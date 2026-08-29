Sevilla suma dos nuevas conexiones aéreas con A Coruña y Pamplona: fechas y todos los detalles

Volotea reforzará su presencia en el aeropuerto de Sevilla con nuevas conexiones nacionales. La compañía aérea operará una ruta directa entre la capital andaluza y A Coruña, con casi un millar de viajes previstos durante los próximos tres años, y pondrá también en marcha vuelos directos entre Sevilla y Pamplona-Noáin a partir del próximo 6 de noviembre.

En el caso de la conexión con A Coruña, la aerolínea de bajo coste ha programado 144 frecuencias, 288 vuelos y 51.840 asientos durante el primer año. A partir del segundo año, la oferta se ampliará hasta las 176 operaciones, 352 vuelos y 63.360 plazas.

La compañía ha sido la única que ha presentado candidatura en la licitación abierta por el Consorcio de Turismo de A Coruña para desarrollar una promoción conjunta que permita aumentar frecuencias y rutas con mercados considerados estratégicos, entre ellos Sevilla.

Tras adjudicarse este concurso de conexiones nacionales del Concello de A Coruña, Volotea operará desde la ciudad gallega vuelos con Sevilla, además de rutas con Valencia, Alicante y Bilbao. La previsión es que estas conexiones comiencen a funcionar en noviembre, coincidiendo con el cambio de temporada.

Vuelos directos entre Sevilla y Pamplona

La otra gran novedad será la ruta directa entre los aeropuertos de Sevilla y Pamplona-Noáin, que comenzará a operar el 6 de noviembre. Según recoge el pliego de la iniciativa del Gobierno de Navarra, la conexión contará con un mínimo de 34 vuelos en el último trimestre de 2026 y un total de 288 viajes durante los dos años siguientes, hasta alcanzar 322 trayectos hasta el 31 de diciembre de 2028.

La ruta contará con dos frecuencias semanales. Desde Sevilla, los vuelos saldrán los lunes a las 8.15 horas, con llegada a Pamplona a las 10.00 horas, y los viernes a las 18.00 horas, con aterrizaje en la capital navarra a las 19.25 horas.

En sentido contrario, los aviones despegarán de Pamplona cada lunes a las 10.30 horas, con llegada a Sevilla a las 12.00 horas, y los viernes a las 19.55 horas, con aterrizaje previsto en la capital andaluza a las 21.25 horas.

Volotea ya ha puesto a la venta los vuelos programados hasta el 21 de junio de 2027, con una duración estimada de alrededor de una hora y media y precios que se sitúan aproximadamente entre los 50 y los 100 euros.

La compañía ha destacado en sus redes sociales que esta conexión supone un “hito importante”, al tratarse de su primera operación desde el aeropuerto de Pamplona, y ofrecerá a los viajeros una nueva forma de desplazarse entre Navarra y Andalucía.

Con estas nuevas rutas, Volotea alcanzará seis destinos nacionales desde Sevilla: Oviedo, San Sebastián, Santander, Bilbao, A Coruña y Pamplona. En el ámbito internacional, la aerolínea opera ya con Burdeos y Lille, en Francia; Atenas, en Grecia; y las ciudades italianas de Florencia, Verona y Olbia.