Soy de Sevilla y estos son los 10 mejores buffet libres de sushi de toda la provincia: precios, opiniones y cuáles merecen más la pena

El buffet libre de sushi se ha convertido en uno de los formatos de restauración que más ha crecido en Sevilla en los últimos años. Ya no se trata necesariamente del clásico autoservicio con bandejas expuestas: buena parte de los establecimientos que triunfan actualmente funcionan a la carta, con pedidos desde una tablet, un código QR o una aplicación y platos que van llegando recién preparados a la mesa. Como sevillana, estas son las opciones que nunca fallan.

Porque la oferta se ha multiplicado tanto en Sevilla capital como en Dos Hermanas, Gelves, Gines o Alcalá de Guadaíra. Y las diferencias entre unos y otros son considerables. Los hay especializados casi exclusivamente en cocina japonesa y otros que incorporan sushi a un buffet asiático mucho más amplio con wok, carnes, marisco o cocina china.

Para elaborar esta selección no basta, por tanto, con mirar quién tiene más estrellas. Se han tenido en cuenta la valoración media, el volumen de opiniones, la evolución de las reseñas recientes, los comentarios que se repiten sobre comida y servicio y el peso real que tiene el sushi dentro de la oferta. El resultado deja tres nombres especialmente fuertes, varios competidores con legiones de seguidores y algunos establecimientos que entran en la lista principalmente por su variedad y relación calidad-precio.

1. Akira: uno de los valores más seguros en el centro de Sevilla

Restaurante Akira se coloca en lo más alto por la consistencia de las opiniones y no únicamente por una nota media. Situado en la calle Santa María de Gracia, en pleno centro de Sevilla, presenta un 9,4 sobre 10 en TheFork después de más de 2.400 opiniones de clientes verificados. Comida, servicio y ambiente se mantienen además por encima del 9 sobre 10.

Entre las opiniones recientes se repiten las referencias a la calidad del sushi, los flameados, la rapidez del servicio, la variedad y una decoración muy llamativa. También aparecen críticas —precio de las bebidas, alguna discrepancia sobre el punto o dulzor del arroz y experiencias puntuales menos satisfactorias—, pero quedan ampliamente superadas por el volumen de valoraciones positivas.

Su fortaleza está precisamente ahí: no parece depender de un puñado de reseñas entusiastas, sino de una base muy amplia de clientes. Para quien busque buffet de sushi en Sevilla capital, es uno de los nombres que cuenta con argumentos más sólidos.

2. Sushisom: el fenómeno que ha aterrizado con fuerza en Dos Hermanas

Uno de los últimos en llegar es también uno de los que más ruido ha hecho. Sushisom Dos Hermanas Entrenasas está en el parque comercial Entre Nasas, en Dos Hermanas, en el entorno de Entrenúcleos, y acumula ya en torno a 4,7 estrellas con más de 1.700 valoraciones.

La propuesta de la cadena funciona mediante el sistema All You Can Eat: los platos se solicitan desde una tablet y llegan a la mesa. Su Menú Infinity cuesta actualmente 18,90 euros al mediodía en días laborables, 23,90 euros en las cenas de lunes a jueves y 25,90 euros los viernes por la noche, fines de semana y festivos. Bebida y postre no están incluidos.

La gran baza es la enorme variedad y una puesta en escena concebida para impresionar. Entre las opiniones favorables destacan la rapidez, el sushi y la cantidad de platos disponibles. Como ocurre con muchos buffets de gran capacidad, las principales quejas aparecen cuando el restaurante está lleno: comandas que se retrasan o platos que no llegan con la misma agilidad. Aun así, el volumen de clientes que ha conseguido en poco tiempo lo sitúa entre las referencias actuales de la provincia.

Imagen de un buffet libre de sushi. / MICO MEDEL

3. Umi Sushi: uno de los grandes éxitos recientes de Nervión

La apertura de Uni Sushi ha añadido un nuevo competidor de peso en Sevilla capital. Está situado en Nervión Plaza y ronda las 4,6 estrellas con alrededor de 1.500 valoraciones.

Su fórmula es sencilla: buffet japonés servido en mesa, con más de 140 referencias entre sushi, sashimi, makis, nigiris, uramakis, tempuras, gyozas y otros entrantes, según el propio establecimiento. Los platos se piden mediante una aplicación y se elaboran para llegar a la mesa recién hechos.

El precio publicado es de 18,95 euros de lunes a viernes al mediodía y 24,95 euros las noches, fines de semana y festivos, con las bebidas aparte.

Rapidez, presentación, variedad y especialmente las piezas de salmón aparecen de forma recurrente entre las opiniones positivas. Su web publicita una valoración de 4,9 en Google, aunque la fotografía actual que ofrecen los datos de Google se mueve algo por debajo, en torno al 4,6, por lo que resulta más prudente utilizar esta última referencia.

4. Sushi Toro: miles de opiniones respaldan al buffet de Gelves

Conviene corregir una confusión habitual con su ubicación: Sushi Toro no está en Coria del Río, sino en Gelves, concretamente en la calle Escritor Daniel Pineda Novo.

Y sus cifras llaman la atención: mantiene aproximadamente 4,7 estrellas después de más de 4.200 reseñas, el mayor volumen de valoraciones de los restaurantes especializados que aparecen en esta selección.

Su popularidad se explica por una combinación de gran variedad, presentación, amplitud de la oferta y un formato que permite probar muchas elaboraciones distintas. No obstante, aquí conviene introducir un matiz. Una valoración histórica tan elevada no significa que todas las experiencias sean iguales: entre los comentarios más recientes aparecen también críticas sobre esperas, atención y funcionamiento del servicio en determinados momentos.

Eso no borra más de 4.000 valoraciones ni justifica sacar a Sushi Toro de los puestos altos, pero sí aconseja algo que sirve para todos estos establecimientos: en un buffet lleno, el día y la hora pueden cambiar notablemente la experiencia.

5. Koi Sushi: originalidad y opiniones más divididas en Sevilla Este

En la calle Artesa, en Sevilla Este, se encuentra KOI Sushi, que supera las 900 reseñas y ronda las 4,2 estrellas.

Es un buffet claramente orientado al sushi y a la cocina asiática, con servicio en mesa. Entre sus propuestas han llegado a aparecer elaboraciones poco convencionales, como un maki tempurizado con mayonesa de vino Canasta y notas cítricas inspirado en sabores sevillanos.

Aquí las opiniones están más enfrentadas que en los primeros clasificados. Hay clientes que lo sitúan directamente entre sus buffets favoritos de la ciudad y destacan su relación calidad-precio y los sushis más originales. Otros cuestionan el punto del arroz, determinados nigiris o la regularidad de algunos platos. Tripadvisor muestra una puntuación baja, pero basada únicamente en tres opiniones, una muestra demasiado reducida para compararla con las más de 900 reseñas que acumula en Google.

Esa disparidad explica su posición: tiene suficientes seguidores y volumen de clientes para estar entre los destacados, pero genera menos unanimidad que Akira, Sushisom o Umi.

6. Mya Sushi: mucha variedad y un local pensado también para familias

MYA Sushi Sevilla está en el Parque Comercial Way de Dos Hermanas y cuenta con unas 4,2 estrellas y más de 1.200 valoraciones.

Uno de sus atractivos es la extensión de la carta y un sistema de pedidos digital que permite ir solicitando pequeñas cantidades para probar numerosas elaboraciones. Nigiris —especialmente los flameados—, uramakis y makis tempurizados figuran entre las recomendaciones recurrentes, y el establecimiento cuenta además con una zona infantil que amplía su atractivo para las familias.

Las opiniones, sin embargo, dibujan una experiencia menos uniforme que en los primeros puestos. Junto a clientes que elogian la frescura, la calidad y la rapidez aparecen otros que señalan demoras entre comandas, platos calientes que llegan fríos o una pérdida de regularidad en algunas visitas.

Precisamente por esa combinación de una oferta ambiciosa y experiencias algo variables ocupa una zona intermedia de esta selección.

Nigiri de salmón, un clásico en el restaurante japonés. / Cedida

7. Nou Port Alcalá: mucho más que sushi y una de las mejores notas entre los grandes buffets

Nou Port buffet libre, situado en el Centro Comercial Los Alcores de Alcalá de Guadaíra, alcanza unas 4,5 estrellas con cerca de 1.200 valoraciones, una cifra especialmente destacable dentro de los buffets asiáticos de gran formato.

Aquí hay que hacer una precisión importante: Nou Port no es exclusivamente un buffet de sushi. Su propuesta es mucho más extensa y el sushi comparte espacio con otras especialidades asiáticas, wok, plancha y diferentes platos calientes.

Eso puede ser una desventaja para el purista que solo busca nigiris, sashimi y uramakis, pero también una ventaja para grupos en los que no todo el mundo quiere comer japonés. Su buena valoración general, la variedad y la relación entre cantidad, precio y oferta justifican su presencia entre los diez seleccionados.

8. Ocean Sushi: un buffet muy conocido en el Aljarafe que divide a sus habituales

En la avenida Marchalomar de Gines está Restaurante OCEAN, con más de 1.200 reseñas y una valoración que ronda las 3,9 estrellas.

Su buffet se sirve a la mesa mediante pedidos realizados desde el teléfono y cuenta con una carta bastante extensa. El sushi, el sashimi, el pez mantequilla, el salmón y diferentes piezas de marisco figuran entre los productos que más aparecen en las opiniones.

Ocean es probablemente uno de los ejemplos más claros de por qué conviene leer las reseñas y no limitarse a la nota. Tiene clientes que hablan de buena calidad del pescado, rapidez, variedad y un local muy atractivo, e incluso opiniones recientes que lo colocan por encima de otros buffets conocidos.

Pero también existe un grupo considerable de habituales que afirma que el establecimiento comenzó con más variedad o mejor relación calidad-precio y ha perdido regularidad con el tiempo, especialmente en tamaños de las piezas, esperas o calidad de determinados platos.

Por eso entra en la selección, pero por debajo de establecimientos con una trayectoria reciente más consistente.

9. Las Delicias II: la opción económica para quien quiere sushi y mucho más

Restaurante Chino Las Delicias ll, en Dos Hermanas, juega en una categoría algo diferente. Cuenta con unas 4,1 estrellas y cerca de un millar de reseñas, además de un rango de precios generalmente inferior al de los buffets japoneses especializados.

Su fortaleza está en la relación calidad-precio y en la amplitud de una oferta esencialmente china y asiática en la que también hay sushi. Ese matiz es importante.

Quien busque exclusivamente una experiencia japonesa encontrará propuestas más especializadas en esta misma lista. Pero quien quiera ir en grupo, comer de buffet, combinar sushi con otros platos y controlar el gasto tiene aquí una alternativa que lleva años acumulando una clientela fiel.

10. Nou Port Nervión: enorme variedad, aunque el sushi no es su principal fortaleza

Cierra la selección Nouport Wok y asador, situado en la calle Benito Mas y Prat, junto a Nervión. Es uno de los establecimientos con mayor volumen de opiniones de toda la lista —más de 2.500 reseñas—, aunque su valoración media, alrededor de 3,7 estrellas, es también la más baja.

La explicación está en su propio concepto. Nou Port Nervión es ante todo un gran buffet asiático con wok, plancha, cocina china, carnes, marisco y sushi, no un restaurante especializado únicamente en cocina japonesa.

La enorme variedad juega a su favor cuando se busca satisfacer a un grupo con gustos diferentes. En cambio, quienes juzgan el establecimiento exclusivamente por el sushi son más críticos y aparecen comentarios sobre la proporción de arroz, la calidad irregular de algunas piezas o la experiencia cuando el restaurante está muy concurrido.

Su inclusión, por tanto, responde más a su condición de gran buffet asiático de referencia en Nervión con sushi dentro de la oferta que a competir de tú a tú con los especialistas que encabezan esta lista.

Imagen de un buffet libre de sushi, una de las opciones más de moda para la comida japonesa. / Israel França / Pexels

¿Cuál elegir?

No existe un buffet perfecto para todos. Akira parte con ventaja si se busca una experiencia muy contrastada en Sevilla capital; Sushisom sobresale por variedad y por el enorme tirón que ha conseguido en Dos Hermanas; y Umi Sushi se ha convertido en una de las alternativas más fuertes de Nervión.

Sushi Toro tiene a su favor una cifra difícil de igualar: más de 4.000 valoraciones manteniendo una nota muy alta. Koi y Mya aportan propuestas amplias y originales, aunque con opiniones algo más polarizadas.

Y si en la mesa hay personas que no quieren limitarse al sushi, Nou Port Alcalá, Las Delicias II y Nou Port Nervión amplían considerablemente el abanico con wok, cocina china, carnes, marisco y otros platos asiáticos.

Porque en Sevilla y su provincia el problema ya no es encontrar un buffet de sushi. Lo complicado empieza a ser decidir cuál probar primero.