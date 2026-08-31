Las pedradas a autobuses vuelven al Polígono Sur: revientan el cristal de un Tussam de un adoquinazo

Los apedreamientos a autobuses han vuelto al Polígono Sur. El último episodio registrado en este barrio de Sevilla fue el pasado sábado por la noche, cuando lanzaron un adoquín contra un Tussam, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Un nuevo acto vandálico que ha llevado al equipo de José Luis Sanz a pedirle una reunión urgente a la Subdelegación del Gobierno para tomar medidas al respecto.

En concreto, el autocar afectado se encontraba realizando la ruta de la línea 31, que une el Prado de San Sebastián con el Polígono Sur. A su paso por este enclave de la periferia sevillana, recibió un adoquinazo que reventó el cristal de uno de los laterales del vehículo. La piedra rompió el cristal del vehículo justo en una zona en la que no viajaban pasajeros en ese momento, por lo que no hay que lamentar daños personales.

"Hay quien dice que son niños los que hacen estas cosas, pero un niño pequeño no puede lanzar un adoquín contra un autobús. Como mínimo, habrá sido un adolescente o un joven", apuntan fuentes cercanas a los hechos. Por el momento, se desconoce al autor de este acto vándalico, que ha provocado daños materiales en un vehículo perteneciente a la empresa municipal de transportes.

"La gravedad de estos hechos exige una respuesta"

En la carta enviada al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Ignacio Flores, solicita una reunión "con el objetivo de abordar de nuevo los incidentes que vienen afectando a los autobuses de Tussam y a la prestación del servicio de transporte público en el Poligono Sur". Un encuentro que, según la petición de Flores, debería celebrarse "a la mayor brevedad posible".

"El último de estos sucesos, consistente en el lanzamiento de un adoquín contra un autobús que circulaba por la confluencia de las calles Orfebre Cayetano González y Sebastián Bandarán, se suma a otro episodio que genera una seria preocupación por la seguridad del personal de Tussam y de las personas usuarias", subraya el delegado. "Aunque en esta ocasión no se produjeron daños personales, la gravedad de los hechos exige una respuesta preventiva, coordinada y contundente".

Imagen de un autobús de Tussam apedreado en el Polígono Sur en enero de 2025. / Antonio Cerdera Rueda

"Por este motivo, considero necesario analizar conjuntamente la situación y acordar medidas concretas que refuercen la prevención y la presencia policial, faciliten la identificación de las personas responsables y aseguren la prestación del servicio con las debidas garantías", reclama Ignacio Flores. "La coordinación entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Subdelegación del Gobierno resulta imprescindible para ofrecer una respuesta eficaz y sostenida".

Apedreamientos a autobuses y desvíos en el barrio

Cabe recordar que el Gobierno local tuvo que modificar el año pasado los itinerarios de las líneas 30, 31 y 32 en el Polígono Sur tras varios casos de apedreamientos. Además, los intentos por restablecer la normalidad no duraron mucho: en febrero de 2025 se desviaron de nuevo los recorridos solo un día después de la vuelta a la normalidad, tal como ocurrió luego en junio. En ambos casos, pedradas contra autobuses obligaron a recortar de nuevo la ruta.

"En algunas zonas a determinadas horas es complicado mantener el servicio. Pero este es un problema de seguridad ciudadana, y eso es competencia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior", señaló hace un año el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Si el que tiene las competencias no hace su trabajo y no colabora, es complicado que se puedan recuperar esos itinerarios", destacó Sanz.

Por su parte, la asociación vecinal Nosotros también somos Sevilla reclamó hace solo unas semanas "la recuperación del recorrido por el Polígono Sur de los autobuses 30, 31, 32 y A5". "El 30 casi no entra en nuestros barrios, el 31 y 32 han recortado drásticamente su recorrido. Las tres líneas han dejado sin autobús a más de 5.000 familias", denunció recientemente esta plataforma. "En las nuevas paradas nunca se sabe si van a parar o no, pues los nuevos recorridos se alteran con mucha frecuencia, sin aviso alguno".