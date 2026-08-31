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Sevilla

El 'boom' de los apartamentos turísticos en Sevilla dispara su ocupación un 44% en un mes de julio de récord

El incremento de turistas alojados en este tipo de alojamientos en la provincia es superior en más de 20 puntos a la media andaluza

Turistas haciendo un tour en la avenida de la Constitución, en el centro de Sevilla.

Turistas haciendo un tour en la avenida de la Constitución, en el centro de Sevilla. / Marina Casanova / ECA

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Los apartamentos turísticos (AT) ubicados en Sevilla cada vez acogen a un mayor número de visitantes. Aunque el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, insiste en que no cabe en la ciudad ni uno más, lo cierto es que su proliferación afecta de manera directa a los números. El pasado julio, fueron 71.823 los visitantes que optaron por este tipo de alojamientos en la provincia -la capital concentra el mayor número de unidades-, lo que supone un 44% que el mismo periodo del año anterior y un nuevo récord para ese mes.

La mayoría de los turistas que optaron por esta alternativa fueron de origen extranjero (un total de 44.995 en julio), frente a los 26.838 nacionales, según la Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Turista caminando por el centro de Sevilla durante un día de calor, equipada con un sombrero de ala ancha y un ventilador portátil de mano para refrescarse mientras

Turista caminando por el centro de Sevilla durante un día de calor, equipada con un sombrero de ala ancha y un ventilador portátil de mano para refrescarse mientras / Marina Casanova / ECA

Este mismo estudio indica que hay en la provincia un total de 13.416 plazas en este tipo de alojamientos distribuidas en 3.741 apartamentos turísticos, lo que supone un incremento en su tasa interanual del 14%, un porcentaje mucho más contenido que el número de turistas que se hospedaron en ellos.

429 edificios completos de apartamentos turísticos en la capital

Según el registro de la Junta de Andalucía, Sevilla capital cuenta ya con 420 edificios completos de apartamentos turísticos, un número que va subiendo mes o mes como se desprende de las licencias tramitadas por la Gerencia de Urbanismo. En cualquier caso, hay que recordar que este modelo de negocio "no lo regula el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía", tal como explicó el propio Sanz recientemente.

Sí que se elaboró una ordenanza municipal sobre las viviendas -pisos- de uso turístico (VUT) que ha logrado desacelerar su crecimiento, según el Consistorio, aunque por contra, los AT siguen incrementándose.

En las últimas semanas se han concedido calificaciones ambientales a un buen número de apartamentos turísticos en Sevilla capital. Sin ir más lejos, en la céntrica calle Siete Revueltas, entre la Plaza del Pan y Alfonso XI, la Gerencia de Urbanismo aprobó nueve a finales de julio. En aquella comisión ejecutiva también se dieron estas licencias a alojamientos situados en la calle Feria, Madre de Dios, Ensanche -barrio de Heliópolis, Medalla Milagrosa -en la Cruz Roja- y Tormes (junto a la Salle).

A finales de junio, Urbanismo hizo lo propio con otros nueve apartamentos turísticos más. En aquella ocasión, se le dio la calificación ambiental al número 10 de la calle Hernando Colón, que conecta tanto con la Plaza de San Francisco como con la Catedral de Sevilla. En esta céntrica vía, precisamente, ya hay otros negocios de este mismo tipo, como Puerta Catedral Holiday Suites, ubicada en el número 5.

Turistas en Sevilla con maleta y equipaje durante su visita a la ciudad

Turistas en Sevilla con maleta y equipaje durante su visita a la ciudad / Marina Casanova / ECA

Volviendo a los datos del INE, el protagonismo de los apartamentos en la oferta turística de Sevilla se ha disparado en los últimos años. Si vemos los datos del último lustro, el crecimiento en el número de visitantes alojados ha crecido en un 280%.

En lo que se refiere a las pernoctaciones, la subida de julio respecto al mismo mes de 2025 fue del 26%, hasta alcanzar las 190.666. Este aumento viene dado principalmente por los turistas extranjeros, que sumaron más de 42.000 más en un solo año.

02/04/2024 Turismo.-Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía superan los 1,5 millones en octubre, un 4,6% más. Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el pasado mes de octubre un total de 1.569.669 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 4,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. ECONOMIA María José López - Europa Press

Turistas frente a un edificio de apartamentos turísticos. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Un crecimiento más elevado que la media andaluza

En lo que respecta a toda Andalucía, los apartamentos turísticos sumaron el pasado mes de julio 420.095 viajeros, lo que representa un 20,7% más respecto al mismo mes del pasado año, un aumento lejano al de la provincia de Sevilla. En el caso de las estancias han sido un total de 1.686.628 en julio, lo que supone un 20,5% más.

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Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 4,01 días. En Andalucía había en julio 28.743 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 7.643 personas.

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