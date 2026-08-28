Utrera refuerza la protección contra los mosquitos a las puertas de su Feria y tras la muerte de un vecino por el virus del Nilo

En Utrera quieren reducir los riesgos a las puertas de su feria. El municipio sevillano se blinda contra el virus del Nilo tras haber registrado el fallecimiento de un hombre de 89 años residente en Guadalema de los Quintero, que fue diagnosticado el pasado lunes. Ahora, con la peregrinación de su patrona, la Virgen de Consolación, y la Feria a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento toma medidas de precaución y llama a la calma a sus vecinos.

Este viernes, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha anunciado un nuevo contagio en el municipio onubense de Niebla. Así, son ya 56 las personas que han dado positivo en esta enfermedad en lo que va de verano. Además, la comunidad ha tenido que lamentar el fallecimiento de dos personas, ambas de la provincia de Sevilla, de edad avanzada y que presentaban patologías previas. Uno en Dos Hermanas y el segundo caso esta semana en Utrera.

Ante esta situación, el municipio de Utrera ha sido declarado como "área en alerta" hasta el próximo 22 de septiembre, cuando se cumplirá aproximadamente un mes del contagio. Así, la empresa adjudicataria del servicio municipal de control de mosquitos, LOKIMICA SAU, volvió a inspeccionar ese mismo día la pedanía y creó un plan de actuación extraordinario durante estos días bajo las directrices sanitaria.

Mensaje de tranquilidad a los vecinos

En el Ayuntamiento tienen la Feria en el punto de mira. Para evitar nuevos contagios, desde el Consistorio han intensificado las campañas de concienciación y van a reforzar los tratamientos en parques y zonas verdes e n los que se espera una mayor concentración de personas de 21 de agosto al 2 de septiembre. Además, la Diputación de Sevilla actuará sobre los itinerarios que recorerán los peregrinos.

Desde el Consistorio utrerano se ha enviado a los vecinos un mensaje de tranquilidad y de prudencia, agradeciendo la colaboración prestada, que recuerdan que esta colaboración es clave para evitar casos. Además, insisten en la importancia de mantener la precaución y tomar todas las medidas de protección necesarias para evitar que el mosquito se reproduzca.

En el informe diario de la Consejería se señala que se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 566 usuarios. De los positivos, además de las dos víctimas mortales, la mayoría ha padecido síntomas leves de la enfermedad (37), por el contrario, otros 18 pacientes han sufrido una enfermedad neuroinvasiva. Esta temporada ha habido 21 ingresos, de los cuales cuatro no han recibido el alta.

Andalucía tiene 30 municipios en alerta

Por ahora hay 30 municipios declarados como área en alerta. Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco, Coria, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares, Pilas, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Utrera, Villamanrique, Hinojos y, por último Niebla.

Una vez más, desde la Consejería insisten en la importancia de adoptar medidas de protección y prevención. En concreto, la Junta de Andalucía recomienda el uso de repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos porque atraen a los insectos. Además, fomenta la instalación de mosquiteras o el uso de insecticidas domésticos.

Para evitar la presencia de los mosquitos, la administración mantiene entre sus recomendaciones la necesidad de mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y evitar que el agua se acumule en jardines, macetas, juguetes y cubos. En el caso de las explotaciones ganaderas, pide cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y evitar el agua de charcos y las fugas por grifos o conducciones.