Las calles Hernando Colón y Alemanes reabren este martes al tráfico tras el fin de las obras de Endesa

Las calles Hernando Colón y Alemanes, en su tramo hasta la Avenida de la Constitución serán reabiertas al tráfico a partir de este martes, 1 de septiembre, coincidiendo con la finalización de la obra realizada por Endesa durante las últimas semanas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un mensaje a través de la red social X consultado por Europa Press, una vez finalizada las obras que comenzaron el pasado 29 de junio, se solucionará el corte total al tráfico de la calle Alemanes, en el tramo Hernando Colón y la avenida de la Constitución, motivado por obras de mejora del suministro eléctrico.

Estas obras motivaron que la calle Hernando Colón, situada en el Casco Antiguo, quedara cortada al tráfico rodado, con acceso únicamente a residentes.