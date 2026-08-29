El Alcázar de Sevilla recupera sus danzantes: una ninfa y un sátiro del siglo XIV estarán en septiembre junto al Estanque de Mercurio

El Jardín de la Danza es uno de los grandes espacios del Real Alcázar por el que cada año pasean más de dos millones de personas. Pero estaba incompleto. Ubicado junto al Estanque de Mercurio, esta zona del cuarto monumento más visitado de España está presidida por dos columnas en las que, durante el siglo XIX, estuvieron colocadas sobre los capiteles dos esculturas de bronce de un sátiro y una ninfa, conocidos como los danzantes. Casi dos siglos después, estas dos figuras volverán a elevarse al cielo del Alcázar para mirar desde arriba a todo aquel que se acerque a caminar por sus extensos jardines. Será en septiembre cuando finalmente estén colocadas dos réplicas que han sido elaboradas en los últimos meses ante la imposibilidad de restaurar las originales con garantías para que estuvieran expuestas al aire libre.

En verano no decae el número de turistas que se acercan al Alcázar. Aunque es finales de agosto, el sol se ha tomado un día de descanso y refresca. Un día perfecto para los visitantes que aprovechan la tarde para dar un paseo por este emblemático lugar de Sevilla. Entre ellos, el alcalde, José Luis Sanz, que junto a la gerente del Alcázar, Ana Jáuregui, acompañan a El Correo de Andalucía en un recorrido que permite a este periódico ver el estado actual de los danzantes en un patio interior, a la espera de ser colocados, y el proceso de restauración de una de sus grandes joyas: el Cenador de Carlos V. Este, completamente vallado, avanza en su recuperación de cara a 2027, que aunque deberá extender las labores a todas su caras y acelerará una vez ha sido recubierto por arriba para protegerse de cualquier lluvia imprevista.

Los danzantes, sátiro del siglo XIV / Marina Casanova

Las dos réplicas de los danzantes, ya realizadas por la empresa Fundirmetal S.L, han sido la solución elegida por el Alcázar ante la imposibilidad de restaurar las esculturas originales como para colocarlas por lo deterioradas que están. Según explican desde el Alcázar, la idea es que las piezas originales, al igual que el conjunto escultórico del Mercurio (también se ha colocado una réplica), sean expuestas de forma permanente en la Sala de Exposiciones del Apeadero Alto una vez ejecutadas las obras y la museografía, puesto que este espacio aún no ha sido creado y confirman fuentes municipales que está licitándose. La forma de exponerlo vendrá definida en ese momento, y aunque aún está por concretar previsiblemente los más deteriorados por el paso del tiempo estarán en vitrinas.

La borrasca de noviembre de 2023 fue clave para descubrir la existencia de los danzantes

Un informe sobre la búsqueda de las fotografías de las esculturas de la ninfa y el sátiro que durante el siglo XIX estuvieron colocadas sobre las columnas de mármol del Jardín de la Danza describe a la perfección cómo fueron descubiertas. Según este documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en el mes de noviembre de 2023 una de las columnas de mármol sufrió graves daños como consecuencia del paso de una borrasca cuyos vientos de alta intensidad provocaron la precipitación de las ramas del magnolio ubicado en dicho jardín, ocasionando su desplome.

Tras la evaluación de los daños, se elaboró una programación para restaurar la columna y devolverla a su lugar, y el estudio histórico realizado fue el que arrojó que, durante el siglo XIX, sobre los capiteles de ambas columnas, estuvieron colocadas sendas esculturas de bronce correspondientes a un sátiro y una ninfa. Dichas esculturas estaban en el almacén de los Baños de Doña María de Padilla, por lo que se valoró la posibilidad de recolocarlas sobre las columnas una vez se lleven a cabo las restauraciones oportunas.

Sin embargo, ambas figuras presentan un estado de deterioro muy acusado, por lo que resulta imposible acometer su restauración. Como segunda opción, se propuso la elaboración de réplicas, pero para ello era necesario obtener imágenes de calidad en las que se pudieran percibir los detalles de las esculturas. Así, se procedió a realizar una búsqueda de fotografías en las que las figuras aparecieran tanto en fototecas digitales como físicas. Fueron encontradas en las fototecas Europeana, la del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y la del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

El Alcázar de Sevilla afronta 2026 con el presupuesto más ambicioso

El Real Alcázar de Sevilla afronta 2026 con el presupuesto más ambicioso de su historia y con una batería de actuaciones centradas en la conservación del monumento, la apertura de nuevos espacios expositivos y la mejora de distintos servicios. Según los datos municipales, el recinto se ha consolidado como el cuarto monumento más visitado de España y cerró 2025, por segundo año consecutivo, por encima de los dos millones de visitas, con un total de 2.221.732 visitantes.

Este año, el presupuesto del Alcázar alcanza los 21.178.968 euros, lo que supone un incremento del 75% respecto a 2023, cuando ascendía a 12.090.720 euros. También crece la inversión prevista. Entre 2023 y 2025 se destinaron 2.935.415,47 euros a inversiones, mientras que para 2026 la previsión es de 3.992.406,98 euros.

Una entrada para sevillanos y múltiples restauraciones en el Alcázar

Una de las grandes novedades del Alcázar será que los sevillanos contarán con una nueva entrada para acceder. Se creará un nuevo acceso independiente para los nacidos en Sevilla o residentes de la ciudad, que permitirá acceder al recinto sin tener que compartir las colas de acceso con los visitantes y turistas. La actuación contempla la habilitación de un acceso específico a través del patio de las Casas 7 y 8, donde el Patronato del Real Alcázar impulsará además un gran Centro de Interpretación dotado de las últimas tecnologías.

Ninfa del siglo XIV, los danzantes / Marina Casanova

Además, una de las líneas de actuación es la reorganización y ampliación de los espacios de exposición. El Alcázar pretende concentrar en la planta alta del Salón del Almirante distintas colecciones privadas, entre ellas la de azulejos Carranza, la de abanicos, actualmente en marcha, y un futuro espacio dedicado a la “Historia del Cine en el Alcázar”, todavía en tramitación. También se proyecta una nueva sala de exposiciones en el Apeadero Alto. A ello se suma una sala destinada a mostrar material arqueológico encontrado a lo largo de la historia del monumento, que se ubicará en el semisótano del Palacio del Rey Don Pedro. El proyecto está adjudicado y finalizado y se encuentra en trámite la adjudicación de los trabajos.

Otra de las novedades es la exposición de la Casa de la Contratación, concebida para poner en valor una etapa histórica especialmente relevante del conjunto palaciego. En paralelo, el Alcázar mantiene abiertas numerosas intervenciones de restauración. Entre las concluidas recientemente figuran los trabajos de conservación y acondicionamiento de los artesonados de la Biblioteca y el Salón del Maestre, terminados en 2025; la restauración de las Sargas del Salón Gótico, también en 2025; la fachada del Apeadero, finalizada en marzo de 2026; la Casa del Inglés, terminada igualmente en marzo; y la actuación denominada Líneas de vida, concluida ese mismo mes.

Uno de los proyectos de mayor recorrido afecta al Patio de las Doncellas, cuya restauración se plantea de manera integral y por fases. Los alfarjes se abordaron en 2024, en 2025 se redactó el proyecto para intervenir en las yeserías, y tras la licitación en 2026 la actuación sobre la azulejería se sitúa en 2027. También se ha acometido la restauración integral del Estanque de Mercurio, con una inversión de 443.000 euros, mientras continúa la restauración del conjunto escultórico original de Mercurio. Por su parte, la restauración del Cenador de Carlos V ya ha comenzado. El proyecto fue entregado en junio y, tras obtener informe favorable de la comisión de patrimonio, se licitaron y adjudicaron las obras en marzo de este año. La previsión es que los trabajos finalicen en marzo de 2027.

Los danzantes del Real Alcázar de Sevilla / Marina Casanova

Entre las actuaciones pendientes figura además la culminación del proyecto museográfico para convertir las casas número 7 y 8 en un centro de interpretación. Una vez se obtenga el visto bueno de la comisión de patrimonio, se iniciarán los trámites para licitar los trabajos. También se encuentra en tramitación la adjudicación del cambio y conservación de los entelados de la Capilla Mareantes, mientras que las obras de reforma de la cafetería comenzaron en mayo de 2026.

En cuanto a las casas del Patio de Banderas incluidas en el convenio con el Ayuntamiento, la casa número 10 ha sido comprada al Estado por 1,3 millones de euros, mientras que para la casa número 12 se ha trasladado la petición mediante cartas a Patrimonio del Estado. La programación cultural también ha ganado peso en los últimos meses. La exposición Sorolla en el Real Alcázar, celebrada entre el 16 de diciembre y el 1 de marzo de 2026, fue una de las muestras más ambiciosas organizadas en los últimos años y recibió 333.126 visitantes. El acceso estaba incluido en la entrada general y fue gratuito para los sevillanos. A ella se sumó la exposición Coach, organizada entre el 24 de marzo y el 16 de abril con motivo del 40 aniversario de la exhibición de enganches.