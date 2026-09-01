Bellavista exige a José Luis Sanz "firmeza" con la Junta de Andalucía sobre el metro: "Necesitamos que la línea 3 sea subterránea"

"La ejecución del tramo sur de la línea 3 irá bien, van a presentar ya el proyecto definitivo en breve", aseguró el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía publicada el pasado domingo. "El proyecto del tramo sur de la línea 3 está todo listo y no se presentó porque llegó una campaña autonómica. Teníamos el compromiso y se va a presentar en breve", reiteró. Son muchos los vecinos -en Bellavista, Los Bermejales, Palmas Altas o La Palmera- que esperan con ansia que la Junta de Andalucía termine de analizar todas las alegaciones recibidas al estudio informativo y decida el recorrido definitivo que harán los trenes desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme. Y estas declaraciones de Sanz suponen un acercamiento más a que ese anuncio sea una realidad, aunque no es suficiente para la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno.

Sobre todo, el primer edil popular reafirmaba su compromiso con Bellavista para que también tenga acceso al metro. "Sobre Bellavista quiero decir una cosa: la palabra Bellavista no existía, ni aparecía, en el proyecto del tramo sur de la línea 3 del Partido Socialista. Ha sido un empeño de este Ayuntamiento y de la Junta y el metro va a pasar por Bellavista", explicó a este periódico.

Sin embargo, y aunque valoran "positivamente" tener noticias al respecto, desde la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno han mostrado su "inquietud" porque el alcalde no haya dicho expresamente que será de forma soterrada. Esta es la gran reivindicación de Bellavista y Los Bermejales, que ya han salido incluso a las calles para que el metro pase por sus calles bajo tierra y no en superficie como estaba inicialmente pensado en el estudio informativo presentado por la Consejería de Fomento. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla se ha posicionado a favor de esta petición y ha enviado sus alegaciones.

"Animamos al alcalde a mantener su posición hasta el final"

Según el comunicado, esta plataforma muestra su "preocupación" por la ausencia de la palabra "subterráneo". Explica que el Ayuntamiento de Sevilla presentó en diciembre sus alegaciones solicitando que por Bellavista fuese preferentemente subterráneo en el barrio, pero desea que el alcalde anuncie públicamente que el proyecto definitivo contempla un metro soterrado.

"No entendemos que, teniendo tan clara la reivindicación del barrio y habiendo sido el propio Ayuntamiento quien solicitó el soterramiento en sus alegaciones, se hable simplemente de que 'el metro va a pasar por Bellavista'. Bellavista necesita saber que el metro va a ser subterráneo", aseguran estos vecinos.

Punto del tramo sur de la línea 3 en el que el metro sale del recorrido soterrado a la superficie hacia Bellavista / Consejería de Fomento

También afirman no entender que se haya esperado a después de las elecciones. "Desde la plataforma no queremos hacer interpretaciones políticas sobre esta decisión, pero sí creemos que los vecinos merecen una explicación. Si el proyecto definitivo supone una buena noticia para Bellavista, ¿por qué no podía conocerse antes? Y si su contenido podía generar rechazo entre los vecinos, ¿qué razones han llevado a esperar a que pasasen las elecciones para presentarlo? No queremos pensar que una infraestructura que afecta directamente a la vida de miles de vecinos haya quedado condicionada por los tiempos electorales. Esperamos que no sea así", desarrollan.

Así, reclaman al alcalde a que mantenga su posición "hasta el final" pese a que la última palabra sea de la Junta de Andalucía, que sea "clara y firme" y la defienda ante el Gobierno andaluz. De momento, la Consejería de Fomento ha declarado públicamente que estudiaría todas las alegaciones, y desde entonces estos vecinos se encuentran esperando, e incluso presentaron sus propias alegaciones. "Esperamos que esas alegaciones se hayan estudiado de verdad y que la solución definitiva tenga en cuenta la voluntad expresada por el tejido asociativo y vecinal del barrio. Por todo ello recibimos el anuncio del proyecto definitivo con una mezcla de expectación e inquietud", prosigue la plataforma vecinal.

Plano del tramo final de la línea 3 de metro en su tramo sur, llegando por Bellavista hasta Valme / Consejería de Fomento

"Desde la plataforma queremos ser muy claros: no queremos más ambigüedades. Queremos que el proyecto definitivo recoja aquello que Bellavista lleva meses reclamando, un metro subterráneo. Si, por el contrario, se vuelve a plantear un trazado en superficie, Bellavista volverá a levantar la voz para tener un metro soterrado, un metro que una y que no divida, un metro a la altura de Sevilla y de un barrio centenario como Bellavista. Porque este barrio ya ha demostrado que, cuando le dicen que algo es imposible, consigue hacerlo posible", concluyen.

Quién forma la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno Este conjunto de asociaciones la conforman Centenario Bellavista, Cymbel, Limam, Ateneo de Bellavista, PROEMBE (Asociación de Profesionales y Empresarios de Bellavista), Pasacalles Bellavista, EVCC (Espacio Verde Cortijo de Cuarto), AVV Jardines de Hércules, Plataforma Vecinal Bellavista, AVIDA (Asociación Víctimas del Amianto), Peña Sevillista Bellavista, UD Bellavista, Centro del Pensionista y 3ª Edad Bellavista, Peña Bética Cultural de Bellavista, El Reverso CB, Pitos Locos Motoclub Bellavista, Peña Cultural Flamenca “La Fragua” Bellavista, AAVV Unidad de Bellavista, Club Motos Clásicas “er Botica, Centro Cultural de Bellavista, CD Atletismo El Quarto, Asociación Cultural Pepe Moreno, Asociación Cultural Mujeres Bellavista, CD La Esquinita, Escuela Flamenca Palo a Palo, CD Payasos Crouss, Centro de Danza No Camines Baila, Hermandad del Dulce Nombre, y Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y del Dulce Nombre de María.

¿Por qué se escogió el trazado del metro por Bellavista en superficie?

Según trasladaron fuentes de la Consejería de Fomento a este periódico, "la opción en superficie se ha escogido por dos obstáculos difíciles de superar en el trazado: el cruce de la SE-30 y el cauce del Guadaíra.". Recuerdan que con la línea 1 "se optó por la misma fórmula: superar la SE-30 en superficie para llegar a la Universidad Pablo de Olavide y Montequinto". En este caso, añaden, Fomento se ha decantado por la alternativa "con mayor trazado soterrado frente a otras opciones que planteaban más kilómetros en superficie".

En el estudio informativo se llegaron a analizar 26 alternativas, de las cuales se seleccionaron tres como las mejores. Y en ninguna de esas tres se barajaba la posibilidad de que el trazado del tramo sur fuera soterrado en esta parte del recorrido. La única duda final del soterramiento fue si este debía extenderse hasta la avenida de la Borbolla, hasta la avenida de Jerez (a la altura del río Guadaíra) o hasta Los Bermejales (Paseo de Europa). El otro debate que se planteó fue si, ya en superficie sobre la SE-30 y por la Ciudad de la Justicia y Palmas Altas, debía discurrir por los terrenos de Cortijo de Cuarto o por la calle Jardines de la Alhambra y la avenida de Bellavista.