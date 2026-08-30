El PSOE abre el viernes el proceso de primarias para elegir a su candidato en Sevilla para las elecciones municipales
Antonio Muñoz ya ha anunciado su intención de presentarse para tratar de arrebatar la alcaldía al PP
El curso político 2026/2027 estará marcado por las elecciones. Si no hay sorpresas, primero llegarán las municipales, previstas para el próximo mes de mayo, y los protagonistas están tomando ya posiciones. El PSOE andaluz abrirá el próximo 4 de septiembre el proceso de primarias para elegir a sus alcaldables. En Sevilla, por el momento, el único candidato es Antonio Muñoz.
El calendario abre la puerta a las candidaturas desde el próximo viernes hasta el lunes siguiente, 7 de septiembre. En caso de que haya sorpresa y más de un candidato, abrirá la puerta a un periodo de recogida de avales entre el 9 y el 16 de septiembre.
Los avales que se necesitan reunir van del 15% de la militancia y afiliación directa de su ámbito municipal hasta un máximo del 20%.
En caso de que nadie más se presente, Muñoz será el alcaldable de Sevilla el próximo lunes 7 de septiembre. Si no, se abrirá una campaña de información entre los días 17 y 25 de septiembre, previa a la primera jornada de votación, prevista para el 26 de septiembre. Si uno de los candidatos supera el 50% será proclamado candidato, si no habrá una segunda vuelta el 3 de octubre, cuando se vencerá por mayoría simple.
Durante el verano ya se han conocido varias precandidaturas. Han confirmado su intención de concurrir a las primarias los portavoces municipales socialistas de Málaga, Mariano Ruiz; y Almería, Fátima Herrera, además del concejal socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano.
Asimismo, no será necesario que pasen por primarias si deciden volver a presentarse -a no ser que lo pida el 50% de la militancia-, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, o la de San Fernando, Patricia Cavada.
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