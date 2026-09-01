La Cámara de Comercio llama a las empresas sevillanas a movilizarse en apoyo a Ceuta por su crisis económica

La Cámara de Comercio de Sevilla ha llamado a las empresas de la provincia a participar este miércoles, 2 de septiembre, en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta ante la situación económica y social que atraviesa la ciudad autónoma.

El presidente de la entidad sevillana, Francisco Herrero, participará en una de estas movilizaciones y ha pedido al tejido empresarial que se sume a las convocatorias previstas en los ayuntamientos.

El llamamiento se produce después de que la Cámara de Comercio de Ceuta haya cifrado en 33 millones de euros las pérdidas económicas directas registradas entre los últimos días de julio y el cierre de agosto.

Esta estimación supone 5,28 millones de euros más, cerca de un 19%, que el primer cálculo realizado a comienzos de agosto y refleja, según la entidad ceutí, que la caída de la actividad económica ha sido más intensa y prolongada de lo inicialmente previsto.

La Cámara de Ceuta asegura además que las ventas de los comercios locales han caído entre un 55 y un 90% y cifra en 170 millones de euros el daño reputacional provocado por la crisis.

Ante este escenario, la Cámara de Sevilla ha mostrado su respaldo a las empresas, los comercios y los ciudadanos de Ceuta y ha reclamado la puesta en marcha de medidas económicas que permitan frenar un mayor deterioro de la actividad en los próximos días.