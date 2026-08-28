Rancio nos descubre un rincón de Sevilla que muchos desconocen: la maravilla que se esconde tras un enorme muro

Hay lugares de Sevilla por los que se puede pasar decenas de veces sin imaginar lo que esconden tras sus muros. Rancio ha vuelto a poner el foco en uno de esos rincones desconocidos para muchos sevillanos: el Corral del Conde, un espacio histórico situado en la calle Santiago que sorprende por el contraste entre su discreto exterior y el gran patio que aparece una vez atravesada su puerta.

A partir de una antigua fotografía del Corral del Conde que le regaló su amigo Damián Yélamo nos propone comprobar cuánto ha cambiado el lugar con el paso de los años. «Es un sitio de la ciudad que mucha gente desconoce», explica antes de iniciar el recorrido.

La sorpresa llega al atravesar la entrada. Tras el muro aparece un amplio patio repleto de vegetación, árboles y viviendas distribuidas alrededor del espacio central. «Fijaos qué maravilla» y «qué bonito lo tienen», comenta mientras recorre el interior.

Uno de los momentos más curiosos llega cuando intenta localizar en el patio actual los elementos que aparecen en la fotografía antigua. Con ayuda de los residentes identifica un árbol y varias puertas que todavía permitirían reconocer el lugar fotografiado décadas atrás.

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Una nueva 'turra' con la que Rancio vuelve a demostrar que Sevilla todavía guarda rincones sorprendentes incluso en pleno casco histórico, algunos escondidos simplemente detrás de una puerta y un enorme muro.