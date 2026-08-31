Casi 40 colegios públicos de Sevilla culminarán las obras de mejora antes de la vuelta al cole

Cuando los alumnos dejan las aulas en junio, en muchos colegios de Sevilla entran los operarios, las grúas, la maquinaria y las herramientas. Puertas, baños, muros, ventanas, patios o instalaciones eléctricas pasan entonces a primer plano. Las vacaciones escolares son el momento idóneo para ejecutar buena parte de las obras y labores de mantenimiento que necesitan estos centros públicos. Este año, el Ayuntamiento ha intervenido en 47 de los 108 colegios públicos que hay en la ciudad. Según la previsión municipal, 38 culminarán sus actuaciones antes del primer día de clase, el próximo 10 de septiembre, mientras que otros nueve centros seguirán avanzando en las reparaciones con el curso ya iniciado.

Así lo explica a El Correo de Andalucía la delegada de Educación, Edificios Municipales y Deporte, Blanca Gastalver, que detalla que durante estos meses se han ejecutado actuaciones -muchas de ellas iniciadas con anterioridad- a través de 24 expedientes de obra, con una inversión global de 5,6 millones de euros. La cifra corresponde exclusivamente a las actuaciones municipales y no debe confundirse con las obras que ejecuta paralelamente la Junta de Andalucía. Mientras el Ayuntamiento asume principalmente labores de conservación, mantenimiento y mejora de los edificios existentes, la administración autonómica se ocupa de actuaciones de mayor calado vinculadas a nuevas construcciones o ampliaciones. Es el caso, por ejemplo, del nuevo edificio para comedor que estrenará este curso el CEIP Valdés Leal.

Los concejales Álvaro Pimentel y Blanca Gastalver visitan las obras del CEIP Lora Tamayo de Bellavista, colegio de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Buena parte del trabajo municipal se concentra en centros antiguos, donde el paso del tiempo ha deteriorado instalaciones básicas. Es el caso de colegios como el CEIP Borbolla o el José María del Campo. "Ninguna obra dura dos meses, por eso ninguna puede empezar y terminar solo en verano", recalca Gastalver. La media de ejecución -señala- se sitúa entre seis y siete meses.

"Hemos terminado de poner cuartos de baños nuevos en varios colegios, hemos reformado las puertas y las ventanas de otros centros y hemos pintado e impermeabilizado paredes, entre muchas otras cosas. Pero todo esto no puede hacerse solo en dos meses, es imposible, tuvimos que empezar antes. Además, las pautas de los meses de obra las determinan los técnicos, no se trata de que el presupuesto sea mayor, sino que los propios técnicos no permiten ejecutar este tipo de intervenciones en tan poco tiempo", puntualiza.

Nueve colegios con las obras todavía en marcha

Dos de los colegios históricos de la ciudad afrontan ahora algunos de los proyectos de mayor envergadura. Hace unas semanas se conocía que el CEIP José María del Campo, en pleno corazón de Triana, recuperaba el color original de sus fachadas, el mismo que escogió Aníbal González hace 117 años. Sin embargo, los alumnos regresarán este septiembre con maquinaria todavía en el interior del centro. Según Gastalver, la obra se encuentra aproximadamente en el ecuador. "Es compleja al tratarse de un paramento histórico y con altura. Además, es un colegio sin acceso, se ha necesitado una grúa para poder introducir la maquinaria en su interior", apunta.

El CEIP Borbolla también comenzará el curso entre máquinas y herramientas. Este colegio centenario del distrito San Pablo-Santa Justa arrastra desde hace años problemas de humedad y deficiencias en distintas zonas del edificio. La intervención actual pretende "atajar de forma definitiva unas humedades que afectan al conjunto del edificio". "Ahora mismo se están interviniendo las paredes con materiales fenólicos, un material que permite que el edificio pueda respirar. La parte más importante de la obra ya se ha hecho, lo que falta se podrá ejecutar con los niños en las aulas", relata la delegada.

El CEIP Alfonso Grosso, en el Polígono Norte, también afrontará el inicio del curso con trabajos pendientes. Allí se han instalado alrededor de 50 ventanas nuevas, con una inversión superior al medio millón de euros, aunque la actuación todavía no ha concluido.

Otra de las grandes demandas de los centros es la renovación de las instalaciones eléctricas, en algunos casos obsoletas por la antigüedad de los edificios. El problema cobra especial relevancia durante los episodios de frío o calor, cuando aumenta el uso de aparatos de climatización y calefacción. El CEIP Híspalis, el Ignacio Sánchez Mejías, el María Zambrano, el Carlos V y el Lora Tamayo volverán a las aulas mientras esos trabajos continúan. Este último centro afrontará además la recta final de la reforma de unos cuartos de baño que databan de 1980, mientras que el CEIP Aníbal González y el Concepción de Estevarena siguen con la sustitución de sus calderas.

"Tenemos que aprender a convivir con las obras. Los directores, por su parte, lo tienen muy interiorizado porque son los primeros interesados en que se mejoren sus centros, ellos las reciben con los brazos abiertos", reconoce Gastalver. La delegada menciona también otro tipo de actuaciones menos visibles, como la sustitución de pavimentos de corcho deteriorados en patios de Infantil por superficies de césped artificial amortiguado.

38 centros estrenarán mejoras este curso

Los cuartos de baño se han convertido en una de las "prioridades" del actual Gobierno municipal en materia de mantenimiento escolar, según Gastalver. Se trata de una zona especialmente sensible por cuestiones de salubridad y por el envejecimiento que presentan algunas instalaciones. La propia responsable de Educación explicó meses atrás en una entrevista a este periódico que su objetivo era que, en 2027, ningún baño de un colegio público de Sevilla tuviera más de 33 años, su edad. "Según nuestra planificación, en 2027 los baños más antiguos serán del año 2000", confirmó. Este próximo 10 de septiembre, el CEIP Hermanos Machado, el Zurbarán, el Buenavista, el San Pablo, el Pablo VI y el Aníbal González estrenarán baños renovados.

Otra de las intervenciones habituales es la sustitución de puertas y ventanas. "Lo hemos hecho en tres colegios, pero destaca especialmente el Huerta de Santa María, donde todas sus puertas, incluidas las de las aulas, eran de hierro. Es algo que nunca había visto en otro colegio de la ciudad", relata Gastalver. También estrenarán elementos renovados el CEIP Teodosio y el CEIP Capitán Julio Coloma Gallegos.

En paralelo, el CEIP Lope de Rueda, en Parque Alcosa, comenzará el curso con una instalación eléctrica nueva después de varios meses en obras, mientras que el CEIP San José de Palmete estrenará caldera tras los problemas registrados con las temperaturas durante el pasado invierno.

La impermeabilización de edificios ha sido otra de las líneas prioritarias. Gastalver señala que alrededor de 40 colegios han sido objeto de actuaciones de este tipo. "Este invierno hubieron muchas lluvias y eso puso en jaque a muchos edificios, por lo que detectamos que muchos colegios no estaban impermeabilizados, eso es algo muy llamativo. Por eso decidimos hacer una programación muy intensa, que todavía continúa, para que no se vuelvan a producir estas filstraciones", explica.

Las actuaciones de este verano no cierran, en cualquier caso, la lista de necesidades. La Delegación de Educación mantiene actualmente alrededor de nueve millones de euros en proyectos en fase de redacción, de los que 1,5 millones ya han pasado a tramitación. La vuelta al cole llegará así con parte del trabajo terminado y otra parte todavía entre andamios. En una red municipal formada por edificios de edades y características muy distintas, el reto no pasa solo por aprovechar el verano, sino por mantener un ritmo constante de renovación durante todo el año para que el deterioro no termine marcando el día a día de los centros.