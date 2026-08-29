Antonio Morales, experto en Ingeniería del Terreno: "Un terremoto como el de Granada sería más destructivo en Sevilla"

Los temblores de Granada han puesto en alerta a toda Andalucía. Aunque la zona Oriental tiene más riesgo sísmico, la situación geográfica de la comunidad, entre las placas Euroasiática y Africana, hace que todo el territorio deba estar preparado. El catedrático de la Universidad de Sevilla, Antonio Morales, experto en Ingeniería del Terreno, asegura que un terremoto como los de Granada sería "más destructivo" en la capital hispalense.

Morales explica a El Correo de Andalucía que "el concepto de riesgo sísmico no es más que la unión entre la vulnerabilidad y la peligrosidad". La peligrosidad está vinculado con las placas tectónicas y la probabilidad de que se produzcan terremotos. Por su parte, la vulnerabilidad está relacionada con cómo estamos preparados los humanos con las edificaciones y los conocimientos que tenemos.

"Tenemos un mismo código sismorresistente que es de hace ya más de 20 años y marca las condiciones que tienen que cumplir los edificios y da valores de aceleración básica que tiene que ver con la peligrosidad", explica este profesional, que puntualiza que, mientras que "en Sevilla la peligrosidad es media baja, en Granada es el doble". Así, en la ciudad nazarí cuenta con "condicionantes estructurales mayores edificaciones más seguros".

Una normativa "desfasada"

La normativa que rige la resistencia de las construcciones a los peligros sísmicos se estableció en 2003, hace ahora 23 años. Morales lamenta que "el estado del conocimiento ha cambiado muchísimo y la normativa está desfasada" e insiste en la importancia de actualizarse basándose en normas como la italiana. Aun así, hace dos años se revisó la aceleración sísmica de Sevilla, que aumentó de 0,09 a 0,07. En Granada es de 0,04.

Pese a los desalojos que se han producido en la provincia Granada debido a este episodio sísmico que se está viviendo este verano, los daños en los edificios son muy inferiores a los que podría haber en otras ciudades "Un mismo terremoto en Sevilla y Granada sería más destructivo en Sevilla", asegura Morales. Así, detalla que en las construcciones de Granada hay que poner más armaduras que en las de Sevilla.

Vista de una grieta un una pared de una de las casas afectadas por los terremotos de los últimos días en el barrio del Zaidín de Granada. / @PEPETORRES / EFE

Aunque las construcciones deben cumplir con la normativa establecida, el catedrático recuerda que "el caso de Lorca nos demostró que eso no siempre es así". El terremoto de 5,1 que padeció la ciudad murciana en 2011 afectó al 80% de las viviendas de la localidad, que resultaron dañadas. Entre los inmuebles que padecieron las consecuencias del temblor había edificios antiguos, pero también de nueva construcción.

"Es más barato reforzar que demoler"

En plena expansión inmobiliaria en Sevilla, con grandes promociones en zonas como Entrenúcleos o Palmas Altas el foco se pone en el cumplimiento de la normativa. "Quiero pensar que se está cumpliendo", señala el profesor de la Hispalense. De esta forma, Morales explica que estas construcciones cuentan con "especialistas en estructuras control de calidad y los nuevos deben cumplir con la normativa".

El catedrático pone el foco en los edificios con más años. Así, anima a realizar una "campaña de evaluación de los edificios en zonas sísmicas para evaluar si cumple o no". De hecho, este experto insiste en esta medida para recordar que "es más barato reforzar que demoler". Morales subraya la importancia de proteger hospitales o parques de bombero y sostiene que "la probabilidad requiere una preparación y dinero".

Los expertos diferencian dos tipos de sismos en la Península Ibérica. Los primeros son como los que este verano mantienen en vilo a Granada, terremotos de una magnitud moderada-alta que se producen cada pocos años. Además, hay otro tipo, de mucha mayor intensidad, muy destructiva, pero con muy poca probabilidad cada año y que, en el caso de Andalucía, afecta más a Sevilla, Huelva y Cádiz.