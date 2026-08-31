Vox sube el tono contra José Luis Sanz y amenaza con no negociar los Presupuestos de 2027: "Se ha roto la confianza"

Vox sigue subiendo el tono contra José Luis Sanz. En el arranque del curso político, esta formación ha amenazado al Gobierno local de Sevilla con no negociar los presupuestos municipales de 2027, después de mostrar su apoyo a las dos últimas cuentas. La primera gran advertencia llegó hace unas semanas, tras la aprobación de la licencia de obras de la mezquita, y ahora este mismo lunes han avisado de que "se ha quebrado la confianza" con el equipo de Sanz.

Ante el anuncio del alcalde de iniciar próximamente las conversaciones para los presupuestos del año que viene, el portavoz local de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha considerado que "es evidente" que la situación actual dificulta el proceso. "Es muy difícil entablar una negociación presupuestaria con alguien que ha quebrado la confianza", ha afirmado García de Polavieja, que ha señalado que las cuentas de 2027 "están en riesgo".

Asimismo, desde el grupo municipal de Vox apuntan que "existen importantes discrepancias sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno, tanto en materia presupuestaria como en el pacto para transformar Sevilla". "Tenemos muchos reproches que hacerle de los cumplimientos que dicen que han hecho de los acuerdos presupuestarios, cuando no ha sido así. Se han quedado muchas cosas en el tintero", ha recalcado el portavoz del partido.

Desde la formación de Abascal consideran que, antes de abordar una nueva negociación, "es necesario recuperar la confianza y garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos". "Lo cierto es que no he hablado con el alcalde. Me ha llamado para exponerme alguna situación, pero me parece una anomalía que entre dos socios de Gobierno no haya esa comunicación", ha reconocido Gonzalo García de Polavieja.

La mezquita, punto clave en la ruptura

A finales del pasado julio, la comisión ejecutiva de Urbanismo aprobó conceder la licencia de obras al proyecto de la mezquita del Polígono Sur. Una autorización que no sentó nada bien en Vox: "Todo acuerdo debe conllevar una confianza, y eso es justo lo que nuestro partido está perdiendo a marchas forzadas respecto al equipo de José Luis Sanz", subrayaron en la rueda de prensa convocada por este motivo.

Aquella mañana del 28 de julio aclararon que no rompían roto el pacto de los Presupuestos para 2026 -firmados a finales del año pasado-, aunque sí señalaron que el clima no era el más ideal para sellar las próximas cuentas municipales. "Para estudiarlas y ejecutarlas debe haber buen ambiente entre las partes. Si esa confianza se pierde, es muy complicado", apuntó entonces el propio Gonzalo García de Polavieja, que ahora ha vuelto a dejar patente esa tensión con el Gobierno local.

Mientras tanto, el alcalde de Sevilla confesó durante su reciente entrevista con El Correo de Andalucía que estaba "razonablemente satisfecho" con la relación mantenida con Vox en estos años. Ahora bien, destacó que en el tema de la mezquita "solo se ha cumplido con la legalidad". "No sé cuál será la actitud de Vox en el inicio del curso político. Ahora nos sentaremos de nuevo, supongo, hablaremos del próximo presupuesto y, en el peor de los casos, el de 2026 se prorrogará", afirmó Sanz.