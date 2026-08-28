La ampliación de la Feria de Sevilla recibe 14 alegaciones: el Ayuntamiento revisa su proyecto con el objetivo de adjudicar la obra en octubre

El Gobierno de José Luis Sanz sigue adelante con el proyecto de ampliación de la Feria de Sevilla y mantiene su plan de añadir al mapa del Real unas 220 casetas nuevas. Pero por cómo va avanzando la tramitación, ya reconocen a este periódico lo avanzado por el alcalde antes del verano: no estarán todas las casetas nuevas, ni seguramente la mitad, en 2027. Así, lo más probable es que haya que esperar a 2028 para que la reformada Feria de Abril sea una realidad. En estos momentos se trabaja en la redacción del pliego, que se licitará en las próximas semanas. Para ello, según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, se están analizando una docena de alegaciones particulares y otras dos enviadas por PSOE y Podemos, con el objetivo de poder adjudicar las obras en otoño y que las obras puedan estar avanzadas para la próxima Feria.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se transmite conformidad con los plazos por ser un proyecto de gran complejidad. Asumiendo que para 2027 no será posible tener todas las nuevas casetas montadas y adjudicadas, se trabaja en que esté el mayor número de casetas posible una vez cerró el plazo de exposición pública en julio. La obra tendría que comenzar lo más pronto que se pueda para que pueda ser compatible con el montaje de la próxima Feria de Abril. ¿Cuándo será eso? El pliego de condiciones técnicas de la instalación de la portada ya da una pista: indica que debe iniciarse el 1 de diciembre de 2026.

De momento, el Ayuntamiento ya ha adelantado trabajo, y defiende que ha invertido en estos tres últimos años más de tres millones de euros en la infraestructura eléctrica, previendo que iba a ser necesaria una instalación eléctrica y un saneamiento nuevo. Y ahora se desea que la licitación llegue pronto y se pueda adjudicar en los próximos meses, a ser posible a partir de octubre, para que acto seguido puedan arrancar unos trabajos que cogerán carrerilla una vez termine la Feria de 2027, con la mirada puesta en la de 2028.

Ambiente en la Feria de Sevilla en el pasado mes de abril de 2026. / Mauri Buhigas / EFE

El proyecto definitivo de la ampliación de la Feria recogerá las advertencias de la Intervención

El documento definitivo sobre el que se ejecutará el proyecto para transformar la Feria en los suelos de Los Gordales, según confirman las mismas fuentes municipales, también incluirá indicaciones que establecía un duro informe de la Intervención General. Tal como avanzó en exclusiva El Correo de Andalucía, la Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla, que es el máximo órgano de fiscalización municipal, elaboró un informe precepcitivo en el que aseguraba que no se justificaba de forma adecuada el modelo de colaboración público-privada, advertía que la cesión de los terrenos por parte del Estado y la Autoridad Portuaria es imprescindible para garantizar la ejecución y explotación de las obras y subrayaba que hay un beneficio "desproporcionado" para las empresas.

A todo esto tendrá que responder el Gobierno de José Luis Sanz, ya que de momento no se ha anunciado que ese permiso por parte del Estado haya llegado. Este informe de la Intervención fue una respuesta al anteproyecto de las obras y el estudio de viabilidad aprobados, tras la iniciativa presentada hace un año por la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Estos documentos exponen las principales características del proyecto, los plazos, cómo se llevará a cabo, y qué consecuencias urbanísticas o ambientales tendrá.

El informe de la Intervención General sobre la ampliación de la Feria de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

La primera consideración de la Intervención General era sobre el modelo de gestión, que será privada. Para este órgano, "dado que la ampliación del Real de la Feria implica obras de urbanización técnicamente normalizadas, el expediente adolece de una memoria justificativa de la eficiencia de la propuesta en su conjunto". Además, se consideraba que faltaba por acreditarse los gastos de elaboración de la iniciativa con carácter precio a su aceptación. También era preceptivo solicitar el informe no vinculante de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) antes de la licitación.

El Ayuntamiento de Sevilla, antes de poder comenzar con la licitación de los trabajos, también debería resolver el visto bueno del Gobierno de España, como titular de los suelos de Los Gordales. La Intervención General considera "una condición sine qua non para la admisión de la iniciativa que el Ayuntamiento acredite la plena disponibilidad jurídica de los terrenos". En el ámbito económico, afirmaba que la rentabilidad antes de amortizaciones e impuestos resultaba "desproporcionada" respecto de lo general para las empresas del sector. También se pone en cuestión "la sostenibilidad de crear una estructura de mantenimiento independiente para infraestructuras de red (abastecimiento, saneamiento y alumbrado)".

La nueva Feria de Sevilla tendrá 27 casetas trasladadas, 220 nuevas y adoquín de Gerena

El nuevo diseño de la Feria contará con una distribución en la que habrá 220 casetas nuevas y se reubicarán otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, ya que se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación, el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del Real. El alcalde ya anunció que Espartaco y Morante de la Puebla formarán parte del callejero de la Feria de Abril en la próxima ampliación del Real, ya que "son dos símbolos vivos de la historia de la tauromaquia en Sevilla".

Mapa con la reubicación de las 27 casetas de la calle Costillares en la ampliación de la Feria de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

El mapa sitúa la nueva ampliación a la izquierda de la calle Costillares. En la parte más cercana a la Avenida de Blas Infante estará el espacio reservado para el aparcamiento público y el recinto de las cocheras de caballo. Arriba estará la zona del circo y el aparcamiento, y debajo, en la parte central, el aparcamiento para los feriantes.

Entre la avenida Alfredo Kraus II y la avenida Juan Pablo II estará la calle del Infierno con las atracciones, y en la parte más cercana a la calle Costillares se ubicarán las 27 casetas reubicadas, las 220 casetas nuevas y el sector de mantenimiento. El resto de espacios libres, como la zona más próxima a Alfredo Kraus II, es la destinada a los puestos de helados, algodón, bisutería o turrones, mientras que los centros de transformación están más repartidos.