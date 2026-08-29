Operación Retorno de la DGT en Sevilla: puntos negros, horarios críticos y carriles especiales este fin de semana

La Operación Especial Retorno del verano ya está en marcha en Sevilla. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé alrededor de 371.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia entre este viernes 28 de agosto y la medianoche del lunes 31, casi 100.000 más que en el dispositivo equivalente del año pasado, cuando se contabilizaron unos 273.000 viajes.

El operativo ha dado comienzo este viernes a las 15:00 horas y tendrá especial incidencia en las principales vías de entrada a Sevilla desde la costa y las zonas de segunda residencia. Las carreteras con mayor densidad prevista son la A-4, A-49, A-66, A-92, AP-4 y N-4, aunque la DGT también vigilará la red secundaria que conecta con playas y destinos vacacionales.

Retenciones a la altura de Dos Hermanas provocadas por un accidente de tráfico / Joaquín Corchero / Europa Press

Las horas más complicadas serán este viernes de 15:00 a 22:00 horas, el sábado entre las 10:00 y las 15:00, y especialmente el domingo y el lunes, cuando se esperan las mayores intensidades entre las 10:00 y las 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Los cuatro puntos negros de Sevilla que la DGT pide evitar

La DGT ha identificado cuatro puntos especialmente conflictivos en las carreteras de Sevilla durante este fin de semana de regreso de las vacaciones.

Uno de ellos será la AP-4 en dirección a Dos Hermanas, donde se concentrarán los vehículos que regresen desde las playas de Cádiz. Este corredor será uno de los más sensibles por el volumen de tráfico que se espera en sentido Sevilla, especialmente durante el domingo y el lunes.

La autovía A-49 sentido Huelva-Portugal / María José López/ Europa Press

Otro de los puntos de mayor densidad será la A-49, desde el límite con la provincia de Huelva hasta Sevilla capital. Esta autovía recoge buena parte de los desplazamientos procedentes de la costa onubense y se convierte tradicionalmente en una de las principales vías de entrada a la ciudad al término de los fines de semana estivales. Además, es uno de los corredores principales de los viajeros procedentes de Portugal.

La DGT también señala como tramo conflictivo la A-66 entre Sevilla y el límite de la provincia de Huelva, además de la N-4 a su paso por El Cuervo de Sevilla, donde la travesía regulada por semáforos puede provocar retenciones.

La DGT abre un carril en sentido contrario en la A-49 para entrar a Sevilla

Una de las medidas más importantes del dispositivo se aplicará este domingo 30 de agosto en la A-49, coincidiendo con uno de los momentos de mayor volumen de tráfico hacia la capital. La DGT habilitará un carril en sentido contrario al habitual para facilitar la entrada a Sevilla desde Sanlúcar la Mayor. El objetivo es aumentar temporalmente la capacidad de la autovía en sentido Sevilla y absorber parte del tráfico procedente de Huelva y de las zonas de costa.

Los conductores que circulen por un carril habilitado en sentido contrario deberán extremar las precauciones, respetar la señalización provisional y seguir en todo momento las instrucciones de los agentes.

Aprobado el proyecto para el tercer carril de la autovía AP4, entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan / MINISTERIO DE TRANSPORTE / EL CORREO

A esta actuación se suma otra concreta en Las Cabezas de San Juan. El domingo, Tráfico prolongará mediante conos el ramal de incorporación a la AP-4 desde la A-471 para agilizar la entrada de vehículos y evitar que las retenciones se propaguen hacia la vía principal.

Estas medidas cobran especial relevancia porque el domingo será precisamente una de las jornadas más complicadas. Tráfico sitúa las franjas con mayor circulación entre las 10:00 y las 15:00 horas y entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Restricciones para los camiones y paralización de obras: así funciona el blindaje de las carreteras

El dispositivo no se limita a reforzar la vigilancia. Para reducir obstáculos en unas jornadas de tráfico especialmente intenso, la DGT aplicará también restricciones a determinadas obras y vehículos.

Las obras que puedan afectar a la circulación quedarán paralizadas desde este viernes 28 de agosto a las 13:00 horas hasta el comienzo del martes 1 de septiembre. Con esta medida se pretende evitar estrechamientos, cortes de carril u otras afecciones que puedan agravar las retenciones durante el regreso masivo de vehículos.

Además, el domingo 30 estará prohibida la circulación de vehículos especiales y de transportes de mercancías peligrosas entre las 8:00 y las 24:00 horas. También habrá limitaciones para el tráfico pesado de más de 7.500 kilos durante el viernes, sábado y domingo en determinadas carreteras y franjas horarias.

Accidente de un camión articulado en la AP-4, a la altura de Los Palacios y Villafranca, con varias víctimas mortales / Jose Manuel Vidal / EFE

A este dispositivo se sumará un refuerzo de la vigilancia mediante agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, helicópteros y drones, con especial atención a la velocidad inadecuada, el uso del teléfono móvil y la ausencia de cinturón u otros sistemas de retención.

La DGT recomienda además revisar previamente el vehículo, evitar adelantamientos cuando se circule en caravana, utilizar preferentemente el carril derecho en autovías y autopistas y, siempre que sea posible, evitar las franjas con mayor previsión de tráfico. Para conocer incidencias en tiempo real, está disponible el teléfono 011.