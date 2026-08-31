La Junta de Andalucía ultima una alternativa de línea 2 por el Aljarafe que conecte el metro con Camas, Castilleja y Tomares

La línea 2 de metro debe dar un paso decisivo en este arranque de curso: la empresa adjudicataria debe culminar antes de fin de año su estudio de alternativas que debe ser una primera aproximación en torno a cómo quedará el trazado una vez actualizado el planteamiento inicial realizado en 2011 y ya caducado. Sobre la mesa hay varios debates y análisis técnicos: uno de ellos es como convertir esta línea en metropolitana y que se adentre en el Aljarafe tras dejar atrás la Cartuja.

El estudio se encuentra aún en una fase de análisis pero sobre la mesa hay una propuesta que va tomando forma y que permitiría que la línea 2 permita una conexión a través del metro con Camas, Castilleja y Tomares, según fuentes consultadas por este periódico. Esta permitiría a la línea que empieza en Sevilla Este servir de conexión con el Aljarafe a medio plazo dado que en cualquier caso es un proyecto que no está previsto que comience al menos hasta 2030.

En cualquier caso, la fase actual del proyecto no permite cerrar ninguna alternativa ya que podrían producirse modificaciones conforme se analice la "viabilidad técnica" de determinadas opciones. Este estudio de alternativas concluirá en 2026, y entonces se obtendrá la declaración ambiental DIA. A partir de ahí se licitará y adjudicará la redacción del proyecto constructivo para empezar las obras.

El proyecto, original de 2011, entró en una nueva fase con su actualización y el estudio detallado de todas las alternativas preseleccionadas con base en campañas geotécnicas, análisis de riesgos, análisis multicriterio estudio de vías de financiación o la revisión del impacto ambiental para encontrar la alternativa óptima. Inicialmente la línea 2 proyectada hace 14 años comenzaba en Torreblanca y terminaba en Torre Triana, pero ahora la Junta ante las reivindicaciones de los ayuntamientos y de plataformas ciudadanas como Sevilla Quiere Metro inició los estudios con una visión más ambiciosa que permitiera una mayor conexión metropolitana como ya ocurre por ejemplo con la línea 2.

Entre las muchas opciones se estudian alternativas que pasan por Sevilla Tech Park (Cartuja), Santa Bárbara, Palmete y Padre Pío o Nervión por la avenida Luis Montoto. En cuanto a su extensión, se plantean también conexiones con Alcalá a través del tranvía, o que se construya un ramal que permita llegar a Parque Alcosa y el Aeropuerto de San Pablo.

Reivindicación del Ayuntamiento de Sevilla

El carácter metropolitano de la línea 2 es también una de las principales reivindicaciones del Ayuntamiento de Sevilla que tiene en la movilidad de vehículos procedentes del Aljarafe el principal foco de atascos y problemas de circulación en sus accesos. Así, en la entrevista publicada por El Correo de Andalucía este fin de semana el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, subrayó la importancia de este avance por el Aljarafe: "El proyecto de la línea 2, que recupera su proyecto metropolitano, no se va a quedar en La Cartuja", apuntó.

Este carácter metropolitano de la línea 2 está también entre los ejes del programa electoral con el que el PP andaluz concurrió a las elecciones autonómicas. En él se recoge expresamente el compromiso de que haya ampliaciones de metro a través de nuevas rutas o de ampliaciones de las actuales que permitan conexiones con municipios del Aljarafe como Bormujos, Dos Hermanas (Entrenúcleos) o Tomares.

Reunión de municipios de la provincia

El pasado mes de febrero, municipios de la provincia de Sevilla se unieron para trasladar la reivindicación de que la línea 2 se adentrara en el Aljarafe. "Tenemos un gran problema de movilidad, con casi 400.000 habitantes, y seguiremos creciendo. Sería un error estratégico que no se les diera cobertura", afirmó Cristina Los Arcos, vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de Espartinas.

Este grupo de trabajo llegó a plantear un anteproyecto con un posible trazado, que tendría como escenario ideal que dé cobertura directa a Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta, Valencina, Gines, Bormujos, Espartinas, Bollullos de la Mitación y acabe en Sanlúcar La Mayor, "de forma paralela a la A-49". En cuanto a las paradas, con una en cada municipio o bien que varios compartan una estación. "La idea es que llegue hasta Sanlúcar La Mayor con una estación intermodal que para dar cobertura al resto del Aljarafe por Cercanías, coche o autobús", resumió la vicepresidenta de la Diputación.