Arranca la Operación Retorno en Andalucía: la DGT pone el foco en la AP-4 y la A-49, como las carreteras con más tráfico este fin de semana

La Operación Especial Retorno del verano 2026 arranca este viernes, 28 de agosto, con especial atención a algunas de las principales carreteras de Andalucía. Entre ellas estarán la AP-4 y la A-49, dos de los grandes corredores que conectan Sevilla con Cádiz y Huelva y que la Dirección General de Tráfico (DGT) incluye entre las vías donde se espera una mayor intensidad de circulación.

Durante todo el verano, especialmente los findes de semana, ambas vías han concentrado retenciones kilométricas, muchas veces provocadas por accidentes viales. De por sí, tanto la AP-4 con destino a la provincia de Cádiz, así como la A-49, en dirección o regreso a Huelva, son las dos carreteras que más dolores de cabeza provocan a los sevillanos a la hora de salir de la ciudad.

El dispositivo comenzará a las 15:00 horas del viernes y permanecerá activo hasta las 24:00 horas del lunes 31 de agosto, cuatro jornadas en las que la DGT prevé más de 1,5 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas.

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico / Joaquín Corchero / Europa Press

Será la cuarta y última gran operación especial del verano, después de los dispositivos desarrollados a comienzos de julio, durante el primer fin de semana de agosto y con motivo del 15 de agosto.

AP-4 y A-49, entre las carreteras con más circulación

La previsión de la DGT sitúa a la AP-4 y la A-49 entre las carreteras que soportarán una mayor densidad de vehículos durante esta Operación Retorno. La AP-4 es uno de los principales ejes de comunicación entre Sevilla y Cádiz, mientras que la A-49 concentra buena parte de los desplazamientos entre Sevilla, Huelva y la costa onubense, además de conectar con Portugal.

Junto a ellas, la DGT señala como carreteras con mayor previsión de tráfico la A-357, A-4, A-44, A-45, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-7, MA-20 y N-4, además de las carreteras secundarias que dan acceso a zonas turísticas, lugares de descanso y áreas de segunda residencia.

El tráfico del retorno tendrá como característica principal el desplazamiento en sentido contrario al registrado durante las salidas vacacionales: el flujo se dirigirá fundamentalmente desde las zonas costeras y de descanso hacia los grandes núcleos urbanos, por lo que la DGT advierte de que los accesos a las ciudades pueden convertirse en algunos de los puntos más conflictivos.

Horas y tramos más conflictivos durante la Operación Retorno

Desde la subdelegación del Gobierno de España en Sevilla tienen localizados los peores horarios para circular durante la Operación Retorno. Concretamente, serán el viernes 28 desde las 15.00 a las 22.00 horas; el sábado por la mañana, de 10.00 a 15.00; y se espera la mayor circulación el domingo y el lunes de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Los cuatro puntos conflictivos para estas jornadas en Sevilla son la AP-4 hacia Dos Hermanas desde las playas de Cádiz, la A-66 entre Sevilla y el límite de Huelva, la A-49 desde el límite de la provincia de Huelva con Sevilla capital, y en la N-4 en la travesía con semáforos de El Cuervo de Sevilla.

Entre las medidas especiales de Tráfico están el domingo 30 de agosto la apertura de un carril en sentido contrario al habitual en la A-49 para facilitar la entrada a Sevilla desde Sanlúcar la Mayor; mientras el mismo día, a la altura de Las Cabezas de San Juan, en la AP-4, se prolongará mediante conos el ramal para hacer más fluida la incorporación de coches desde la A-471.

Más de 1,5 millones de desplazamientos en cuatro días

Durante los cuatro días de la operación se esperan más de 1,5 millones de movimientos en Andalucía. El dispositivo pone el cierre a un verano en el que la DGT calcula que las carreteras andaluzas superarán los 23,4 millones de desplazamientos entre julio y agosto: unos 11,43 millones en julio y cerca de 11,98 millones en agosto.

Tráfico recuerda además que en los últimos años las vacaciones se han ido escalonando y las salidas y regresos ya no se concentran únicamente en una única jornada. Aun así, los fines de semana y los últimos y primeros días de cada mes siguen acumulando una parte importante de los movimientos.

Sólo en la provincia de Sevilla, se esperan 371.000 desplazamientos, que se concentrarán, además de en la AP-4 y la A-49, en la A-4, A-66, A-92, y N-4.

Vigilancia especial con Guardia Civil, helicópteros y drones

Para afrontar este aumento de circulación, los Centros de Gestión de Tráfico de Sevilla y Málaga permanecerán operativos las 24 horas durante el dispositivo, con más de 60 funcionarios y técnicos especializados encargados de labores de supervisión, regulación e información.

La DGT contará también en Andalucía con dos bases de medios aéreos, desde las que se desplegarán helicópteros y drones para vigilar los principales itinerarios y los puntos donde puedan producirse incidencias.

Sombra de un helicóptero de la DGT / DGT

A este operativo se suma la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que reforzará las labores de vigilancia, asistencia y control en la red interurbana, con especial atención a las carreteras donde se espera una mayor concentración de vehículos.

El retorno coincide con la Operación Paso del Estrecho

El último gran fin de semana de agosto coincidirá además con el tráfico asociado a la Operación Paso del Estrecho (OPE), que incrementa notablemente la presencia de vehículos con matrícula extranjera en las carreteras españolas y, de manera especial, en Andalucía.

La previsión para el conjunto de la OPE alcanza los 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atraviesan España para embarcar hacia el norte de África. Para controlar estos desplazamientos existe un dispositivo específico en los corredores Mediterráneo, Central y de la Vía de la Plata, con vigilancia permanente, dos áreas de descanso, cinco puntos de información, más de 2.400 paneles de mensaje variable y más de 2.000 cámaras para conocer el ritmo de llegada de los vehículos a los puertos.

Operación Paso del Estrecho en el puerto de Algeciras (Cádiz) / A.Carrasco Ragel / EFE

La AP-4, que conecta Algeciras y Tarifa -donde se encuentran dos de los principales puertos participantes en la OPE- con dichos corredores, será una de las carreteras que soporte un mayor tránsito de estos vehículos extranjeros que se dirigen de regreso a sus países de origen.

En conjunto, el operativo de la OPE moviliza a más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios.

La A-49, también clave en el Paso de Portugal

A la Operación Retorno y al Paso del Estrecho se suma también el dispositivo especial de la Operación Paso de Portugal, especialmente relevante para las conexiones por carretera entre Andalucía y el país vecino.

La DGT prevé unos 270.000 vehículos procedentes de Europa con destino a Portugal y reforzará la vigilancia y la información en las carreteras que conducen a los pasos fronterizos. Este movimiento añade presión al tráfico del oeste de Andalucía precisamente en unas fechas en las que la A-49 ya soporta los desplazamientos de regreso desde las zonas turísticas de la provincia de Huelva hacia Sevilla.

Retenciones en la A-49, a la altura de San Juan del Puerto / MIGUEL VÁZQUEZ

La DGT pide consultar el tráfico antes de salir

Ante un fin de semana especialmente complicado en las carreteras, Tráfico recomienda planificar el viaje antes de ponerse al volante, consultar el estado de la circulación y elegir las rutas y horarios más adecuados para evitar retenciones. La situación de las carreteras y las posibles incidencias se actualizarán a través de los canales oficiales de la DGT, los boletines de radio y televisión y el teléfono 011.

Además, este verano está operativo el 018, el nuevo servicio gratuito y confidencial de atención a víctimas de siniestros de tráfico. Está disponible los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas y ofrece orientación psicológica, social, legal y médica a víctimas, familiares y allegados. No se trata de un teléfono de emergencias, sino de un servicio de acompañamiento posterior a un accidente.