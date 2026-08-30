José Luis Sanz: "El metro a Bellavista se anunciará en breve y la Junta presentará muy pronto una línea 2 desde Sevilla Este que será metropolitana"

El alcalde de Sevilla comparte en el móvil con su equipo un contador que señala los días que quedan para las próximas elecciones municipales. La entrevista con El Correo de Andalucía se celebró cuando restaban 270 días para el domingo 23 de mayo de 2027. Este no será un curso político cualquiera. Es el de la cuenta atrás. José Luis Sanz (Sevilla, 1968) quiere seguir siendo alcalde de su ciudad los próximos cuatro años, ver avanzar las obras del metro en las líneas 2 y 3, que se invierta en los accesos al estadio La Cartuja para que la ciudad acoja el Mundial de Fútbol en 2030 y que un Gobierno del PP, su partido, con Alberto Núñez Feijóo al frente, acabe las grandes obras que estrangulan a una ciudad a la que sus infraestructuras hace ya años que se le han quedado muy pequeñas.

El alcalde nos recibe en el Real Alcázar de Sevilla, que paseamos en la tarde de un final de agosto raro, fresquito, para ver las últimas obras de rehabilitación y mejoras en el que ya es el cuatro monumento más visitado de España. Saluda a los trabajadores de mantenimiento, limpieza o jardinería sin querer molestar. Observa, pregunta y pide datos. En corto, Sanz admite que en estos tres años ha aprendido cosas de Sevilla como alcalde que no sabía como sevillano. "Sevilla es una ciudad muy exigente pero también a veces una ciudad muy conformista", desliza, "me sorprende". "Tiene una exigencia brutal con los toldos del puente de San Telmo pero se conforma ante obras paradas o que se eternizan, porque lo que está pasando con el Puente del Quinto Centenario o la SE-40 es inasumible", añade.

En estos tres años ha tenido momentos duros. El peor el día fue el del apagón, "sin poder hablar con la Policía Local ni los Bomberos, comunicándome por walkie-talkie". Y otros ratos "muy buenos". "Los más gratificantes están relacionados siempre con mejoras en colegios, por la reacción de los padres, y mejoras en instalaciones deportivas, porque la gente lo agradece mucho". Bromeamos con su afición a visitar las actuaciones de Lipasam y contarlas en redes. "Podría hacer el video de campaña subido a una decapadora", ironiza sobre una de las máquinas adquiridas por este ayuntamiento para eliminar mugre incrustada de algunas calles. La limpieza es una de sus obsesiones.

Hablamos de vivienda, de pisos y apartamentos turísticos, de sus relaciones, tensas, con Vox y de sus reivindicaciones a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, firmes. También, claro, insiste en que "Pedro Sánchez es el presidente más antisevillano de la democracia" y en "el peligro" de la "degradación institucional" que cree que ha provocado el Gobierno de la nación.

“Alcalde, la verdad, cuando le oímos siempre culpando de los problemas de la ciudad al PSOE parece que está echando todo el tiempo balones fuera, porque lleva tres años de alcalde e iremos a votar de nuevo pronto…”, encaja a mitad de entrevista. “Es que nos olvidamos muy pronto de dónde venimos. Hay asuntos en los que es inevitable recordar la lamentable situación que encontré: Lipasam, el Lope de Vega... Es que es la verdad. No se sabe cómo lo dejaron, lamentable”, se defiende.

Podrán leer la entrevista íntegra este domingo y este lunes en El Correo de Andalucía.

PREGUNTA. Arranca el último curso político antes de las municipales. ¿Cuáles son sus tres prioridades hasta mayo de 2027 y qué tiene que estar necesariamente terminado para poder decir que este mandato ha merecido la pena?

RESPUESTA. En la anterior campaña electoral nos comprometimos a que los sevillanos tuvieran una ciudad mucho más limpia. Es un reto y debe seguir siendo el primer objetivo: conseguir que Sevilla sea mucho más limpia. Ha mejorado en estos últimos tres años, pero evidentemente todavía no ha llegado al nivel óptimo que todos los sevillanos deseamos. Nos encontramos una empresa totalmente desmantelada, seguramente estaban pensando en privatizarla. Había noches en las que salían a recoger la basura tres camiones en Sevilla. Una cosa lamentable.

Tuvimos algunas complicaciones, como que el primer año no tuvimos presupuesto. Hemos ido incorporando 414 nuevas máquinas en el último año, como las decapadoras, que podrían haber llegado hace dos años. Ha existido un incremento de la plantilla y, lo más relevante, del presupuesto, que ha pasado de 108 a 150 millones de euros y seguramente seguirá aumentando un poquito. Vamos a ver muchos resultados para mejor en esta recta final en la que entramos.

La segunda prioridad: nos comprometimos a construir 8.000 viviendas en Sevilla. Dijimos en ocho años en campaña y nos quedamos cortos. En este momento, en Sevilla hay una cartera de viviendas en construcción de más de 15.000, casi 20.000, de las cuales 6.134 son viviendas protegidas, y de esas, 2.200 están promovidas directamente por Emvisesa. Eso ha supuesto una inversión de casi 400 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto casi la mitad más fondos europeos y lo que han puesto la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla / Marina Casanova

P. ¿Cuántas estarán ya habitadas por sevillanos cuando acabe el mandato?

R. En este año 2026, si no me equivoco, hemos entregado ya casi 600 viviendas protegidas en Sevilla y antes de que acabe 2026 habremos entregado casi 1.000 viviendas protegidas. Nos gustaría que la vivienda protegida tuviera precios mucho más asequibles, pero eso no depende del Gobierno municipal, sino de otras administraciones.

Emvisesa, por primera vez en la historia, ha acometido además un plan de mantenimiento de casi 3.000 viviendas con una inversión de poco más de 3 millones de euros. Y me gustaría también poner en valor ese plan recientemente presentado, el Plan Centro Vivo, que contempla la construcción de poco más de 1.000 viviendas, 21.000 acciones en total, poco más de 2.000 plazas de aparcamiento y zona comercial. Una inversión de casi 300 millones de euros para intentar dar más vida al casco histórico y su entorno.

Otro de los ejes fundamentales, de las cosas de las que más orgulloso puede estar este Gobierno, es la recuperación del patrimonio, de edificios emblemáticos y espacios emblemáticos de la ciudad. En estas próximas semanas, el Lope de Vega; pero no solamente: el Mercado de la Puerta de la Carne, que inicia ahora la licitación de una segunda fase de la obra; San Laureano, en licitación; el impulso definitivo al espacio de Santa Clara; al convento de San Jerónimo, Artillería, San Hermenegildo, el Pumarejo o la Casa Cernuda, que el próximo 16 de diciembre se inaugura y está llamada a ser uno de los centros neurálgicos de esa conmemoración de la Generación del 27.

P. ¿Qué admite que prometió y no ha podido realizar?

R. Si la oposición, en ese primer año y pico, no hubiera decidido bloquear el funcionamiento de la ciudad y bloquear el presupuesto, habría cosas que ya estarían terminadas: como la maquinaria de Lipasam, la segunda fase del Mercado de la Puerta de la Carne, San Laureano, o San Hermenegildo con esa gran exposición de Focus Loyola. Estoy muy orgulloso de que cuando acabe 2026 casi mil familias sevillanas habrán recibido la llave de una vivienda promovida por Emvisesa.

Palmas Altas no está abandonado, pido paciencia y comprensión a los vecinos José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

P. La construcción de vivienda está permitiendo que nazcan barrios nuevos como Palmas Altas. Pero sus vecinos se quejan de robos, de zonas verdes sin riego y de falta de seguridad. ¿Tiene algo que decirles a los vecinos que se quejan de falta de atención?

R. Yo a los vecinos les pido tranquilidad y un poquito de paciencia. Palmas Altas es un barrio nuevo, que se está haciendo y todavía no está recepcionado por el Ayuntamiento. El mantenimiendo no es todavía del Ayuntamiento, sino de las promotoras, que están allí todavía construyendo y queda mucho todavía por construir.

Pido un poquito de comprensión, de paciencia, pero no es, ni mucho menos, falta de atención. Isla Natura es un barrio que está naciendo, se está desarrollando y todavía no está recepcionado por el Ayuntamiento. Tenemos otros desarrollos urbanísticos por delante, a corto y medio plazo: el nuevo Distrito Portuario, el Higuerón Norte o Santa Bárbara. Cuando lleguen vecinos a esas zonas tendrán los mismos problemas que los de Palmas Altas. Aun así, en esos barrios pasan a recoger la basura y ya llegan las líneas de autobuses. No es falta de atención ni abandono. Pido un poquito de paciencia y un poquito de comprensión.

El tranvibús no es la solución, la solución se llama metro José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

P. La puesta en marcha del tranvibús va a ser uno de los grandes estrenos tras el verano. Ha tenido que cambiar la movilidad casi por completo en el centro. ¿Cómo va a aplicar esa nueva normativa para activar las cámaras e impedir que entren coches?

R. Las cámaras están ya funcionando. Lo que pasa es que no se multa la entrada al centro. Sí es verdad que hay que restringir mucho más una vez que empiece a funcionar el tranvibús. Hay que restringir mucho más la entrada al centro porque habrá ya un medio de transporte importante. El día 28 empieza a funcionar el tranvibús, tras un periodo de pruebas. Y ya se está avisando de que se va a restringir mucho más la entrada al centro: solo a vecinos del centro y transporte público. Y se va a limitar también mucho el horario de carga y descarga.

Pero me gustaría hacer hincapié en que el tranvibús no es la solución a la movilidad de la ciudad. Va a venir muy bien a muchísimos vecinos de Sevilla Este y Torreblanca. Pero la solución se llama metro. Y el gran problema de esta ciudad es que el Partido Socialista enterró el metro en el año 86. Si no lo hubieran parado en el 86, si no lo hubieran vuelto a parar en 2009, en esta ciudad ya estaría la línea 2 o la línea 3 casi terminada. La solución es que la ampliación de la red de metro no pare, y tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía y el compromiso personal del presidente de que las obras del metro no van a parar. La ejecución del tramo norte de la línea 3 va muy bien. El tramo sur de la línea 3 irá bien también, van a presentar ya el proyecto definitivo en breve, y la actualización del proyecto de la línea 2 pronto va a ser una realidad.

P. ¿Cuándo se va a licitar la obra el tramo sur de la línea 3, que pasará por Bellavista, y cuándo se va a avanzar en la línea 2? ¿Son las dos obras compatibles? ¿Se pueden hacer en simultáneo para tratar de recuperar el tiempo perdido?

R. El proyecto del tramo sur de la línea 3 está todo listo y no se presentó porque llegó una campaña autonómica. Teníamos el compromiso y se va a presentar en breve. Y sobre Bellavista quiero decir una cosa: la palabra Bellavista no existía, ni aparecía, en el proyecto del tramo sur de la línea 3 del Partido Socialista. Ha sido un empeño de este Ayuntamiento y de la Junta y el metro va a pasar por Bellavista.

P. Sobre hacer las dos obras a la vez...

R. Yo no sé ahora mismo si hay algún tramo de obra que permita la compatibilidad de las dos obras. Me consta que pronto vamos a tener noticias sobre el proyecto de la línea 2, que recupera su proyecto metropolitano, no se va a quedar en La Cartuja. A mí me gustaría que los plazos fueran más cortos y hubiera más dinero, pero los plazos son los que son. En Sevilla hacer el metro es muy complicado.

Ana Jáuregui, gerente del Real Alcazar; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía; y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla / Marina Casanova

P. ¿Qué va a pasar con la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja? Vox le pide eliminar las multas puestas desde enero. ¿Lo harán?

R. Se está estudiando y es complicado porque esa Zona de Bajas Emisiones está sujeta a muchas subvenciones y a muchos fondos europeos que se reciben gracias, precisamente, a que La Cartuja es Zona de Bajas Emisiones. Hay un proyecto muy importante, que se llama eCitySevilla, que está sujeto a muchísimos fondos europeos que tienen que llegar y que contempla sí o sí La Cartuja como una Zona de Bajas Emisiones. Es una reivindicación de Vox pero es complicado, porque quitarla supondría la pérdida de muchos millones de euros de fondos europeos, un lujo que esta ciudad no se puede permitir. Se va a estudiar y se está estudiando qué se puede hacer, no es seguro que se haga.

Soy el primer indignado por los toldos y el primero que pregunta a la empresa José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

P. Se está acabando el verano sin toldos en la Avenida de la Constitución ni en el puente de San Telmo. En San Telmo incluso se han desmontado estructuras recién colocadas para reajustarlas.¿Cómo ha habido esa falta de planificación? Hemos visto en esa obra del puente de San Telmo, desde antes de Feria, una rectificación tras otra, ¿no le parece indignante?

R. Eso le pregunto yo a la empresa. Pero vamos a ver, el puente de San Telmo, ¿cuántos años lleva sin toldos? Nadie se ha atrevido a ponerlos. El Puente del Cachorro tiene una estructura para sujetar los toldos. Y ahora se está haciendo en San Telmo una estructura que aguante los toldos en días de temporal. La obra se ha complicado porque esa estructura no existía en ese puente, ha habido que crearla, viene desde abajo y es más complejo de lo que pueda parecer.

Yo soy el primer indignado y el primero que le pregunta a la empresa y muestra su asombro. Pido un poquito de paciencia, un poquito de comprensión, y digo que por primera vez en la historia ese puente tendrá toldos, igual que los va a tener la Avenida de la Constitución. No nos gustó lo que se hizo y se están estudiando otros proyectos. No fui yo el alcalde que quitó árboles de la avenida y no planificó sombras. Tendría que haber planificado un soporte y no lo pudo hacer, en eso estamos.

P. Alcalde, si le digo la verdad, cuando le oigo siempre culpando de los problemas al PSOE me parece que está echando todo el tiempo balones fuera, porque lleva tres años e iremos a votar de nuevo en 270 días. Esa es mi percepción.

R. Es que nos olvidamos muy pronto de dónde venimos. Lipasam estaba desmantelada y seguramente la iban a privatizar. Hay asuntos en los que es inevitable recordar la lamentable situación que encontré: Lipasam, el Lope de Vega... Es que es la verdad.