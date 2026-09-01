El Castillo de Alanís viaja a la Edad Media este fin de semana: programa de sus jornadas medievales

Caballeros, dragones y combates con espadas. Esa será la estampa que se encontrarán vecinos y visitantes en Alanís durante todo el fin de semana con una nueva edición de las XXI Jornadas Medievales de la Sierra Morena de Sevilla, una de las citas más representativas del municipio. La programación reunirá mercado medieval, pasacalles, recreaciones históricas, talleres, espectáculos y actividades para todos los públicos.

La cita se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre y tendrá de nuevo al Castillo de Alanís como uno de sus grandes escenarios. Allí se representará el espectáculo ‘Alanís, luchas de poder y linajes nobiliarios’, previsto para las noches del viernes y sábado a las 00.00 horas, con entrada. Además, el domingo acogerá ‘Arte andalusí a caballo’, a las 19.30 horas, con entrada libre.

Cartel de las jornadas medievales de la Sierra Morena 2026 / Obra de Alberto Fernández

Programación completa

Viernes 4 de septiembre

Las jornadas arrancarán el viernes 4 de septiembre a las 20.00 horas con la salida del Cortejo Medieval Infantil desde la Alameda del Parral. Media hora después tendrá lugar la inauguración oficial en la Plaza del Ayuntamiento, con exhibición del baile del giro derviche. La primera noche incluirá comitiva real, vuelo de aves rapaces, pasacalles de música andalusí, apertura de la calle del Fuego, teatro medieval y concierto de música folk-celta en la Plaza de la Salud.

Sábado 5 de septiembre

El sábado 5 de septiembre, el Mercado Medieval abrirá a las 13.00 horas y durante toda la jornada habrá talleres infantiles, tiro con arco, vuelo de aves rapaces, música por las calles, zoco árabe, pasacalles, teatro y animación. La noche terminará con el espectáculo en el castillo y un gran baile con el grupo Sildavia, seguido de DJ, en la Plaza de la Salud.

Domingo 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre volverán el mercado, los talleres, la ludoteca medieval, el tiro con arco, los bufones y trovadores, el vuelo de aves rapaces y los pasacalles de música andalusí. La clausura de las jornadas está prevista para las 23.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento, después del gran pasacalles musical ‘Subumbra’.

Puedes consultar la programación completa en este enlace.

Otras actividades en las jornadas medievales

Uno de los espacios más destacados será el Gran Zoco Árabe, ubicado en la calle Angustias y la Fuente de Santa María, con tetería, dulces árabes, alfombras, cojines, lámparas turcas y árabes, cestería y talleres de sales de baño, alfarería, turbantes, caligrafía árabe, escritura oghámica y rúnica o varitas mágicas.

Además, durante las jornadas permanecerán abiertas varias actividades permanentes, como la exposición de aves rapaces detrás de la iglesia, el campamento militar y los aparatos de tortura, el rincón fotográfico del Gran Trono Medieval en la Plaza del Ayuntamiento y la actividad de videncia ‘Viaje al más allá’.

También podrán visitarse la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, abierta el sábado y domingo de 09.00 a 19.00 horas, y la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que abrirá viernes, sábado y domingo de 13.00 a 23.00 horas.

El cartel anunciador de esta edición es obra del diseñador Alberto Fernández Antúnez. Según ha destacado el Ayuntamiento de Alanís, la obra sintetiza la historia, la leyenda y la identidad del municipio, con elementos como el castillo, la Ermita de San Juan, la figura de un caballero, la heráldica medieval y un dragón como símbolo de la fantasía propia del imaginario de la Edad Media.

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Con esta programación, Alanís invita a vecinos y visitantes a disfrutar de tres días de ambiente medieval, patrimonio, música, gastronomía y espectáculos en uno de los enclaves más singulares de la Sierra Morena de Sevilla.