 18, Juan Requena asumirá por primera vez el protagonismo de un espectáculo propio en la Bienal con Requeneando, una propuesta personal en la que, acompañado por Los Makarines y con la colaboración de José Ángel Carmona, mostrará su universo como creador y solista y adelantará parte del repertorio de su próximo trabajo discográfico, Cenachería.

La programación en este espacio continuará el 20 de septiembre con Manos que hablan, un diálogo a dos guitarras entre Manuel de la Luz y Manuel Imán que pondrá en común sus distintas trayectorias y sensibilidades, desde el flamenco hasta el rock andaluz y otras músicas.

El 25 de septiembre, Diego del Morao protagonizará Más Morao, un concierto en el que el guitarrista jerezano desplegará su lenguaje personal y el legado de una de las grandes sagas del flamenco, con el compás y la identidad de Santiago como referentes.

Y el 27 de septiembre será el punto y final de estas noches en el Turina con Cuadro, la nueva propuesta de Dani de Morón, que recupera la esencia del cuadro flamenco como espacio de encuentro, improvisación y creación compartida. Junto al guitarrista sevillano estarán Sergio El Colorao, Amparo Lagares e Ismael El Bola al cante, Claudia La Debla al baile y Los Mellis a las palmas, en una noche concebida para vivir el flamenco desde la espontaneidad y el diálogo entre artistas.

Dos espacios para dos encuentros

El Teatro Central y el Real Alcázar acogerán, respectivamente, dos Noches únicas marcadas por el encuentro y la singularidad. El 15 de septiembre, Isabel Bayón llevará al Central Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes, una propuesta que reúne a David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz en un diálogo entre la palabra, el cante y el movimiento, con dirección musical de Jesús Torres y la colaboración al baile de la propia Bayón.

Un día después, el 16 de septiembre, el Real Alcázar será escenario de Xerezanías, un encuentro inédito entre tres grandes sagas del cante jerezano, representadas por Luis El Zambo, Dolores Agujetas y Antonio de la Malena, que reunirá sobre un mismo escenario tres estéticas y tres formas de entender el flamenco vinculadas a los barrios y territorios que han marcado sus respectivas familias: Santiago, La Plazuela y el eje Jerez-Lebrija.

El Lope, un punto de encuentro del flamenco

El Teatro Lope de Vega reunirá cinco Noches únicas que recorrerán distintas formas de entender y vivir el flamenco. El ciclo arrancará el 17 de septiembre con La copla del cante de Arcángel, un homenaje a la estrecha relación entre ambos géneros a través de un repertorio inspirado en figuras como Marchena, Caracol, Pepe Pinto, Canalejas o La Paquera de Jerez.

El 18 de septiembre, Antonio Reyes protagonizará Seis cuerdas, seis, un encuentro entre el cante y seis grandes guitarristas: Rafael Riqueni, Manolo Franco, Diego del Morao, Joni Jiménez, José del Tomate y Nono Reyes. El 25 de septiembre, Aurora Vargas y Juana Amaya llevarán al escenario Hazme con los ojos señas, un mano a mano construido desde la complicidad entre el cante y el baile.

Las sevillanas serán las protagonistas el 27 de septiembre con Fue tu querer, que reunirá a Macarena de la Torre, Juan de Mairena, Lidia Hernández y Fran Fernández, junto a Manolo Marín, Ana María Bueno, Rafael de Utrera y Carmen Lozano, en una celebración plural de este género como expresión de la cultura musical sevillana.

Y la última Noche única en el Lope será el 30 de septiembre: Mayte Martín presnentará Arqueología de lo puro, un recital dedicado a las formas más esenciales del flamenco antiguo y a repertorios clásicos y menos transitados, desde una mirada marcada por el rigor, la sensibilidad y el respeto a la tradición.

También el Hotel Triana, uno de los espacios más emblemáticos de la Bienal y antiguo patio de vecinos, volverá a convertirse en escenario de tres Noches únicas dedicadas al cante, el baile y el toque más genuinos. El 17 de septiembre, ‘Mujeres gitanas’ reunirá a Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi, Josemi Carmona, José Serrano, Israel Gutiérrez ‘Piraña’, Álvaro Llanos y Los Cherokee.

Un día después, el 18 de septiembre, Uvitas negras conmemorará el 75 aniversario de la Peña Pozo de las Penas con El Distinguido, Itoly de los Palacios, Nene Escalera, Manuel Orta, José Ángel Carmona, Anabel de Vico, Miguel Ortega y Juanelo, junto al baile de El Mistela y las guitarras de Niño Fraile, Juan Requena y Salvador Gutiérrez.

El ciclo se cerrará el 19 de septiembre con Andalucía en el tiempo, bajo la dirección artística de Manuel Curao, que reunirá a El Boquerón, Carmen de la Jara, Curro Lucena, Jaime ‘El Parrón’, Joselete de Linares, José Sorroche, Paqui Corpas, El Pecas y Romerito de Jerez, acompañados por Eduardo Rebollar y Antonio Carrión al toque.

Por su parte, el Teatro Alameda abrirá el 22 de septiembre un recorrido por la memoria del flamenco con ‘Patio’, la propuesta de Joselito Acedo que evocará los antiguos corrales de vecinos de Triana como espacios de convivencia, creación y transmisión del arte, en compañía de Manolo Marín, Pastora Galván, Rafael Riqueni y José Acedo padre.

A esta evocación de la memoria del barrio le seguirá, el 28 de septiembre, ‘Por Vallejo’, un homenaje a Manuel Vallejo de la mano de Manuel Cuevas y Miguel de Tena, ambos reconocidos con la Lámpara Minera, que reivindicarán la vigencia de los estilos clásicos y el legado de una de las grandes figuras del siglo XX. La libertad y el riesgo tomarán entonces el relevo con Los flamencos no van a la barbería, el encuentro que Capullo de Jerez y José de los Camarones protagonizarán el 30 de septiembre, un diálogo entre dos personalidades únicas del cante jerezano construido desde la improvisación, la intensidad y la autenticidad.

Como broche a las Noches únicas del Alameda, el 1 de octubre, Juan y Bernardo Parrilla compartirán escenario con Diego Carrasco y Carrete de Málaga en ‘Herencia’, una celebración de las raíces familiares y artísticas y de la transmisión de un flamenco que, fiel a su memoria, continúa evolucionando.