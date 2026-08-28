Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prohibido baño playas CádizPruebas tranvibúsTerremoto Granada hoy directoAmpliación FeriaRivales Champions BetisCierre albergue MacarenaIncendios AndalucíaProfesor FP premiadoMapa RancioCerveza SevillaCómo viajar Betis ChampionsNuevo reglamento perros y gatos UESalida Oso EstrasburgoToros Almería televisiónMejores restaurantes de sushi en Sevilla
instagramlinkedin

Una colisión entre una moto y un patinete eléctrico deja al menos dos heridos en el Costurero de la Reina de Sevilla

El servicio de Emergencias 112 confirma que un herido es el balance provisional de un accidente en el Paseo de las Delicias

Coche de la Policía Local de Sevilla circulando.

Coche de la Policía Local de Sevilla circulando. / Marina Casanova / ECA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Un accidente de tráfico deja al menos un herido en el Paseo de las Delicias a la altura del Costurero de la Reina. Según ha podido saber este periódico la colisión se habría producido entre una motocicleta y un patinete eléctrico y, tal como confirman fuentes del servicio de Emergencias 112, deja dos heridos. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto los servicios sanitarios como la Policía Local.

Fuentes de la Policía Local consultadas por El Correo de Andalucía detallan que el conductor de la moto ha resultado herido de forma leve, mientras que el ocupante del patinete eléctrico ha sufrido una fractura y ha tenido que ser trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los agentes investigan por el momento lo ocurrido para tratar de esclarecer los motivos del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Sevilla cierra uno de los albergues de la Macarena y abre tres espacios de menor tamaño para personas sin hogar en otros barrios
  2. El nuevo mapa de las líneas de Tussam que cambian de parada en septiembre en Sevilla por la llegada del tranvibús al centro
  3. Los avispones orientales llegan también al Parque de María Luisa de Sevilla
  4. Las dos rutas para conectar Santa Justa y el aeropuerto: paradas en Alcosa o Sevilla Este, expropiaciones y una inversión de más de 300 millones
  5. Un aterrizaje forzoso de Ryanair paraliza la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  6. Encuentran el cadáver de una mujer en un trastero de Triana
  7. La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo: suministrará agua potable a casi tres millones de personas en Azerbaiyán
  8. Sevilla se prepara para una noche de eclipse: hora, dónde verlo y cómo observarlo

Una colisión entre una moto y un patinete eléctrico deja al menos dos heridos en el Costurero de la Reina

Una colisión entre una moto y un patinete eléctrico deja al menos dos heridos en el Costurero de la Reina

Utrera refuerza la protección contra los mosquitos a las puertas de su Feria y tras la muerte de un vecino por el virus del Nilo

Utrera refuerza la protección contra los mosquitos a las puertas de su Feria y tras la muerte de un vecino por el virus del Nilo

Tres detenidos por seguir a una familia de turistas desde el aeropuerto y asaltarla en la plaza de San Lorenzo de Sevilla

Tres detenidos por seguir a una familia de turistas desde el aeropuerto y asaltarla en la plaza de San Lorenzo de Sevilla

Las 26 "noches únicas" de la Bienal de Flamenco en Sevilla a partir de septiembre: espectáculos de José Mercé, Arcángel, Aurora Vargas o Joselito Acedo

Las 26 "noches únicas" de la Bienal de Flamenco en Sevilla a partir de septiembre: espectáculos de José Mercé, Arcángel, Aurora Vargas o Joselito Acedo

Recta final para la obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra: los trabajos se encuentran al 75% con el objetivo de finalizar este año

Recta final para la obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra: los trabajos se encuentran al 75% con el objetivo de finalizar este año

Un herido tras volcar un vehículo en la A-8052 a la altura de Coria del Río

Un herido tras volcar un vehículo en la A-8052 a la altura de Coria del Río

La ría de la Plaza de España de Sevilla recupera su aspecto habitual y se deshace de su capa de verdina

La ría de la Plaza de España de Sevilla recupera su aspecto habitual y se deshace de su capa de verdina

Condena a un joven 'cazado' tras pintar la fachada del Ayuntamiento de Sevilla: 1.600 euros de multa e indemnización por los daños

Condena a un joven 'cazado' tras pintar la fachada del Ayuntamiento de Sevilla: 1.600 euros de multa e indemnización por los daños
Tracking Pixel Contents