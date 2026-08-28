El tranvibús hasta el Duque iniciará el 28 de septiembre una fase de pruebas sin multas a los coches que accedan al centro

El tranvibús empezará a circular por el centro de Sevilla el próximo 28 de septiembre. Será el día del gran estreno del nuevo recorrido desde Sevilla Este y Torreblanca hasta la Plaza del Duque, tras finalizar las obras de ampliación del trayecto entre la estación de Santa Justa y la Campana. Pero con un matiz, lo hará en periodo de pruebas. Según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, será dentro de un mes cuando comience un plazo inicial de puesta en funcionamiento de la línea hasta que el servicio sea completo, si bien durante esa primera fase los vecinos ya podrán montarse en los llamados autobuses de tránsito rápido para hacer el viaje de inicio a fin.

Este periodo de pruebas también condiciona la entrada en vigor de las restricciones de acceso al centro para vehículos privados desde la calle Puñonrostro. Estas mismas fuentes confirman que sigue en marcha el plan para multar a coches través del sistema de videovigilancia que hay en el centro cuando incumplan las condiciones de entrada, pero no será algo inmediato. Las cámaras empezarán a sancionar cuando pase este periodo de pruebas, y servirán para dar prioridad a los vecinos de la zona y al transporte público. Además, se limitará más el horario de carga y descarga.

Las cámaras del centro de Sevilla multarán a determinados coches desde la calle Puñonrostro

El Gobierno de José Luis Sanz tiene previsto volver a hacer una campaña de información previa a la puesta en funcionamiento del tranvibús para explicar todas las novedades del nuevo plan de tráfico del centro de la ciudad con la puesta en marcha de la línea TB1. E irá en la línea de lo ya anunciado por el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, en el mes de junio.

Tres años y medio después de que el Gobierno socialista instalara un sistema de videovigilancia en el marco del Plan Respira, el Ayuntamiento activará esta medida en el entorno de la calle Puñonrostro para restringir la entrada y multar a los vehículos no autorizados. "No es viable la prioridad semáforica para el tranvibús en el centro, pero sí va a haber restricciones al tráfico para que la celeridad de la TB1 no se vea perjudicada", aseguró Pimentel. En concreto, se prohibirá el acceso a todos los vehículos a partir de la calle Puñonrostro, salvo a los residentes, a usuarios de parkings y colegios del entorno, ambulancias y carga y descarga.

Imagen de archivo de unas cámaras de videovigilancia en Sevilla / Marina Casanova

Esta limitación de entrada al centro de la ciudad solo se circunscribirá a esta zona próxima a la Puerta Osario, señaló Pimentel. "En Almirante Apodaca hay una señal que lleva ahí muchos años y que se va a trasladar también a Puñonrostro. Y ahora se va a sancionar al que no la cumpla", continuó el delegado de Movilidad, que ya adelantó que se anunciaría y habría un periodo informativo al respecto para que todos los sevillanos fuesen conscientes "de que el que no cumpla los requisitos para acceder al centro va a ser sancionado". En cuanto a los dueños de los aparcamientos ubicados en este enclave restringido, "tendrán que hacer un listado diario de las matrículas que han entrado en dicho parking".

El mapa de Tussam cambia en el centro con la llegada del tranvibús al Duque

Lo que sí cambiará desde el primer momento es el mapa de Tussam, ya que la entrada del tranvibús hasta el Duque supondrá cambios en algunas líneas que cambiarán la ubicación de su cabecera. El nuevo reparto afecta principalmente a Ponce de León, Puerta Osario, el Prado de San Sebastián, La Campana y la Alameda de Hércules. Se traduce en que en total habrá más de 850.000 viajeros afectados al mes por "una de las reestructuraciones de transporte público más importantes de las últimas décadas en Sevilla", tal como la definió Álvaro Pimentel.

Con los nuevos cambios, ya anunciados, en Ponce de León permanecerán las líneas 10, 12, 24 y 32, mientras que las líneas 11, 15, 16 y 20 pasarán a tener su cabecera en Puerta Osario. También cambiarán de ubicación otras líneas. La 27 pasará a tener su cabecera en el Prado de San Sebastián, mientras que la 13 terminará en La Campana y la 14 mantendrá su terminal en la Alameda de Hércules. El cambio más destacado será, no obstante, el del propio Tranvibús: la TB1 dejará de finalizar en el Prado y prolongará su recorrido desde Santa Justa hacia Ponce de León, Imagen y, finalmente, la Plaza del Duque. Lejos del centro, la línea 60 se mantendrá igual, aunque el Ayuntamiento explicó que se planteaba que utilizara los carriles del tranvibús para agilizar la conexión Sevilla Este-Hospital Macarena.

Una de las nuevas paradas del tranvibús en la Plaza de Ponce de León / Marina Casanova

Zona por zona, quedaría de la siguiente manera. Ponce de León pasa de ser una gran terminal de autobuses a quedarse con solo cuatro líneas -10, 12, 24 y 32- además de la TB1. La 10 es la de Ponce de León - San Jerónimo, que pasa por toda la Macarena. La 12 es la de Ponce de León - Pino Montano. La 24 tiene el recorrido entre Ponce de León y Juan XXIII - Palmete. Y la 32 es la que conecta Ponce de León y el Polígono Sur, con parada en la estación de Santa Justa y trayecto por Nervión.

En el caso de Puerta Osario, pasa de ser zona de paso a asumir cuatro cabeceras, las de las líneas 11, 15, 16 y 20. La línea 11 era la que iba desde Ponce de León hasta Los Príncipes, que ahora se traslada a Puerta Osario como cabecera. La línea 15 era la de Ponce de León - San Diego. La 16 era la de Plaza San Jerónimo de Córdoba - Valdezorras, que cruza la Avenida de Miraflores, la Avenida San Juan de La Salle y Pino Montano. Y la línea 20 es la de Ponce de León - Polígono San Pablo, que recorre Kansas City, Arroyo, Jerusalén o Tesalónica.

En La Campana quedará la cabecera de la línea 13, que es la de Alameda - Pino Montano, una zona de paso de líneas del centro. A la Plaza del Duque llegará el tranvibús. Y en la Alameda de Hércules se queda la terminal de la línea 14, que tiene el recorrido entre la Alameda, Polígono Norte y Las Golondrinas. Pasa por la calle Feria, la Macarena y la Barzola.

Al Prado de San Sebastián, donde actualmente llega la TB1 provisionalmente, esta deja de tener parada allí y será la línea 27 la que termine en el Prado. Esta pasa por Los Arcos, Luis Montoto y Recaredo. Además, también se puede llegar al Prado de San Sebastián desde Sevilla Este a través de la línea 22, que tiene parada en el apeadero de San Bernardo, la Avenida de Andalucía o Eduardo Dato. En menos de un mes, todos estos cambios serán una realidad.