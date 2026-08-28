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Sucesos

Un herido tras volcar un vehículo en la A-8052 a la altura de Coria del Río

El suceso ocurrió en la A-8052, donde un turismo se salió de la vía y volcó tras colisionar contra el guardarraíl

Accidente ocurrido en Coria tras el vuelco de un vehículo

Accidente ocurrido en Coria tras el vuelco de un vehículo / BOMBEROS DEL ALJARAFE

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Una persona ha resultado herida tras el vuelco de un vehículo ocurrido durante la noche de este jueves 27 de agosto en la A-8052, a la altura de Coria del Río (Sevilla). El aviso llegó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía a las 23.27 horas, después de que se informara de un posible atrapado como consecuencia de una salida de vía, una colisión contra el guardarraíl y el posterior vuelco del turismo sobre el techo en el kilómetro 1 de esta carretera. Finalmente, un equipo sanitario del 061 trasladó al herido a un centro hospitalario.

El incidente se produjo en el kilómetro 1 de la A-8052, donde, según la información facilitada por el 112 Andalucía, el vehículo se salió de la vía, impactó contra el guardarraíl y terminó volcado sobre el techo. La llamada de alerta advertía además de la posibilidad de que hubiera una persona atrapada en el interior del turismo.

En la intervención participaron bomberos de los parques de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, que acudieron al punto donde había quedado el vehículo accidentado para colaborar en las labores necesarias tras el vuelco.

También acudió un equipo sanitario del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que atendió a la persona herida en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario.

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La información disponible no detalla el estado de la persona trasladada ni las circunstancias posteriores a la asistencia sanitaria. Tampoco se han facilitado más datos sobre la identidad del herido.

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