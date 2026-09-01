El acusado de matar de un puñetazo a un trabajador tras una pelea de tráfico en Sevilla puede pagar 40.000 euros y salir de prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que el acusado de matar de un golpe a Ángel Luis Ventura, trabajador de la Feria de Sevilla, el pasado mes de mayo continuará en prisión provisional a la espera de juicio. Para poder salir de la cárcel hasta que sea juzgado por un Tribunal del Jurado, el varón deberá pagar 40.000 euros de fianza.

La Audiencia ha rechazado otorgar la libertad provisional sin fianza. Considera la Sección Primera que "subsisten los motivos que aconsejaron en su día ordenar la prisión provisional del apelante, teniendo presentes la gravedad del delito y los indicios de responsabilidad criminal que pesan sobre el propio apelante". En este caso se investiga si se habría cometido un delito de homicidio, "que, ya haya sido doloso, en primer o segundo grado, o con imprudencia grave, de conformidad a los artículos 138 y 142 del Código Penal, siempre conllevaría la imposición de una pena bastante más superior a los dos años de prisión, pudiendo ser en el caso de la imprudencia hasta de 4 años".

La Audiencia recalca que los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 6 de mayo en la calle Virgen del Águila y surgieron a raíz de una discusión de tráfico. "El investigado se había visto obligado a frenar de manera muy brusca para evitar atropellar a la víctima, que parece que cruzaba en rojo el semáforo, procede aquél a bajarse de su vehículo y dirigiéndose al citado le dio puñetazo en la cara con tanta violencia que lo tiró al suelo, golpeándose éste la cabeza contra el mismo y produciéndose un traumatismo cráneo encefálico a consecuencia del cual falleció el día 8 de mayo de 2026", recoge el auto al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

"Se comprueba, pues la grave naturaleza delictiva de este comportamiento que hace suponer, por la violencia desproporcionada con la que se actúa en este tipo de situaciones cotidianas, la forma de desenvolvimiento social que esta persona tiene", argumenta la Audiencia. "Es evidente que la amplia pena de prisión que pudiera imponerse, con independencia de que se trate de un delito doloso o con imprudencia grave, evidencia el gran riesgo de evadirse de la justicia el investigado para tratar de evitar la privación de libertad durante tantos años, pues en el supuesto más grave de condena, que es posible conforme a la prueba que se practique en el juicio oral, pudiera llegarse a los 15 años de prisión. A todo ello, añadir que el tiempo ya transcurrido desde que se ordenó la medida, es mínimo y no alcanza aún, ni de lejos el máximo legal aplicable", insiste.

Sobre la aplicación de 40.000 euros de fianza, el auto explica que habiéndose realizado ya gran parte de la instrucción y habiéndose introducido la posibilidad de que se trate de un homicidio imprudente, es "razonable" introducir la posibilidad de eludir la prisión provisional a través de un pago. En este sentido, se rechaza la petición de la defensa de la víctima de elevar la fianza porque "supone un freno muy económico a la posibilidad de dejar sin enjuiciamiento tan lamentrables y violentos hechos".

La representación letrada de la acusación particular, ejercida por el abogado José Antonio Sires, ha valorado positivamente este auto. En este sentido, Sires apunta que "desde la acusación particular seguiremos defendiendo que todas las hipótesis deben ser investigadas con la máxima profundidad y que la descalificación jurídica de los hechos no puede cerrarse antes de que se practique y valore toda la prueba. Nuestro objetivo sigue siendo que se esclarezca plenamente lo ocurrido y que se depuren las responsabilidades que, en su caso, correspondan por la muerte de la víctima".