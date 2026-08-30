La costa andaluza sigue disparada: el precio de la segunda residencia en Tarifa o Chiclana supera ya al de una vivienda en el Casco Antiguo de Sevilla

El precio de la vivienda en la costa andaluza sigue, como sucede con el sector inmobiliario también el interior, en una tendencia alcista. En algunas localidades de la costa atlántica, el coste para hacerse con una segunda residencia supera ya a la media de Sevilla capital.

Así lo refleja el informe Vivienda en Costa 2025 de Tinsa by Accumin, que indica que el metro cuadrado en Tarifa superaba en el primer trimestre del año los 3.655 euros. Esto supone que un piso de las dimensiones en el Casco Antiguo de Sevilla, el distrito más caro de la ciudad, es ya algo más barato que en el municipio gaditano, ya que el metro cuadrado en el centro de la capital hispalense se situaba entre enero y marzo en los 3.547 euros.

4.500 euros el metro cuadrado en Sotogrande y 4.000 en Chiclana

No es el único caso en las playas de Cádiz. El precio de las viviendas vacacionales, destaca el informe, en la costa aumenta "y es notablemente superior al precio medio de la zona". Se sitúa, de media, entre los 4.500 €/m2 de Sotogrande; los 3.500 €/m2 entre Tarifa y Conil; los 4.000 €/m2 desde Chiclana hasta Puerto Real o los 3.500 €/m2 en el Puerto de Santa María, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Cádiz de 1.999 €/m2, provincia completa de 1.838 €/m2 y capital de 2.838 €/m2. En el caso de la zona que va desde Rota hasta Sanlúcar de Barrameda, el coste se elevaba a los 2.950 €/m2.

Varias personas descansan en la playa de Chiclana de la Frontera (Cádiz). / Roman Rios / EFE

En cuanto al perfil de la demanda, es mayoritariamente nacional y en ciertos tramos su presencia ha aumentado de forma relevante. Las procedencias son principalmente Sevilla, Córdoba, Madrid y País Vasco, destaca Tinsa by Accumin. Las compraventas de vivienda vacacional por parte de extranjeros se sitúan entre el 5% y el 30% y se han mantenido en el último año. "Los compradores extranjeros son de Reino Unido, Alemania y Rusia", añade.

La costa de Huelva, más asequible

La costa de Huelva es más barata. En cualquier caso, el precio de las viviendas vacacionales en la costa aumenta y es notablemente superior al precio medio de la zona. Se sitúa de media en los 2.400 €/m2 entre Mazagón e Islantilla y en 2.450 €/m2 en las playas de Isla Cristina y Ayamonte, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Huelva de 1.801 €/m2, provincia completa de 1.429 €/m2 y capital de 1.452 €/m2, destaca el estudio.

Playa de Mazagón, en Huelva. / El Correo

Por otro lado, el perfil de demanda es mayoritariamente nacional, procedente de localidades y provincias cercanas y de Madrid. Los extranjeros proceden principalmente de Reino Unido. "Las compraventas de vivienda vacacional por parte de extranjeros se sitúan en torno a un 10-20 % y se han mantenido", indica.

El precio en Marbella y Manilva, el más alto de la segunda residencia en Andalucía

Mientras tanto, en la costa mediterránea andaluza, la tendencia también es al alza. En el caso de Málaga, el precio de las viviendas vacacionales en la costa aumenta y se sitúa notablemente por encima del precio medio de la zona. Se sitúa de media en los 4.300 €/m2 en La Axarquía, en 4.350 €/m2 entre Torremolinos y Mijas y en 5.000 €/m2 entre Marbella y Manilva, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Málaga de 3.027 €/m2, provincia completa de 2.600 €/m2 y 2.810 €/m2 en la capital.

Sendero Playas de Manilva (Manilva). / Senderos Azules

"El perfil de demanda es mayoritariamente internacional en todas las zonas y supone el 50-60% de las compraventas de vivienda vacacional, aunque hay municipios concretos con una cuota mayor de demanda nacional. Los extranjeros provienen de Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Países nórdicos, Polonia y Oriente Medio. Se identifica también un aumento de americanos", señala.

Granada y Almería, también al alza

En el caso de Granada, el mercado de los municipios costeros sobre el conjunto de la provincia tiene una proporción muy limitada debido a la reducida línea de costa. El precio de las viviendas vacacionales en la costa aumenta y es notablemente superior al precio medio de la zona. Se sitúa de media en los 2.750 €/m2, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Granada de 1.829 €/m2, provincia completa de 1.467 €/m2 y capital de 2.258 €/m2.

Playa de Mojácar (Almería). / E.P.

Por último, Almería se apunta una tendencia alcista "muy intensa en precio, compraventas y visados de vivienda nueva". En este caso, el perfil de demanda internacional se ha mantenido y supone entre el 10 y el 35 % según zonas. Destacan las procedencias de Alemania, Reino Unido y Europa del Este.

"El precio de las viviendas vacacionales en la costa aumenta y se sitúa notablemente por encima del precio medio de la zona", destaca el informe. Se sitúa de media en los 2.100 €/m2 entre Pulpí y Carboneras, 2.000 €/m2 entre Vera Playa y Carboneras, 2.750 €/m2 entre Níjar y Aguadulce y 1.900 €/m2 entre Roquetas de Mar y Adra, frente a un valor medio general de la vivienda en los municipios de costa de Almería de 1.451 €/m2 de la provincia completa de 1.365 €/m2 y capital de 1.668 €/m2.