Sevilla sumará cuatro nuevas frecuencias diarias de alta velocidad con Madrid en 2027

Sevilla cuenta con una posición destacada en la planificación que la operadora Iryo ha realizado de cara al próximo año. La conexión con Madrid se verá reforzada con hasta cuatro frecuencias diarias adicionales (dos idas y dos vueltas). Este cambio se verá reflejado en general y de forma progresiva a partir del próximo mes de octubre, una vez que lleguen los tres nuevos trenes que la compañía sumará a su flota, han asegurado fuentes de la empresa a este periódico.

"La compañía estrenará 2027 con una oferta ampliada, gracias a la incorporación de tres nuevos trenes a su flota, lo que le permitirá elevar su volumen de operaciones y reforzar sus servicios en los principales ejes estratégicos del país", ha señalado en una nota de prensa. En este sentido, el operador privado ha destacado que Andalucía se sitúa como "uno de los principales motores del crecimiento de Iryo en 2027".

Interior de uno de los trenes de alta velocidad iryo / D. R.

La conexión Madrid-Málaga, la que más crece

La conexión Madrid-Málaga lidera la expansión en términos absolutos, con un incremento del 63,67% y 1.367 circulaciones adicionales, pasando de 2.147 a 3.514 operaciones en 2027. Le sigue la conexión Madrid-Sevilla, que crece un 39% al incorporar 1.091 nuevas frecuencias, alcanzando así un total de 3.884 circulaciones en 2027. En el caso de la conexión entre la capital andaluza y la española, los horarios se ajustarán en función del mes y del día de la semana.

Por su parte, Córdoba será una de las estaciones que más se beneficiará de este crecimiento, al sumar 2.779 paradas adicionales, lo que supone un crecimiento del 40,81% respecto al año 2026. El incremento de frecuencias también reforzará la conectividad de Ciudad Real y Puertollano, que registrarán un crecimiento del 207,4%, con 1.834 paradas adicionales al año en cada una de las estaciones.

En total, en 2027, Iryo operará un total de 22.764 circulaciones, lo que representa un aumento de 2.762 nuevas frecuencias y un crecimiento del 13,8% en su capacidad operativa respecto al ejercicio 2026. Este aumento permitirá a la compañía ampliar las alternativas de viaje disponibles para sus clientes y consolidar su propuesta de alta velocidad en sus principales corredores.

Tren Iryo en la Estación de Santa Justa de Sevilla. / Jose Manuel Vidal / EFE

Refuerzo en las frecuencias corporativas

"La planificación de Iryo para 2027 también ha sido diseñada para dar respuesta a la demanda de movilidad actual del tejido empresarial español, con horarios y frecuencias orientados a facilitar los desplazamientos de negocios de ida y vuelta en el mismo día", ha resaltado la compañía.

Uno de los 20 trenes de última generación de la flota de iryo, en plena circulación. / Cedida.

De este modo, el incremento de la oferta hacia Sevilla y Málaga permitirá, asimismo, ampliar las alternativas disponibles para los desplazamientos profesionales entre Madrid y Andalucía, así como entre Madrid y Valencia. "Para favorecer los viajes de negocios en una única jornada en todas las rutas, Iryo reforzará especialmente las franjas de primera hora de la mañana y última hora de la tarde, con más de 6.000 frecuencias de salida y más de 8.200 opciones de regreso", ha añadido.

En el caso de Sevilla, las salidas desde Madrid serán a las 6:50 y a las 7:54 horas, con regresos desde Sevilla a las 16:26, 18:08 y 19:40 horas. En la dirección contraria, las salidas desde la capital hispalense tendrán lugar a las 6:54 y a las 7:55 horas, con opciones de regreso desde Madrid a las 16:16, 17:55 y 19:35 horas.