Sorteos
Lluvia de premios en Lebrija: 64 vecinos ganan 40.000 euros con el Cuponazo de la ONCE
Además de Lebrija, el sorteo de la ONCE ha dejado 1.000 euros en Alcalá de Guadaíra con un boleto del Super 11
El Cuponazo de la ONCE ha repartido 2,56 millones de euros en Lebrija en el sorteo celebrado el pasado viernes 28 de agosto. En total, se han vendido en el municipio 64 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.
La suerte ha llegado a Lebrija de la mano del vendedor Joaquín Cordero, que distribuyó los boletos premiados entre numerosos clientes habituales desde sus dos puntos de venta, situados en la Plaza de España y en Ronda de la Mina, según ha informado la ONCE.
De esta forma, el municipio sevillano se lleva uno de los grandes premios del sorteo del viernes, con más de 2,5 millones de euros repartidos entre 64 acertantes.
Otro premio de la ONCE en Alcalá de Guadaíra
El sorteo también ha dejado un premio en Alcalá de Guadaíra, donde un boleto del Super 11 ha sido agraciado con 1.000 euros. El boleto fue vendido por Iván Pérez y resultó premiado en la categoría de nueve aciertos de once números.
El Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes y, por un precio de tres euros, ofrece un premio principal de seis millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros y otras cuantías menores.
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