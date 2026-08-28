Dos hombres atracan con una pistola un bazar de Los Palacios, hieren al gerente y logran huir

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el atraco con arma de fuego ocurrido en un bazar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). El suceso tuvo lugar el miércoles 26 de agosto, sobre las 17.10 horas, cuando dos hombres accedieron al establecimiento situado en la calle Real. Según la información confirmada por el Instituto Armado, los sospechosos consiguieron llevarse dinero en efectivo y durante el enfrentamiento con el gerente también se produjeron daños materiales. Por el momento no consta ninguna detención y el caso permanece bajo investigación.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Sevilla y confirmada por el Instituto Armado, dos hombres accedieron al bazar durante la tarde del miércoles. Uno de ellos empuñaba una pistola mientras ambos ocultaban el rostro con cascos de motorista.

Los asaltantes lograron abandonar el establecimiento tras apoderarse de dinero en efectivo. Durante el enfrentamiento con el gerente del negocio también se registraron daños materiales.

La información disponible indica igualmente que el responsable del bazar resultó herido. No han trascendido más detalles sobre el alcance de esas lesiones.

Por el momento, la investigación sigue abierta y no se han producido detenciones, mientras los agentes continúan con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las imágenes del asalto se difundieron en redes sociales

El atraco ha tenido una amplia difusión a través de redes sociales, donde han circulado imágenes del momento de los hechos.

En esos vídeos puede observarse cómo el gerente del establecimiento hace frente a los atracadores. También se aprecia que ambos llevan cascos de motorista para ocultar su identidad y que uno de ellos porta una pistola.

Las imágenes forman parte de los elementos conocidos públicamente sobre el suceso, mientras la investigación continúa su curso bajo la dirección de la Guardia Civil.

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La investigación sobre el atraco al bazar continúa abierta y las diligencias siguen en marcha para tratar de identificar y localizar a los autores del asalto.