Recta final para la obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra: los trabajos se encuentran al 75% con el objetivo de finalizar este año

Las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra, que se retomaron en noviembre de 2024 tras casi más de una década de problemas técnicos y económicos, de parones y de destrozos, encaran su recta final y se encuentran ya al 75% de ejecución. Así lo ha confirmado la Consejería de Fomento y Movilidad que fijó como objetivo que este año 2026 puedan arrancar las pruebas en blanco previas a la puesta en funcionamiento de este nuevo medio de transporte metropolitano que ha tenido una inversión, en esta segunda fase del proyecto de 178 millones de euros.

En estos momentos, según los datos difundidos por la Consejería de Fomento y Movilidad, la catenaria se encuentra instalada en su totalidad y la acometida de media tensión está ya conectada a la subestación. En cuanto a los sistemas ferroviarios, los equipos se encuentran en esta avanzado con pasos ya finalizados como la señalización viaria, los sistemas de ayuda a la explotación, los sistemas de información al viajero o la videovigilancia.

En paralelo, se ha completado ya total o parcialmente los accesos al viario existente, cerramientos y acabados en fachadas, pavimentos y revestimientos, equipamientos interiores, instalaciones de climatización, ventilación y protección contra incendios en algunas de las estaciones y paradas.

En cuanto al recinto de talleres y cocheras, los ramales técnicos ya están finalizados, las vías interiores de talleres están próximas a su finalización y el edificio principal para el taller de mantenimiento, Puesto de Control Centralizado (PCC) y usos administrativos presenta un estado de avance alto. En este recinto se alojan las dos primeras unidades de la flota con las que se realizaron las primeras pruebas dinámicas en primavera.

Un trazado de 12 kilómetros y 300 millones de euros

La obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra ha conllevado una inversión superior a los 300 millones de euros. De ellos, más de 120 millones se ejecutaron antes de la paralización de los trabajos y más de 184 millones se han destinado a completar los 12 kilómetros de trazado entre Montecarmelo y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), donde conecta con el Metro de Sevilla. Dentro de esta cuantía están los 4,3 millones de euros que se destinaron a la reparación de daños por expolios, robos y vandalismo durante el periodo de paralización de las obras.

El resultado final será un trazado de más de 12 kilómetros entre Montecarmelo, en Alcalá de Guadaíra, y la Universidad Pablo de Olavide que va a enlazar con la Línea 1 de Metro de Sevilla. La demanda inicial será de algo más de dos millones de pasajeros al año. La puesta en funcionamiento del tranvía supondrá que más de 2.500 personas dejen de usar el coche solo el primer año de funcionamiento y 2.100 toneladas de CO2 menos en emisiones. Así, beneficiará tanto a los vecinos de Alcalá de Guadaíra como a los trabajadores de las empresas de los polígonos y los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide.

No solo hemos justificado ante Europa la necesidad de que sea considerado Gran Proyecto, sino que hemos logrado que, desde el mismo momento que se reactivó, la obra no haya parado ningún momento con el objetivo de acabar con más de 20 años de espera para la llegada del tranvía”, señaló el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet. .