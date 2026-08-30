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El PSOE abre el viernes el proceso de primarias para elegir a su candidato en Sevilla para las elecciones municipales

Antonio Muñoz ya ha anunciado su intención de presentarse para tratar de arrebatar la alcaldía al PP

El portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz.

El portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz. / María José López / Europa Press

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

El curso político 2026/2027 estará marcado por las elecciones. Si no hay sorpresas, primero llegarán las municipales, previstas para el próximo mes de mayo, y los protagonistas están tomando ya posiciones. El PSOE andaluz abrirá el próximo 4 de septiembre el proceso de primarias para elegir a sus alcaldables. En Sevilla, por el momento, el único candidato es Antonio Muñoz.

El calendario abre la puerta a las candidaturas desde el próximo viernes hasta el lunes siguiente, 7 de septiembre. En caso de que haya sorpresa y más de un candidato, abrirá la puerta a un periodo de recogida de avales entre el 9 y el 16 de septiembre.

Los avales que se necesitan reunir van del 15% de la militancia y afiliación directa de su ámbito municipal hasta un máximo del 20%.

En caso de que nadie más se presente, Muñoz será el alcaldable de Sevilla el próximo lunes 7 de septiembre. Si no, se abrirá una campaña de información entre los días 17 y 25 de septiembre, previa a la primera jornada de votación, prevista para el 26 de septiembre. Si uno de los candidatos supera el 50% será proclamado candidato, si no habrá una segunda vuelta el 3 de octubre, cuando se vencerá por mayoría simple.

Durante el verano ya se han conocido varias precandidaturas. Han confirmado su intención de concurrir a las primarias los portavoces municipales socialistas de Málaga, Mariano Ruiz; y Almería, Fátima Herrera, además del concejal socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano.

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Asimismo, no será necesario que pasen por primarias si deciden volver a presentarse -a no ser que lo pida el 50% de la militancia-, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, o la de San Fernando, Patricia Cavada.

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