La ría de la Plaza de España de Sevilla recupera su aspecto habitual y se deshace de su capa de verdina

La ría de la Plaza de España recupera su aspecto. Varios días después de su llenado y tras aparecer cubierta de una densa capa de verdina, el agua del estanque que recorre el monumento de la capital hispalense. Entonces, el Ayuntamiento se daba de plazo entre el viernes y el sábado para que el agua recuperara su transparencia habitual y dar un paseo en barco bajo los puentes de la plaza volviera a ser apetecible.

El miércoles, una balsa de verdina, formada por microorganismos y algas, cubría la ría de la Plaza de España. El llenado del estanque con agua de pozo hacía saltar las alarmas, que fueron rápidamente rebajadas desde el Consistorio, que aseguraban que, pese a las críticas de la oposición, este proceso no era "raro". Ese mismo día comenzó el tratamiento del agua para tratar de recuperarla.

Así se encuentra la ría del Parque de María Luisa / EL CORREO

En un informe de Parques y Jardines, los técnicos sostienen que la situación de los últimos días se debe a que la ría se llenó directamente con agua subterránea procedente de pozo, sin tratamientos previos. De esta forman, apuntan que esta agua cuenta con una alta concentración natural de nitratos y fosfatos. Esto, sumado a las altas temperaturas y al sol actúan como un catalizador biológico acelerando la división celular de las microalgas.

El rápido llenado impide la filtración del agua

Para enfrentar esta situación, los trabajadores municipales han realizado un tratamiento químico de choque con antialgas específicos para romper la estructura celular de las micras en suspensión. Además, han incrementado la dosificación de Hipoclorito Sódico para garantizar el fin de las algas sin afectar a la fauna del entorno. Todo esto se mantendrá durante varios días para forzar la clarificación del agua.

Estado actual de la ría de la Plaza de España. / M. G.

Desde el Consistorio apuntan a que esta situación se ha producido debido al volumen y la velocidad del llenado inicial, que "superaron la capacidad de la depuradora". En condiciones normales, conforme se va llenando, el agua se filtra. El sistema, instalado en la propia Plaza de España ejecuta un ciclo continuo de filtración, cloración y recirculación, logrando mantener el agua transparente y libre de proliferaciones biológicas en superficie.

Los trabajos las labores de reparación y mantenimiento de la ría, que comenzaron el 24 de julio y se realizan de forma periódica cuando se detectan problemas en el estanque. En esta ocasión los esfuerzos se han centrado en la necesidad de resolver problemas de impermeabilización, fugas, grietas o deficiencias en juntas, fondos, laterales y bordes. También se han hecho mejoras para facilitar el vaciado.

La fauna volverá en octubre

Estos trabajos se han centrado principalmente en una incidencia localizada en el tramo más próximo en el tramo más cercano a la Torre Sur, entre el paseo alto del Gran Peatón y la Avenida de Isabel la Católica. Para acometerlo, se ha trabajado en la ría durante casi dos semanas. Así mismo, para aprovechar el vaciado de la fuente, también se han acometido labores de limpieza integral del vaso de agua.

Pese a que el agua ya presenta un estado óptimo, los trabajadores del Ayuntamiento no han devuelto todavía los peces a la ría. En el texto se apunta a que todavía deben estabilizarse los parámetros químicos y dejar que el sistema de filtración absorba los residuos orgánicos derivados del tratamiento de choque. Así, esperan devolver a los animales en octubre, cuando se vacíen los estanques en los que están.

La actuación ha formado parte del programa de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla de manera continuada en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El objetivo era actuar de forma preventiva y reparar daños puntuales o responder con rapidez ante desperfectos, situaciones de urgencia o actos vandálicos. Los trabajos afectan también a la fuente y los elementos cerámicos, cerrajería y piedra.