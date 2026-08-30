José Luis Sanz: "Volveré a pedirle al presidente de la Junta la tasa turística y pediré cita para convencer a Vox"

Ha sido una de las frases más contundentes del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entre su campaña electoral y estos tres años de mandato al frente del Ayuntamiento. "No cabe ni una vivienda turística más", ha asegurado por activa y por pasiva. Mientras tanto, aunque ya están bloqueadas en el Casco Antiguo y Triana, siguen llegando inscripciones al registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Donde no hay freno es con los apartamentos turísticos, donde tampoco cabe "ni uno más" y donde "el Ayuntamiento de Sevilla no tiene nada que hacer". Es una de las reclamaciones del primer edil popular al presidente andaluz, Juanma Moreno. También le reclama la tasa turística, pese a que la llegada al Ejecutivo de Vox y el nuevo vicepresidente, Manuel Gavira, ha enterrado esa posibilidad.

Sanz, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía que se puede leer completa entre este domingo y este lunes, repasa también cuál es su relación actual con Vox. A nivel andaluz se ha encontrado con el bloqueo de la formación de Abascal a la tasa turística, y en Sevilla pese a pactar con Vox una nueva limitación de viviendas turísticas se ha vivido este verano un fuerte encontronazo por el proyecto de una mezquita en el Polígono Sur que hace tambalear las relaciones entre los dos grupos de derechas en el Ayuntamiento. "Volveré a hacer campaña reclamando una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario", asegura, de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.

Turismo | "En Sevilla no cabe ni una vivienda turística más; ni un apartamento turístico más"

PREGUNTA. Le hemos oído muchas veces, en campaña y después, decir que en Sevilla no cabe ni una vivienda turística más. Las licencias de apartamentos turísticos, que no es lo mismo que viviendas turísticas, no paran. ¿Entiende que haya ciudadanos que se sientan defraudados porque las limitaciones podrían haber sido mucho más fuertes?

R. Han hecho bien en matizar: apartamento turístico es distinto de vivienda de uso turístico. El Ayuntamiento de Sevilla no tiene nada que hacer contra los apartamentos turísticos. Nada, absolutamente nada. La regulación depende única y exclusivamente de la Junta de Andalucía. Con la vivienda de uso turístico, ahí sí puede hacer algo el Ayuntamiento de Sevilla y lo ha hecho. Aprobó hace un año y medio, gracias al apoyo de Vox -lo cual yo agradezco siempre cada vez que tengo oportunidad-, una propuesta que no tiene aprobada ninguna otra capital andaluza en este momento. Una propuesta que limita las viviendas de uso turístico, fundamentalmente, en dos barrios concretos de la ciudad, que son los más saturados: Triana y Casco Histórico.

Si esa propuesta no se hubiera aprobado hace año y medio, en este momento en Sevilla habría 1.000 licencias de vivienda de uso turístico más. El Ayuntamiento de Sevilla no puede regular más con el decreto autonómico que tenemos. La Comunidad de Madrid sí permite al Ayuntamiento que vaya más lejos. Aquí hemos llegado al tope de lo que puede hacer el Ayuntamiento. Otros ayuntamientos están ahora hablando de una moratoria: Cádiz, Málaga, Granada. Están en otro momento. En Sevilla ya se aprobó la modificación del PGOU, lo hizo el PSOE, y no recogió esa moratoria. Ya no se puede volver a modificar. No podemos hacer ninguna moratoria.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en el Real Alcázar durante la entrevista de El Correo de Andalucía / Marina Casanova

El Ayuntamiento de Sevilla está haciendo en este momento todo lo que puede, todo lo que está en su mano, contra las viviendas de uso turístico. Y sigo pensando lo mismo: en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más. Y voy más allá: ni un apartamento turístico más. Me gustaría que tuviéramos un decreto autonómico que nos permitiera a los ayuntamientos ser mucho más duros. Esa es una de las reivindicaciones a la Junta de Andalucía.

A esa iniciativa privada que, en su momento, apostó por hacer apartamentos turísticos en esta ciudad, esta ciudad le debe mucho, porque han jugado un papel fundamental en la recuperación de cascos históricos que, en parte, estaban degradados y en los que las administraciones no invertían más. Soy partidario de los hoteles.

P. Con Vox pactaron revisar y endurecer la limitación a las viviendas turísticas. ¿En qué punto están las negociaciones?

R. Venía en el acuerdo con Vox para estudiar cómo reducir la limitación del 10% al 8% o al 5%. Estamos en ello. Debe estar a punto. Está ya muy avanzado, porque hay documentos de trabajo en ese sentido. Vox ha vuelto a meter prisa. Se va a hacer, evidentemente. El porcentaje se va a reducir.

Tasa turística | "Tasa turística, rotundamente sí. Sevilla la necesita"

P. Reprocha a la Junta que no haga un decreto más duro contra los alojamientos turísticos. ¿Su gran reproche al Gobierno de Juanma Moreno es que no haya aprobado la tasa turística, que no haya convocado ni siquiera la mesa de trabajo que les prometió a los alcaldes? No lo hicieron con mayoría absoluta; ahora Vox tiene Turismo y ya ha dejado claro que esa tasa no verá la luz.

R. Yo creo que los ciudadanos, en un 100%, son partidarios de la tasa turística en una ciudad como Sevilla. Soy partidario y defiendo una tasa turística que fuera de aplicación voluntaria para cada ayuntamiento. En Sevilla hace falta, rotundamente sí. Una ciudad que recibe casi cuatro millones de visitantes al año, que demanda servicios de limpieza y de seguridad ciudadana y que tiene el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, junto con Roma y Bolonia, necesita un instrumento de financiación extraordinario.

Me da igual cómo sea ese instrumento: que sea una tasa, que dependa del IVA que pagan los turistas en la ciudad de Sevilla, que dependa del Ministerio de Hacienda. Reclamo un instrumento de financiación extraordinario y creo que lo más fácil, porque ya funciona en otras muchas comunidades autónomas y en muchas capitales europeas, es la aplicación de una tasa turística. Demando que se creara un grupo de trabajo.

P. El anterior consejero de Turismo prometió un grupo de trabajo y ni siquiera hizo por convocar a los alcaldes.

R. El consejero anterior no era partidario de la tasa turística y ya está. Yo le reclamé al presidente de la Junta de Andalucía que abriera esa mesa de trabajo y es lo que le volveré a decir en una próxima cita que tengo ahora con el presidente de la Junta de Andalucía.

Y pediré cita al resto del Gobierno, también al consejero de Turismo, al que intentaré convencer, si no de que empiece una tasa a funcionar mañana, de que nos sentemos, de que se cree un grupo de trabajo para debatir qué instrumento de financiación extraordinario podemos poner en marcha en Andalucía a la mayor brevedad posible.

Vox y el nuevo Presupuesto | "En el peor de los casos, el de 2026 se prorrogará"

P. La mezquita del Polígono Sur ha abierto una brecha con Vox. Su posición ha sido firme, pero la ruptura con el partido de Santiago Abascal es clara. ¿Impedirá eso aprobar unos nuevos presupuestos con Vox? ¿Da por hecha ya la prórroga de las cuentas municipales, dada la proximidad de las elecciones municipales?

R. Tengo un balance muy positivo de ese acuerdo con Vox que ha permitido aprobar dos presupuestos. Ha sido un acuerdo público, transparente, que dio estabilidad a la ciudad de Sevilla, y hemos conseguido que ese acuerdo se cumpla en más de un 90%. Estoy razonablemente satisfecho con la relación que hemos tenido con Vox en estos años.

P. ¿Cuál es el momento actual de las relaciones?

R. Por mi parte no ha cambiado.

P. ¿Y por parte de Vox?

R. En aquel documento que firmamos para aprobar el presupuesto de 2026, yo, por más que he leído, no he encontrado ningún punto referente a la aprobación de licencias de obra para un centro cultural con mezquita. Lo único que hemos hecho hasta ahora en el tema de la mezquita es cumplir con la legalidad. No sé cuál será la actitud de Vox cuando vuelva ahora, al inicio del curso político. Ahora nos sentaremos de nuevo, supongo, hablaremos del próximo presupuesto y, en el peor de los casos, el presupuesto de 2026 se prorrogará.

Pactos para 2027 | "Volveré a pedir una mayoría suficiente para gobernar en solitario"

P. ¿Le gustaría ser abanderado en Sevilla de la vía andaluza que Juanma Moreno ha tenido que enterrar al meter a Vox en su Gobierno? ¿Le gustaría seguir gobernando en solitario?

R. Me llevé 600 días reclamando una mayoría suficiente que me permitiera gobernar en solitario y volveré a hacer campaña reclamando una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario.

R. Y si no, ¿meterá a Vox en el Gobierno?

R. Aspiro a conseguir una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario. Eso no depende de mí, depende de los sevillanos. El presidente de la Junta de Andalucía lo dijo por activa y por pasiva: si no hay mayoría, vienen los líos. Mi reivindicación será la misma que hace tres años. Lo que más estabilidad da es un Gobierno monocolor, sobre todo a un Gobierno municipal. A eso aspiraré.