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Dulces de conventos de Sevilla y conciertos gratis: los requisitos para las empresas que aspiren a gestionar el bar de la antigua discoteca del Casino

El contrato elaborado por el Ayuntamiento valorará las propuestas que paguen más de 146.000 euros al año y las que garanticen más de 5.000 euros al año para gastos de protocolo gratuito

Casino de la Exposición de Sevilla

Casino de la Exposición de Sevilla / El Correo

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Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

El contrato elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla para que una empresa se haga cargo de recuperar la antigua discoteca del Casino de la Exposición como bar-restaurante y asuma también la explotación de la cafetería del Lope de Vega está abierto a la libre concurrencia de las empresas de hostelería que aspiren a un negocio con una duración al menos de diez años y valorado en más de 23 millones de euros. Los dos espacios se encuentran en estos momentos cerrados y su reapertura, prevista para 2027, está vinculada a la finalización de las obras del teatro y al proyecto de transformación del entorno que comenzará precisamente este mes de septiembre.

Para seleccionar a la empresa, el Ayuntamiento de Sevilla plantea como primer criterio el económico. Es decir, cuánto dinero estará dispuesto a pagar de más a las arcas municipales sobre el importe de partida estimado en 146.000 euros al año (es decir 1,5 millones durante el periodo de vigencia del contrato).

Pero a partir de este criterio objetivo y presente en casi todos los contratos públicos, el Ayuntamiento a través del ICAS valorará especialmente a la hora de elegir a la empresa aquella que se comprometa a incorporar en su oferta gastronómica dulces de los conventos sevillanos. Es decir, para obtener la máxima puntuación en el concurso las empresas tendrán que incluir en su carta al menos dos especialidades artesanales suministradas por conventos de clausura o pastelerías tradicionales.

Conciertos gratis

Otro requisito obligatorio para las empresas que aspiren a obtener la máxima puntuación y poder así gestionar estos dos espacios de hostelería es que garanticen una programación de conciertos y eventos culturales y que estos sean gratuitos. Así, quienes aspiren a la gestión del espacio deberán ofrecer uno o dos eventos sin precio alguno para los sevillanos y los turistas como puedan ser conciertos en acústico y pequeño formato, ponencias, conferencias, recitales poéticos o presentaciones de libros.

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Por último, el contrato diseñado por el ICAS fija para las empresas la obligación de conceder un bono de en torno a 5.000 euros al año para gastos protocolarios asociados a la celebración de eventos en la ciudad. Las empresas pueden llegar a duplicar esta cuantía hasta llegar a los 10.000 euros.

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