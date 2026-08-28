Condena a un joven 'cazado' tras pintar la fachada del Ayuntamiento de Sevilla: 1.600 euros de multa e indemnización por los daños

El autor de las pintadas vandálicas en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla y otros edificios históricos ya ha sido condenado del casco antiguo. Ocho meses de multa a tres euros diarios y una indemnización de 916 euros por los desperfectos, así como las costas de todo el proceso de limpieza ha terminado siendo la consecuencia de dañar edifcios históricos y protegidos de la ciudad mediante grafitis. El Juzgado de Instrucción Nº 4 de Sevilla ha dictado sentencia firme de conformidad tras la investigación realizada por los agentes expertos en grafitis de la Policía Local de Sevilla.

La resolución judicial declara probado que fuera en la madrugada del día 4 de enero del pasado 2025 cuando el acusado causó varios desperfectos en los inmuebles emblemáticos, movido este por el ánimo de deslucir sobremanera el patrimonio ajeno.

Tras reconocer los hechos y mostrar su conformidad con la acusación, el procesado ha sido condenado como autor de un delito de daños al patrimonio histórico. La pena impuesta consiste en pagar una cuota de multa de 3 euros durante 8 meses. Asimismo, el fallo le condena además de la multa impuesta, a pagar una indemnización de 916,33 euros al Ayuntamiento de Sevilla por los desperfectos causados, cantidad idéntica al coste de las labores de limpieza que retiró de forma inmediata el equipo 'antipintadas' de la Gerencia de Urbanismo. El total de la condena asciende a la cifra de 1636,33 euros a pagar por el acusado.

La sentencia es firme al haber manifestado todas las partes su intención de no recurrir.

Esta condena es el resultado de la investigación llevada a cabo por los policías expertos en grafitis de la Policía Local de Sevilla, que cuentan con una amplia trayectoria en materia de grafitis urbanos enfocados en exclusiva a erradicar el vandalismo en los edificios protegidos e históricos de la ciudad. Los policías habían seguido pistas que situaban el lugar de residencia de los presuntos autores en la zona del Aljarafe.

El pasado día 5 de abril, los agentes vigilaban en las inmediaciones de la Avenida de La Constitución cuando detectaron a dos jóvenes varones que coincidían con las características físicas de los sospechosos, por lo que comenzaron un seguimiento de los mismos. Cuando los sospechosos accedían a la estación de metro de Puerta de Jerez, pudieron ser interceptados e identificados, y se les intervino un rotulador y otros elementos pruebas que confirmaron la autoría de las pintadas investigadas.

La Línea Verde de la Policía Local, especializada en grafitis

La Policía Local sigue mejorando la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, así como su formación y mejor aprovechamiento de sus recursos. La unidad de Línea Verde cuenta desde hace dos años con dos agentes especializados en grafitis con amplia trayectoria y formación en materia de grafitis urbanos, ya que se trata de peritos titulados en análisis de grafitis. Desde su incorporación, estos agentes están centrados en exclusiva en la investigación de grafitis en la ciudad. Cabe recordar, que uno de los agentes expertos en grafitis de la Policía Local de Sevilla ya logró hace unos años con su investigación la condena del responsable de las pintadas vandálicas del Palacio de la Buhaira, un edificio protegido.

El Consistorio recuerda que ha eliminado hasta la fecha, a través del servicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, más de 27.000 grafitis en 7.000 calles de todos los barrios de la ciudad, el equivalente a más de 150.000 metros cuadrados de superficie.