Una colisión entre una moto y un patinete eléctrico deja al menos dos heridos en el Costurero de la Reina de Sevilla

Un accidente de tráfico deja al menos un herido en el Paseo de las Delicias a la altura del Costurero de la Reina. Según ha podido saber este periódico la colisión se habría producido entre una motocicleta y un patinete eléctrico y, tal como confirman fuentes del servicio de Emergencias 112, deja dos heridos. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto los servicios sanitarios como la Policía Local.

Fuentes de la Policía Local consultadas por El Correo de Andalucía detallan que el conductor de la moto ha resultado herido de forma leve, mientras que el ocupante del patinete eléctrico ha sufrido una fractura y ha tenido que ser trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los agentes investigan por el momento lo ocurrido para tratar de esclarecer los motivos del accidente.