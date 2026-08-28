Campañas comerciales, concursos o street marketing: Sevilla repartirá 300.000 euros entre los pequeños comercios de barrio

Apoyar el comercio de barrio y reforzar la competitividad de los pequeños comerciantes. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Sevilla, que ha puesto en marcha una convocatoria pública de 300.000 euros en subvenciones destinadas a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes en la puesta a punto de proyectos de activación del comercio local.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo día 15 de septiembre y permitirán financiar actuaciones en los once distritos de la capital dirigidas al incremento de ventas en el comercio de proximidad, atraer y fidelizar clientes, dinamizar las zonas donde se ubican los comercios y mejorar la competitividad.

"El comercio de barrio necesita clientes, actividad y capacidad para competir", "Con esta nueva convocatoria ponemos 300.000 euros a disposición de quienes están trabajando directamente en nuestras zonas comerciales para conseguirlo", "No se trata solo de apoyar al comerciante, sino de generar más actividad en las calles y hacer más atractivos nuestros barrios" apuntaba Álvaro Pimentel, delegado de Comercio de Sevilla.

Todos aquellos que se beneficien de estas ayudas podrán desarrollar sus propias campañas comerciales en los distintos barrios, acciones de street marketing, concursos, ventas de productos sobrantes, promociones en diferentes puntos de venta o degustaciones. El objetivo de todas estas actuaciones es promover el consumo en los establecimientos más cercanos y convertir las zonas comerciales de la ciudad hispalense en espacios con una mayor actividad. La convocatoria incorpora, además, la oportunidad de poner en marcha acciones comunicativas y publicitarias y mejorar su imagen corporativa.

El pequeño comercio opacado por lo digital

"El comercio minorista se enfrenta a una mayor competencia de otros formatos y al crecimiento del comercio online", ha explicado el delegado. "Ante este escenario, el gobierno de José Luis Sanz centra sus recursos en reforzar la capacidad competitiva del comercio de proximidad y apoyar a un sector considerado estratégico para la economía de Sevilla, ayudándoles a afrontar los cambios en los hábitos de consumo con nuevas herramientas de promoción, comunicación y fidelización".

Pimentel también subrayaba que la política municipal de comercio se desarrolla en colaboración directa con el tejido asociativo. "Las asociaciones y federaciones son quienes conocen mejor las necesidades de cada zona comercial. Por eso mantenemos con ellas un diálogo constante y una relación de trabajo común y somos conscientes de que estas convocatorias de ayudas son esenciales para que puedan reforzar sus fines y objetivos", ha señalado.

Con esta nueva convocatoria de 300.000 euros, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una política comercial vinculada directamente a los barrios y a sus comerciantes. "Cuando un comercio abre cada mañana, no solo presta un servicio, también genera empleo, atrae movimiento a una calle y contribuye a que los barrios tengan actividad", apuntaba Pimentel.