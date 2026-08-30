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VÍDEO | Operación Retorno de final de verano en Sevilla: la AP-4 ya registra atascos kilométricos a la altura de Las Cabezas

Mediodía del último domingo de agosto y ya hay atascos en la AP-4. A la altura de Las Cabezas de San Juan se registran las primeras retenciones de la Operación Retorno de las playas de Cádiz. La DGT señala que el tráfico lento se prologa entre los kilómetros 39 a 54 en dirección Sevilla.

Tráfico ya alertó de que habría cuatro los puntos especialmente conflictivos en las carreteras de Sevilla durante el fin de semana. Son los mismos que durante el verano han sufrido atascos y retenciones cada poco tiempo. Más información