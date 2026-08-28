Tres detenidos por seguir a una familia de turistas desde el aeropuerto y asaltarla en el centro de Sevilla

Una operación de la Policía Nacional ha permitido detener en Sevilla a tres personas como presuntas responsables de un delito de robo con violencia e intimidación y de la sustracción de un vehículo, después del asalto sufrido por una familia de turistas en pleno centro de la capital. La investigación ha concluido, por el momento, con la desarticulación del núcleo de un grupo criminal que, según las pesquisas policiales, actuaba con un elevado grado de coordinación y especialización. Dos de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial, mientras la investigación continúa abierta.

La actuación policial se inició tras el violento asalto sufrido por la familia en el centro de Sevilla. Desde ese momento, los investigadores comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas que habrían participado directamente en los hechos.

Cómo actuó el grupo investigado antes del asalto en Sevilla

Las investigaciones realizadas permitieron determinar que las víctimas habrían sido seleccionadas como objetivo desde su llegada a las instalaciones del aeropuerto. A partir de ese momento, los presuntos autores iniciaron un seguimiento coordinado.

Según la investigación, ese dispositivo se desarrolló mediante el empleo de distintos vehículos. Además, los integrantes del grupo realizaron relevos y maniobras de contravigilancia con el objetivo de evitar ser detectados durante el seguimiento de la familia.

El suceso tuvo una importante repercusión después de que varios testigos grabaran lo ocurrido. Las imágenes comenzaron a difundirse con rapidez a través de las redes sociales y generaron numerosas reacciones.

La investigación descarta el secuestro de un menor y apunta al móvil económico

Tras analizar los hechos, la Policía Nacional descartó que la intención de los autores fuera sustraer a uno de los menores de la familia, una posibilidad que llegó a especularse tras la difusión de los vídeos.

Las pesquisas determinaron que el móvil del asalto era de carácter económico. Esa conclusión forma parte de la investigación desarrollada por los agentes a partir de las diligencias practicadas tras el robo.

La investigación permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo que habrían participado directamente en el asalto. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Como resultado de esa actuación judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los arrestados. El tercer detenido también fue puesto a disposición judicial dentro del procedimiento abierto.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con este caso. Por el momento, la operación ha permitido detener a tres personas y desarticular el núcleo del grupo criminal que, según las pesquisas, actuó de forma coordinada para cometer el robo.