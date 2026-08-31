Aprobados los cinco nuevos títulos de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide para el curso 2026-2027: fusión nuclear, ciencia de datos o marcas de moda

Las universidades andaluzas contarán este curso 2026-2027 con un total de 52 titulaciones nuevas distribuidas por los centros públicos y privados. De estas, una quinta parte, nueve serán desarrolladas por los tres centros públicos de Sevilla: la Universidad de Sevilla estrenará un grado y tres estudios de posgrado, la Universidad Pablo de Olavide iniciará un nuevo máster y, por último, la UNIA tendrá cuadro nuevos títulos dentro de su nueva programación académica hasta 2028. Estas nuevas formaciones han sido aprobadas ya por el Consejo de Gobierno una vez obtenidos los informes favorables del Consejo Andaluz de Universidades y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía.

Títulos nuevos por universidad

La Universidad de Sevilla contará a partir de este curso con un grado de Logopedia que se impartirá en coordinación con la Universidad de Almería. En cuanto a los posgrados, destaca el nuevo máster en Ciencias y Tecnologías de Plasmas y Fusión centrado en la formación en nuevas tecnologías y especialmente en el desarrollo de energías limpias. También pondrá en marcha el máster en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías; el de Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, que lo llevará a cabo con la Universidad de Málaga, y el máster en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos.

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide ha programado para este nuevo curso que comienza el máster en Marketing y Gestión de Marcas de Moda, un programa de nueva implantación.

En cuando a la UNIA, dispondrá de cuatro titulaciones nuevas de posgrado. La primera de ellas profundiza en el Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes con un enfoque que revoluciona la enseñanza tradicional de otras lenguas. El segundo, también con la institución malagueña, que ejerce de coordinadora, especializará a los alumnos en Biotecnología y Biología Vegetal; y el tercero, denominado Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para Ciencias de la Salud y conjunto con el campus granadino, pretende responder a los retos tecnológicos en el ámbito de la salud. Por su parte, el cuarto se centra en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, en coordinación con la Universidad de Almería.

Actualización de tres títulos

La Junta de Andalucía ha autorizado también a las universidades públicas sevillanas a la actuación de un grado y dos másteres que se renuevan con cambios profundos en su programación. Concretamente, en el caso de la Universidad de Sevilla, se actualizará el máster Erasmus Mundus en Física Núclear que se imparte con la Complutense y la Universidad de Barcelona, con la participación de los campus europeos de Catania y Padua en Italia y de Caen en Francia.

Las enseñanzas renovadas de la UPO son el grado en Finanzas y Contabilidad, que pasa a denominarse de Finanzas, Contabilidad y Auditoría, y el máster en Ingeniería Informática.