José Luis Sanz: "El Puente del Centenario estará como mínimo un año parado y el ministro de Transportes ni me recibe, ¿qué hago? ¿me quemo a lo bonzo?"

A José Luis Sanz se le tuerce el gesto cuando toca hablar del Gobierno de España. El alcalde de Sevilla ya no sabe cómo expresar que no es atendido por ningún ministro para lograr mejoras en materia de infraestructuras o seguridad. Considera a Pedro Sánchez como "el presidente más antisevillano de la democracia", pero también lamenta no poder reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente; con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; o con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. A todos ellos les reclama un impulso a las obras del Puente del Centenario, a la SE-40, al tren que conectará Santa Justa con el Aeropuerto de San Pablo; a la ampliación de la estación de trenes; o al número de agentes de la Policía Nacional en la ciudad.

En una entrevista concedida a El Correo de Andalucía, que se ha podido leer completa entre este pasado domingo y este lunes, Sanz vaticina un futuro negativo para la obra del Puente del Centenario. "Se va a llevar parada como mínimo un año", asegura. Y también marca su primer objetivo si el PP de Alberto Núñez Feijóo gana las próximas elecciones generales: la SE-40.

El choque con el Gobierno | "El PP ya sabe que cuando gobierne pediré recuperar los túneles de la SE-40"

PREGUNTA. Repite cada vez que puede que Pedro Sánchez es el presidente más antisevillano de la democracia. ¿Cómo es posible que el alcalde de Sevilla no haya hablado con el ministro de Transportes ante los retrasos de la obra del Puente del Centenario?

RESPUESTA. Eso está parado. Ya se lo digo: el problema es que se va a llevar como mínimo un año parada y no se puede permitir. ¿Qué quiere que haga? ¿Me quemo a lo bonzo? Lo reclamo por activa y por pasiva, pero desgraciadamente a este Gobierno le da igual. No hay interlocución posible con este Gobierno. No es nada personal con este ministro, Óscar Puente, que es un personaje con unas connotaciones personales peculiares. Pero da igual el ministro con el que intentes hablar. No te responde nadie. Intentas hablar con Grande-Marlaska por la Policía Nacional y no responde nadie. O con la señora Montero por la Plaza de España y no responde nadie. Tampoco por las casas del Patio de Banderas que pertenecen al Estado. A este Gobierno le da igual todo.

P. ¿No puede hacer algo más el alcalde por desbloquear esta situación? No es solo el Puente del Quinto Centenario; también son las obras de la SE-40, el Cercanías al Aeropuerto...

R. Ya estoy hablando con mi partido, que creo que formará el próximo Gobierno de este país. Estoy en conversaciones sobre las infraestructuras que hay que acometer cuanto antes. Primero, la agilización de los tramos de la SE-40 y, segundo, rescatar el proyecto de los túneles, porque el puente de la SE-40 es otra de las grandes mentiras del Partido Socialista en estos ocho años. El entierro de esos túneles. La conexión ferroviaria con el Aeropuerto, que la Junta les puso el proyecto sobre la mesa. O el cierre del anillo del Cercanías desde San Jerónimo hasta Blas Infante. Lo voy a seguir pidiendo en estos meses. Este Gobierno está muerto.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en la entrevista con El Correo de Andalucía. / Marina Casanova

En la ampliación de la estación de Santa Justa hay otro debate, debemos saber en qué va a consistir, porque hay terrenos alrededor de Adif y del Ayuntamiento, y cuando sepamos de qué va esa ampliación hablaremos del desarrollo de los terrenos que rodean la estación. ¿Usted cree que en este momento, en este Gobierno, hay alguien que esté pensando en la ampliación de la estación de Santa Justa? No, creo que no, ¿verdad? Pues es el Gobierno que tenemos.

La peor lección que se puede sacar de lo ocurrido en Ceuta es que invaden un territorio nuestro y tenemos un Gobierno que mira para otro lado. Les da todo igual. Cómo te pueden dejar tirado ante una situación extraordinaria, catastrófica, lo que sea, que puedas sufrir en cualquier otra ciudad española.

Seguridad | "Faltan casi 500 policías locales, pero el problema es la falta de Policía Nacional"

P. ¿Hay policías locales suficientes para garantizar adecuadamente la seguridad, los grandes eventos y la atención a los barrios en Sevilla?

R. La seguridad no la garantiza la Policía Local. Intentamos hablar con el ministro Marlaska para pedir más Policía Nacional y no ha sido tampoco posible. La Policía Local debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas y el tráfico de la ciudad, pero vamos, he dicho mil veces que faltan casi 500 policías locales en la ciudad de Sevilla. Se han sacado 220 plazas y, de aquí a mayo, otras 150 más. Y faltan todavía.

Pero en la ciudad de Sevilla no hay problema de inseguridad por falta de Policía Local, sino por falta de Policía Nacional. En este mes de agosto han robado en muchos pisos de Los Remedios, no porque no hubiera Policía Local, sino porque no hay Policía Nacional patrullando.

P. ¿Hay un problema con la inmigración en determinados barrios de Sevilla?

R. Yo creo que no. Puede haber problemas puntuales donde repunta el número de robos y es por falta de Policía Nacional. Eso no se suple con Policía Local. Yo voy a seguir sacando plazas para regular el número de eventos que hay, pero no va a solucionar el problema de robos. Yo creo que no hay ningún problema con la inmigración, está perfectamente integrada, aunque pueda haber algún problema puntual.