La Guardia Civil investiga a dos personas en Sevilla por causar un incendio originado en Pilas que arrasó una hectárea y destruyó una vivienda

Dos personas están siendo investigadas por su posible implicación en el incendio de Pilas del pasado 8 de agosto. Los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de La Puebla del Río ya han iniciado a la investigación de dos individuos como presuntos autores de los delitos de incendio forestal y daños por imprudencia grave en el término municipal de Pilas, en la provincia de Sevilla.

La investigación de los hechos traza una implicación directa de los investigados en el origen de las llamas, que afectaban a una hectárea completa constituida por vegetación y ocasionaban la destrucción total de un inmueble residencial y daños considerables en una segunda vivienda colindante. Este suceso desencadenaba en el término de Pilas, lugar al que los servicios de emergencias acudían de inmediato tras la recepción de varias llamadas, que ponían en alerta acerca de un incendio que amenazaba terreno forestal y edificaciones en una zona de parcelas rústicas.

Una vez en el foco del incendio, efectivos del Plan Infoca y el cuerpo de bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Sevilla centraron su actuación en frenar el avance de las llamas, que avanzaban con rapidez a causa de un gran viento. La densidad del humo y la cercanía del fuego obligaban a llevar a cabo una evacuación inmediata de los moradores de las fincas más próximas, que fue comandada por la Policía Local. También se realizó un corte preventivo de la circulación en la carretera A-8060, conexión principal entre Pilas y Villamanrique de la Condesa. Gracias a la colaboración entre los diferentes servicios de emergencia, se logró una total extinción del fuego. Posteriormente, se realizó la correspondiente inspección ocular y el posterior informe técnico, logrando localizar el origen del foco en el interior de una finca rústica.

Unas chispas de soldadura sobre el pasto seco generaban el incendio

Según los indicios, en la propiedad artífice del fuego se estaban realizando tareas de cerramiento perimetral mediante la instalación de una estructura metálica con soldadura eléctrica. La proyección de chispas incandescentes sobre el pasto seco que rodeaba la zona dió origen a una combustión, propagándose esta de manera incontrolada hacia unos electrodomésticos en desuso, principalmente frigoríficos y lavadoras, ubicados en esta misma parcela. La inflamabilidad de los componentes de estos aparatos actuó como un claro acelerante y desprendió una densa nube de gases altamente tóxicos que comprometió la seguridad del entorno.

El parte pericial ha concluido que estas labores se efectuaron a menos de 400 metros de terreno forestal, contraviniendo las restricciones de la época de alto peligro de incendios y bajo temperaturas ambientales que superaban los 39ºC. Una vez finalizada la investigación sobre la presunta imprudencia, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.