Un gemelo digital hiperrealista y sensores para medir flujos de visitantes: Sevilla invierte 3 millones en innovación turística

La ciudad de Sevilla quiere dar un paso más hacia la transformación digital y aplicar la tecnología a la gestión turística de la ciudad. El Ayuntamiento ha presentado este lunes en el Real Alcázar la iniciativa Sevilla N.O.D.E., un proyecto de digitalización turística (PID) integrado en la Plataforma Inteligente de Destinos que cuenta con más de 2,8 millones de euros financiados por la Unión Europea - a través de los fondos Next Generation-, el Ministerio de Industria y Turismo, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, impulsado la empresa pública española Segittur.

El programa, que se pone en marcha a partir de este mes de septiembre y tiene marcado su puesta a punto total en agosto del próximo 2027, promete ofrecer, tanto a instituciones como a sevillanos y visitantes, funcionalidades como conectar herramientas digitales entre destinos dentro y fuera de la ciudad, crear un gemelo virtual de la capital o permitir conocer los flujos turísticos en un tiempo real, entre otras.

El nuevo proyecto recoge buena parte de las actuaciones previstas en la hoja de ruta municipal 2023/2027 y persigue convertir Sevilla en un destino turístico cada vez más inteligente, accesible e innovador. "Se está cumpliendo y estamos logrando nuestros objetivos", ha señalado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, durante la presentación, en la que también ha participado el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno.

El objetivo último, según ha explicado el Consistorio, es que toda la información que genera la innegable actividad turística que entraña la capital pueda transformarse en un conocimiento útil para la gestión de la ciudad. "El Ayuntamiento podrá tomar decisiones respaldadas por datos reales", ha destacado Moreno, con la intención de que esta tecnología "redunde en una mejor gestión de la ciudad".

De la madeja de Sevilla nace un nuevo hilo

El técnico de Turismo y responsable de Smart Tourism Office de Sevilla, Federico Rollán, ha sintetizado el espíritu y los mimbres más destacados del proyecto con una imagen vinculada al propio nombre de la iniciativa: "De la madeja de Sevilla -nodo- nace un nuevo hilo". El lema que resume esta filosofía propuesta es conciso: "Datos para decidir mejor".

Rollán ha explicado que la integración en la Plataforma Inteligente de Destinos supone pasar de un modelo donde cada destino gestionaba sus propios datos y herramientas a otro en el que las ciudades pueden compartir información y afrontar retos comunes. La estrategia parte de un objetivo principal: hacer de la ciudad hispalense un enclave turístico más inteligente. Para ello, el proyecto se articula en torno a tres grandes líneas: conectar entre sí proyectos que ya existen, implantar nuevas soluciones digitales que permitan gestionar mejor el destino y avanzar en la digitalización y actualización de las bases de datos de la ciudad.

Entre las herramientas de la plataforma se encuentra la web semántica, que permite utilizar un lenguaje común para que la información pueda ser entendida y compartida entre distintos destinos; el portal profesional, mediante el que el sector turístico podrá incorporar su oferta para que tenga visibilidad no solo en Sevilla sino en el conjunto de la plataforma nacional; y los sistemas de reputación online, que permiten conocer la percepción de los visitantes. "Si 'la roldana' existe y se nombra así en Sevilla y Cádiz, el sistema lo guardará y cuando el visitante busque información usando la Inteligencia Artificial, esta atinará con lo que se busca sin hueco al error entre diferentes lugares" aseguraba Rollán.

Federico Rollán, responsable de Smart Tourism Office en Sevilla, en el desgranamiento esencial del proyecto junto con la presencia de Angie Moreno y Juan Bueno. / Ayuntamiento de Sevilla

La plataforma permitirá, por ejemplo, seleccionar la 'pestaña de Sevilla' y acceder a la totalidad de recursos turísticos de la ciudad desde un mismo entorno, sin necesidad de navegar por más páginas web en busca de completar la información.

Otra de las soluciones incorporadas es una calculadora de impacto económico del turismo, concebida para homogeneizar la forma en la que los distintos destinos miden la actividad turística. Hasta ahora, ha explicado Rollán, cada destino elaboraba sus propios estudios con metodologías diferentes. La nueva herramienta permitirá comparar los datos de las ciudades "de manera igualitaria" y conocer con mayor precisión la actividad turística que se produce directamente en cada destino a partir de fuentes oficiales.

Un gemelo digital de Sevilla: el gran proyecto vertebrador

Una de las piezas centrales de Sevilla N.O.D.E. será el gemelo digital hiperrealista de la ciudad, una reproducción virtual que integrará información urbanística, datos de sensores y diferentes capas de información. El Ayuntamiento de Sevilla ha marcado utilizar esta herramienta, entre otras funciones, para estudiar y gestionar los flujos turísticos. El sistema permitirá incluso proyectar la sombra que recibe cada punto de la ciudad a cualquier hora y día del año.

"A través de un sistema de puntos se podrá consultar información muy precisa sobre los edificios y espacios urbanos, desde cuestiones relacionadas con su mantenimiento hasta variables como la temperatura", atajaba Rolllán. Así, este gemelo digital permitirá además generar experiencias virtuales sobre espacios que actualmente no son visitables físicamente.

"El eje transversal del proyecto será ese gemelo virtual de Sevilla", ha señalado Juan Bueno, en la presentación. El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital ha destacado cómo esta herramienta tendrá una especial utilidad durante grandes acontecimientos de la ciudad, como la Semana Santa o la Feria, al permitir conocer y gestionar de forma más precisa cómo se comporta la ciudad en momentos de máxima concentración de visitantes y actuar sobre los problemas de público sobre las calles y plazas de la capital en, precisamente, ocasiones como las comentadas.

La digitalización posibilitará el conteo y la ubicación de turistas

La iniciativa digital también promete analizar los flujos turísticos a través de sensores y redes wifi. El técnico de Turismo ha mostrado a los presentes en el acto una prueba que midió la afluencia en toda la ciudad el pasado día 4 de junio, mostrándose como zonas en rojo las más concurridas. "Nervión y el Casco Histórico ese día estuvieron muy transitadas, fue el día del Corpus", "Pudimos medir incluso los porcentajes exactos de cuántas personas eran nacionales y cuántas eran turistas", ha explicado Federico Rollán mostrando los resultados.

En este sentido, se confirma cómo la herramienta permite, además, distinguir entre visitantes turistas y población nacional, así como incorporar al mapa los principales acontecimientos que se celebran en la ciudad. El objetivo es disponer de una fotografía mucho más precisa de cómo se mueve Sevilla para poder tomar decisiones de gestión basadas en información real.

La ciudad, al alcance de todos

La tecnología también se pondrá al servicio de la accesibilidad sevillana. El proyecto incorpora un gestor de accesibilidad capaz de recomendar a las personas con movilidad reducida la mejor ruta para desplazarse entre dos puntos de la ciudad.

A ello se suma la tecnología Navilens, destinada a facilitar la orientación de usuarios con necesidades específicas y mejorar su autonomía durante sus desplazamientos por Sevilla. "Una ciudad inteligente debe ser también una ciudad inclusiva", ha defendido Juan Bueno, que ha subrayado que el objetivo es que "la tecnología esté al servicio de Sevilla y la haga más accesible".

Sevilla N.O.D.E. contempla también una agenda de ciudad que permitirá reunir en un mismo sistema los acontecimientos y actividades organizadas tanto por entidades públicas como privadas. El instrumento estará disponible en las distintas plataformas y facilitará la coordinación municipal, ofreciendo a sevillanos y visitantes un acceso más sencillo a la programación.

Según ha destacado Bueno, esta conexión entre administraciones, entidades y ciudadanía supone una "traducción directa" en la experiencia de quienes visitan Sevilla, pero también en la coordinación necesaria para gestionar una ciudad con una actividad turística cada vez mayor.

Juan Bueno: "Posiblemente es el proyecto digital en materia de turismo más importante que haya afrontado la ciudad en su historia"

El proyecto contempla, asimismo, el desarrollo de experiencias de realidad aumentada: la intención es utilizar estas nuevas posibilidades para proteger, ordenar y difundir el patrimonio sevillano. Uno de los objetivos será poner el foco especialmente en el patrimonio religioso, con la intención de dar a conocer espacios y recursos que todavía son desconocidos para buena parte de quienes visitan la ciudad.

La estrategia busca además diversificar los flujos turísticos, llevando visitantes hacia otros puntos de Sevilla y evitando que toda la presión turística se concentre en los enclaves más populares. "El verdadero valor de los datos es conectarlos y saber usarlos" ha afirmado Juan Bueno. El delegado definía Sevilla N.O.D.E. como un programa sin precedentes y situaba esta transformación tecnológica en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad turística."Posiblemente el proyecto digital en materia de turismo más importante que haya afrontado la ciudad en su historia", sentenciaba.

El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en el cierre institucional del acto de presentación. / Ayuntamiento de Sevilla

En este sentido, Bueno también enmarcaba la irrupción de esta transformación tecnológica en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad turística."Sevilla continúa alcanzando cifras récord de visitantes" señalaba, recordando que solo el Real Alcázar recibe cada año cerca de dos millones de personas. El turismo es una de las actividades con mayor impacto sobre la generación de renta y empleo en la ciudad. Por ello, las nuevas herramientas, afirmaba el delegado, "deben servir para afrontar ese crecimiento con más responsabilidad".

La clave, según Bueno, será conseguir una convivencia adecuada entre residentes y visitantes y "velar siempre por los que viven aquí" en un primer lugar. "Vamos a transformar los datos que nos permite recoger en mejora para la ciudad", ha afirmado. "El verdadero valor de los datos es conectarlos y saber usarlos. Eso nos permitirá construir un modelo de turismo que genere ciudad".

El proyecto no se plantea como un punto final, sino tan solo una base inicial para una nueva y digitalizada etapa acorde con los nuevos tiempos. "No se quedará aquí", ha asegurado Bueno. La presentación de Sevilla N.O.D.E. supone, según el Ayuntamiento, no solo mostrar el trabajo realizado hasta ahora, sino "sentar las bases para seguir creciendo en digitalización", "Sevilla N.O.D.E. supone construir una Sevilla que, conociéndose mejor, podrá existir mejor".

La apuesta municipal pasa así por utilizar la tecnología para conocer mejor cómo funciona Sevilla, anticiparse de manera funcional a sus necesidades y mejorar la experiencia en ella, tanto de quienes la visitan como de quienes viven dentro.