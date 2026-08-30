José Luis Sanz: "Si queremos acoger el Mundial, la Junta tiene que ejecutar ya 15 millones en los accesos de La Cartuja y tienen nuestro proyecto"

La ciudad de Sevilla presume al exterior de grandes eventos que atraen al público local pero también al nacional o incluso al internacional. Los grandes conciertos y partidos de fútbol que tienen lugar en el estadio La Cartuja cada fin de semana son un gran atractivo. También la Feria de Abril forma parte de la imagen de Sevilla para todo el planeta, con una asistencia histórica de más de 2,4 millones de visitas en 2026. Y ya se trabaja para ampliarla en más de 200 casetas. Pero en la cara opuesta, Sevilla también tiene algunos de los barrios más pobres de España, como Los Pajaritos y el Polígono Sur, además del asentamiento chabolista El Vacie. Todas estas carpetas tiene encima de la mesa el alcalde, José Luis Sanz, que reconoce que aún tienen mucho camino por recorrer, como cuenta a El Correo de Andalucía en una entrevista que se puede leer completa este domingo y este lunes.

El primer edil popular, durante este cuarto año de mandato, y en caso de continuar al frente del Ayuntamiento de Sevilla tras las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, asegura que seguirá presionando a la Junta de Andalucía para intervenir en los accesos del estadio de La Cartuja, pensando en los aficionados del Betis y asistentes de grandes eventos, pero sobre todo en el Mundial de 2030, en el que este recinto será sede. También pretende que su proyecto de ampliación de la Feria de Abril con 220 casetas más esté listo en 2028, y aspira a que una parte sea una realidad en 2027. E igualmente para el próximo año se marca como objetivo realizar grandes avances en la construcción y rehabilitación de viviendas en los barrios más pobres de la ciudad y desmantelar El Vacie.

La Cartuja y el Mundial | "El problema del estadio es que está en una parcela impermeable"

PREGUNTA. El estadio de La Cartuja acogerá el Mundial, pero es evidente que sigue teniendo muchos problemas en el exterior: los accesos, las quejas por la movilidad de la afición del Betis, que va cada semana... ¿Cuándo se va a hacer una gran intervención en los accesos? ¿La FIFA le ha dicho algo? ¿Peligra que sea sede del Mundial?

RESPUESTA. Con la FIFA, las conversaciones las llevan a cabo el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía. Tengo constancia. El estadio contempla una serie de problemas en su entorno que requieren acometer una serie de obras que no dependen del Ayuntamiento de Sevilla, sino que tiene que acometer la Junta de Andalucía. El problema de ese estadio no es que esté mal comunicado. El problema de ese estadio es que está en una parcela totalmente impermeable. No hay forma de acceder con tu coche, ni con tu moto, ni con nada... ni con un patinete. No hay forma de entrar.

Y tiene otros problemas. Tú vas a cualquier estadio del mundo -yo estuve en el Johan Cruyff de Ámsterdam hace poco- y sales por una puerta y puedes darle una vuelta completa al estadio. Aquí no. Reto a cualquier sevillano a que lo intente en el estadio de La Cartuja. No se puede. Tú sales por cualquier puerta y te encuentras obstáculos, como un párking VIP, un escenario, el párking del hotel, etc. Es un sinsentido.

P. ¿Hay un compromiso de ejecutar esas obras? Porque, si no, el Mundial no se va a poder celebrar aquí.

R. La Gerencia de Urbanismo ha hecho muchas cosas, pero no puede actuar en esa parcela porque no es nuestra. La Junta de Andalucía tiene que intervenir e invertir 15 millones de euros, tiene que acometer esa reurbanización del entorno del estadio. Nosotros le hemos hecho llegar a la Junta, al gerente del estadio, lo que dicen nuestros técnicos de la Gerencia que hay que hacer en esa parcela, pero no podemos acometerlo nosotros. Lo presentaré en breve.

Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla / Marina Casanova

Los barrios más pobres | "Bloques de Los Pajaritos no tienen rehabilitación posible, hay que derribar"

P. Cuando llegó a la Alcaldía dijo que no le dejaba dormir que Sevilla tuviera algunos de los barrios más pobres de España. Los Pajaritos y el Polígono Sur siguen liderando el ranking de los barrios más desfavorecidos de España.

R. Es otra de las cosas de las que estamos más orgullosos. Quiero seguir avanzando y que no paráramos nunca. El plan Martínez Montañés contempla la construcción de 92 nuevas viviendas y la regeneración de otras 500, tirando bloques y regenerando espacios públicos, con zonas verdes en torno a esos bloques. Y avanzamos en la rehabilitación de Los Pajaritos. Se están terminando con 144 viviendas y afrontando otras 360 viviendas. Quiero cambiar el criterio de rehabilitar edificios antiguos de Los Pajaritos porque, con todo mi respeto, algunos no tienen rehabilitación posible. No es digno condenar a familias a vivir en algunas viviendas. Eso conlleva tirar bloques y hacerlos nuevos. Eso no estará terminado en mayo de 2027 y me gustaría seguir aquí para eso.

P. ¿Y el asentamiento del Vacie cuándo acabará?

R. Hemos acabado con el asentamiento chabolista de Reina de los Ángeles. Y me gustaría también con El Vacie. Creo que falta poco, pero ahora estamos en lo más difícil.

Feria de Abril | "Ojalá en 2027 pueda haber ya algunas casetas nuevas"

P. Otra de sus promesas fue la ampliación de la Feria. ¿No se ha pillado los dedos anunciándolo demasiado pronto y ha ido cambiando la cosa? ¿Qué veremos en la Feria de 2027 y la de 2028?

R. Ese plan va cumpliendo los plazos. Dije que contempla la creación de casi 220 nuevas casetas, pero para 2027 no es posible. El proyecto está ya en exposición pública, ha recibido 12 alegaciones de particulares, una de Podemos y otra del Partido Socialista. Es un proyecto muy complejo. No estamos hablando de poner otro bordillo, echar albero y plantar siete árboles. Estamos hablando de toda una instalación eléctrica nueva, por cierto, en la que se han gastado en estos tres años más de tres millones de euros. Todo el saneamiento es nuevo.

Pero se van cumpliendo los plazos. Se va a licitar pronto, atendiendo a aquellas indicaciones que establecía la interventora en su informe. Esas objeciones van a estar recogidas en el pliego y ojalá pudiéramos adjudicarlo sobre octubre para intentar que en la próxima Feria la obra estuviera avanzada y hubiera algunas casetas nuevas. No te puedo decir el número. Esa obra es compleja y tiene que ser compatible con el montaje de la Feria. ¿Cuántas casetas en 2027? No lo sé, la mitad son muchas, pero ojalá. Para 2028, cuando acabe la de 2027 la obra cogerá carrerilla.