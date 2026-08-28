La antigua discoteca del Casino de la Exposición reabrirá en 2027 como bar-restaurante con música en directo: la empresa pagará 1,5 millones al Ayuntamiento en 10 años

El espacio de la antigua discoteca del Casino de la Exposición se recuperará como un bar-restaurante con un programa de actuaciones y conciertos en directo y aprovechando la terraza exterior. La empresa que lo recupere será además la encargada de poner en servicio la cafetería del Teatro Lope de Vega una vez que se culmine su reapertura prevista para el próximo mes de septiembre. Por este macrocontrato, valorado en 23,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Sevilla ingresará casi 1,5 millones de euros durante los diez años en los que el adjudicatario podrá mantener la concesión administrativa. La reapertura se producirá como máximo en 2027 dado que hay un límite de cinco meses desde que se firmen los contratos.

La licitación de este nuevo contrato, al que podrán concurrir las principales empresas del sector hostelero, coincide con la previsible finalización en septiembre de las obras de reacondicionamiento y adecuación del Teatro Lope de Vega, que fue clausurado en 2022, y con el inicio del proyecto de reurbanización de todo el entorno diseñado hace más de cinco años y que arrancará previsiblemente este otoño. De esta forma, se estima que cada año entre espectadores, visitantes, turistas y el propio personal de los espectáculos pasen por los dos espacios que salen a licitación un total de 137.000 personas con una facturación de más de 1,1 millones al año. Así lo recoge el contrato elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento consultado por este periódico y adelantado por ABC que ofrece un contrato estable al adjudicatario por un periodo mínimo de diez años prorrogable otros cinco años.

El principal reclamo de este contrato, aprobado por el ICAS, es la recuperación del salón de los espejos y el semisótano del Casino de la Exposición, que albergó hasta 2024 la conocida discoteca que cerró tras una sentencia del TSJA. En ese momento, se abrió un proceso de análisis en torno al futuro de este espacio situado en el corazón del recinto de la Exposición Universal del 29 con el planteamiento de que no recuperara su uso como sala de fiestas y tuviera un mayor vínculo con el gran equipamiento cultural del entorno. El contrato final, sin embargo, mantendrá el carácter principalmente de hostelería como cafetería-bar-restaurante con la posibilidad de incorporar espectáculos culturales y música en directo.

El informe elaborado por los servicios técnicos municipales sobre el estado del salón de los espejos y del semisótano, que albergaron durante años la antigua discoteca, revela que no tiene daños estructurales ni requiere de una reforma urgente. No obstante, sí se estima que hay deficiencias, problemas de instalaciones eléctricas y, sobre todo, necesidades para los nuevos usos que requieren de una inversión inicial que se valora en más de 600.000 euros, según el contrato.

El uso previsto, según la concesión administrativa diseñada por el Ayuntamiento de Sevilla, es el de cafetería, restaurante y bar con permiso para la música en directo. Así, podrá prestar servicios de "desayuno, aperitivos, comidas, cenas y bebidas para ser consumidos en el mismo local, en un servicio de barra o de mesa". Adicionalmente, el servicio de cafetería y restauración en las instalaciones podrá comprender un servicio de catering consistente para la realización de espectáculos.

Cafe-bar del Teatro Lope de Vega

La empresa adjudicataria de la antigua discoteca del Casino de la Exposición será la misma que gestione la explotación del bar del Teatro Lope de Vega, que tiene prevista su reapertura este mes de septiembre tras acometer obras de seguridad y mejoras exigidas por los técnicos para garantizar su reapertura. Esta cafetería, no obstante, solo podrá abrir sus puertas cuando esté operativo el teatro porque esté programado algún espectáculo. En este caso, no estaría autorizada la cocina y únicamente se podrán ofertas bebidas y aperitivos "tipo snacks" tal y como ocurría hasta ahora.

El bar dispondrá de accesos desde el exterior, desde el Casino y desde el propio teatro. Según los informes que forman parte del expediente se encuentra en buen estado de conservación, dado que ha estado en uso durante años y no requiere de una inversión de mejora y adecuación como sí ocurre en el caso de la antigua discoteca.