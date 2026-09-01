Las 10 gasolineras más baratas de Sevilla para llenar el depósito tras el nuevo descuento al diésel: hasta 30 euros de ahorro por repostaje

Hasta 20 céntimos por litro en el diésel y cinco en el caso de la gasolina. Estas son las rebajas en los precios de los combustibles aplicadas a partir de este 1 de septiembre gracias a la reducción en el Impuesto sobre Hidrocarburos, implementado por el Gobierno de España. Un descuento que aliviará el repostaje -sobre todo, en el caso del gasóleo- desde este martes a cientos de conductores en Sevilla, que podrán ahorrar hasta 30 euros.

Pero con estas nuevas reducciones, ¿dónde está ahora el mejor precio del diésel en la provincia de Sevilla? Según la estadística elaborada por El Correo de Andalucía, este 1 de septiembre el coste más bajo se encuentra en el municipio de Morón de la Frontera. De hecho, las tres gasolineras más baratas respecto a este combustible están en esta localidad.

En concreto, las gasolineras Family Energy, Petroprix y Ballenoil de Morón marcan el precio más bajo de Sevilla con 1,578 euros el litro. Les sigue muy de cerca la estación de servicio Tamoil, ubicada en el kilómetro 16 de la carretera A-394, en el término municipal de Utrera. Ahí el coste del gasóleo está en 1,579.

En Utrera están también las siguientes gasolineras en este listado provincial. Justo después de la Tamoil se sitúan este martes las Plenergy de las calles Almazara y Mirlo, con 1,587 el litro de diésel. Tras ellas, la estación de servicio Vistalegre, Petrouya y Ballenoil -en este mismo municipio- marcan 1,588 euros. Y la de la avenida San Juan Bosco, solo un poco más: 1,589 euros por litro de gasóleo.

Gasolineras más baratas de Sevilla capital

El primer establecimiento de Sevilla capital que aparece en el ranking es la Petroprix del polígono Calonge, que vende el diésel a 1,598 el litro. En el puesto 24º de la lista está la Petroprix ubicada en la avenida Montesierra, con 1,628 euros, y la Plenergy de la avenida de Jerez (1,629 euros el litro).

La gasolinera del Alcampo de la Ronda del Tamarguillo ocupa la posición 34º del ranking: 1,636 euros el litro del diésel. Después están la Plenergy de la travesía de Su Eminencia (1,637 euros por litro), la Tamoil de la calle Pino Central (1,649), la Plenergy de la calle Metalurgia (1,655) y la situada en el nudo de Calonge de la SE-30 (1,655).

Hasta 30 euros de ahorro en cada repostaje

La diferencia entre la gasolinera más barata y más cara de la provincia de Sevilla se nota -y bastante- en el bolsillo. Si tomamos como referencia el precio de las estaciones de servicio Family Energy, Petroprix y Ballenoil de Morón de la Frontera (1,578 euros el litro) con el máximo registrado este 1 de septiembre (2,079 euros), el ahorro llega hasta los 20 euros en un depósito de 40 litros.

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Esta cantidad es mayor, claro, en el caso de depósitos con mayor capacidad. Si se suministran 50 litros, pagas 25,05 euros menos en las citadas gasolineras de Morón respecto a la que ofrece el coste más alto. Y si el repostaje es de 60 litros, el ahorro total por llenado alcanza los 30,06 euros.