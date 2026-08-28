Desmantelado en Nervión un falso local de marihuana para fines terapéuticos: cuatro detenidos y más de siete kilos intervenidos

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal tras desarticular un punto de venta de marihuana y hachís situado en el barrio de Nervión. La actuación culminó con un registro autorizado judicialmente en el que los agentes intervinieron más de cinco kilogramos de marihuana, cerca de dos kilos y medio de hachís, más de 3.500 euros en efectivo y otros elementos que, según la investigación, estaban relacionados con la actividad que presuntamente se desarrollaba en el establecimiento.

Cómo comenzó la investigación sobre la asociación cannábica en Nervión

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información derivada de las quejas de vecinos por la actividad que se registraba en una supuesta asociación cannábica. Según la Policía Nacional, los residentes alertaban de un continuo trasiego de personas que acudían al local y de la presencia habitual de individuos con apariencia de ser consumidores de sustancias estupefacientes.

Las actuaciones permitieron constatar, según la investigación, que numerosos clientes accedían al establecimiento y abandonaban posteriormente el lugar portando las dosis de marihuana o hachís que acababan de adquirir.

Los agentes sostienen que el establecimiento funcionaba bajo la apariencia de una asociación cannábica con supuestos fines terapéuticos. El acceso se limitaba, presuntamente, a personas que figuraban como socias del colectivo.

Sin embargo, la investigación permitió determinar que, presuntamente, en el interior del local se desarrollaba una actividad dedicada a la venta directa de sustancias estupefacientes, motivo por el que los investigadores solicitaron a la autoridad judicial la correspondiente autorización para practicar la entrada y registro.

El registro permitió intervenir más de cinco kilogramos de marihuana de distintas variedades, además de cerca de dos kilos y medio de hachís. Los agentes también localizaron más de 3.500 euros en efectivo, cantidad que consideran procedente presuntamente de la venta de las sustancias.

En el interior del establecimiento fue hallada igualmente una caja fuerte de grandes dimensiones donde, según la investigación, se guardaba parte de la recaudación obtenida por la actividad investigada.

La investigación apunta a un presunto grupo criminal organizado

Las pesquisas permitieron determinar, según la Policía Nacional, que detrás de la supuesta asociación existía presuntamente un grupo criminal organizado. La investigación sostiene que sus integrantes tenían establecido un reparto de funciones para facilitar la actividad ilícita y favorecer la obtención de beneficios económicos.

Los agentes también comprobaron que el establecimiento disponía de cámaras de vigilancia interiores destinadas a supervisar la actividad y las ventas que se realizaban dentro del local.

A esas medidas se sumaba un sistema de seguridad compuesto por una doble puerta de apertura automatizada, un elemento que, según la investigación, formaba parte de las medidas implantadas en el establecimiento.

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Con la detención de las cuatro personas investigadas y el registro del local, la Policía Nacional da por desarticulado este presunto punto de venta de marihuana y hachís que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica en el barrio sevillano de Nervión.