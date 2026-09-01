El Circuito Andaluz de Peñas programa 225 recitales de flamenco desde septiembre: estos los espectáculos por provincias

El flamenco vuelve a las peñas de origen para inaugurar un nuevo curso. El Circuito Andaluz de Peñas programará este año 225 recitales en las ocho provincias andaluzas. El ciclo reunirá a casi 500 artistas y llevará el cante, el baile y el toque a municipios grandes y pequeños. La mayoría de las actuaciones se concentrarán entre los meses de septiembre y noviembre, aunque algunas provincias ya han comenzado su programación durante el verano.

La presentación ha tenido lugar este martes en la Casa Murillo, sede sevillana del Instituto Andaluz del Flamenco, con la presencia de la Consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, algunos representantes de las federaciones de peñas flamencas andaluzas, numerosos artistas y aficionados del flamenco andaluz. El acto ha servido, también, para reivindicar el papel de estos espacios como uno de los lugares fundamentales para mantener vivo el flamenco lejos de los conocidos grandes escenarios.

"Esta casa es la de todos los flamencos", comenzaba diciendo Patricia del Pozo. Un mensaje dirigido especialmente a unas peñas que siguen funcionando como punto de encuentro entre artistas, aficionados y nuevos públicos en el arte jondo. "Como el inicio del nuevo curso escolar, también comienza el nuevo curso para el flamenco. Este año más especial si cabe", se refería del Pozo en referencia a la Bienal de Sevilla que se celebrará de manera simultánea.

La programación para este 2026

La programación de este año incluye 181 actuaciones de cante, 31 de baile y 13 de toque, repartidas por una red de 329 peñas federadas en Andalucía. De este modo, para elaborar la programación se realizó una convocatoria pública abierta a todos los artistas interesados en participar. El listado resultante, con cerca de 300 propuestas, ha servido de base a las federaciones provinciales para configurar sus respectivos programas a su propio y libre gusto, en los que conviven artistas de reconocida trayectoria con jóvenes que comienzan a abrirse camino en el mundo del flamenco.

La provincia de Sevilla, que cuenta con 80 peñas federadas, será una de las grandes protagonistas del circuito. Su programación suma 56 actuaciones en 41 localidades para este año donde, además, el circuito sevillano está dedicado a los 50 años de la publicación de Persecución, el emblemático disco de Juan Peña 'El Lebrijano'. Las actividades en la capital hispalense ya comenzaron en el mes de junio y se prolongarán hasta el día 30 de octubre.

El resto de provincias también han elegido figuras y momentos vinculados a su propia memoria flamenca. Cádiz dedica su programación a María Vargas; Granada, a Antonio Campos Muñoz; Málaga, al flamencólogo y coleccionista Luis Soler; Almería, al guitarrista Pepe Habichuela; y Córdoba, a Antonio González del Moral.

El ciclo continúa su programación, ya iniciada, en este mes de septiembre el día 2 con la cantaora Fernanda Peña en Sevilla, en la Peña Flamenca Cantes al Aire. El día 4 actuará Manuel Romero en la Peña Flamenca de Isla Mayor, al día siguiente turnará al baile con Nino González en la Peña Flamenca de Chiclana de la Frontera. El día 5 cantará Raúl Montesinos en la Peña Flamenca de Santa Bárbara de Casa, el día 10 habrá doblete con Angelita Montoya en la Peña de El Carbonerillo y Sara Carnero en la Peña de Antonio Trujillo, en Alozina. El cantaor Rubito Hijo actuará el día 13 en la Peña de La Fuentecilla, en Jaén.

Por su parte, el mes de octubre iniciará el día 3 con Antonio López en la Peña Flamenca Fernando El Herrero en Las Cabezas de San Juan, en la capital andaluza, y el mismo día la cantaora Mariángeles Fernández en la Peña Carmen Linares en Jaén. El día 10 de octubre, El Potito deleitará la Peña de Aznalcóllar. Será el día 24 cuando la cantaora La Repompilla actúe en la peña Flamenca de La Toná, en Sevilla. Y el día 25 Elena de Morón estará en la Peña Flamenca Puertas Abiertas en La Algaba. Todo culminará el día 21 del mes de noviembre, con la IV Gala de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Córdoba, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la universidad cordobesa.

La peña, una sede del relevo flamenco

Más allá de las cifras, durante la presentación se ha querido poner el foco sobre la capacidad de las peñas para favorecer el relevo generacional. Las primeras fases provinciales del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos se desarrollan precisamente en estos espacios, con el objetivo de dar visibilidad a nuevos talentos y generar oportunidades para quienes comienzan su camino profesional.

"Para que las peñas sigan siendo ese referente de nuevos valores, artistas y públicos", señalaba Patricia del Pozo durante el acto. Una tarea que cobra especial importancia en un momento en el que Andalucía cuenta con una nueva generación de cantaores, bailaores y guitarristas que necesitan escenarios donde poder crecer y encontrarse con el público.

También ha habido espacio para el recuerdo de algunos de los nombres del flamenco que nos han dejado estos últimos meses, entre ellos Luis Soler, El Cabrero, Pepe Habichuela, o el guitarrista Miguel Salado. El homenaje servía para subrayar que las peñas son también lugares de memoria, donde el patrimonio flamenco se conserva a través de quienes lo interpretan, lo escuchan y lo transmiten.

Un ciclo que pasará por las ocho provincias

La provincia de Jaén ha adelantado el comienzo de su programación con el tradicional ciclo A la Verde Oliva, celebrado entre el 6 de junio y el 11 de julio. La segunda fase comenzará el 12 de septiembre y se prolongará hasta el 28 de noviembre. En total, la provincia acogerá 30 actuaciones -27 de cante, una de baile y dos de toque- en otras tantas peñas flamencas de 28 localidades: Martos, Linares, Baeza, Segura de la Sierra, o Torredelcampo, entre otras muchas.

También Sevilla dedicado a los 50 años de la edición de Persecución de "El Lebrijano", coincidiendo con la efeméride de su publicación, inició su circuito en junio, con una programación que se prolongará hasta el 30 de octubre. En total, se celebrarán 56 actuaciones -53 de cante, dos de baile y una de toque- en otras tantas peñas flamencas de 41 localidades como Santiponce, Coria del Río o la propia capital hispalense, entre muchas más.

En Almería, con el homenaje al recientemente fallecido maestro guitarrista Pepe Habichuela, como reconocimiento a su trayectoria y a su enorme aportación a la guitarra y al flamenco, el circuito comenzó el 1 de agosto y concluirá el 15 de noviembre. La provincia contará con 11 actuaciones, todas ellas de cante, en otras tantas peñas flamencas de nueve localidades: Carboneras, Tabernas, Adra, Pechina, El Ejido, o la capital, entre otras.

La programación de Cádiz, dedicada este año a María Vargas Fernández, se desarrollará entre el 5 de septiembre y el 21 de noviembre. En total, 33 actuaciones, 22 de cante y 11 de baile, en otras tantas peñas flamencas de 22 localidades como Chiclana, Jerez, Chipiona o Cádiz capital.

En Granada, el Circuito comenzará el 15 de agosto y finalizará el 21 de noviembre. La programación, dedicada a Antonio Campos Muñoz, reunirá 15 actuaciones, nueve de cante y seis de baile, en otras tantas peñas de 15 localidades: Montejícar, Beas de Granada, Huétor Vega, Peligros, Íllora, Montefrío, Motril, Cúllar Vega, Salobreña, Lentejí, Maracena, Ogíjares, Loja, Huétor Tájar y Granada.

Por su parte, Málaga, homenaje al flamencólogo y coleccionista Luis Soler, por su importante labor de investigación, difusión y conservación del patrimonio flamenco, desarrollará su programación entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre, con 35 actuaciones: 21 de cante, ocho de baile y seis de toque y otros instrumentos. Los recitales llegarán a otras tantas peñas de 30 localidades como bien son Alhaurín de la Torre o Manilva, además de la capital.

En Huelva, el circuito se celebrará entre el 5 de septiembre y el 21 de noviembre. La programación contempla 14 actuaciones, 12 de cante, una de baile y una de toque, en otras tantas peñas flamencas de 12 localidades: entre ellas, Almonte, Huelva, Lepe, o Moguer.

Por último, Córdoba, dedicado a Antonio González del Moral, como reconocimiento a su trayectoria y aportación al flamenco a través de la fotografía y difusión en portales del sector, concentrará su programación entre el 6 y el 28 de noviembre. El circuito provincial contará con 30 actuaciones -26 de cante, una de baile y tres de toque- en otras tantas peñas de 28 localidades: Adamuz, Aguilar de la Frontera o Albendín, entre otras.

Un 20% más de inversión desde el año 2019

Este ciclo se enmarca en la Ley del Flamenco y en su Plan Estratégico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo y que identifica a las peñas como "agentes fundamentales en la preservación y difusión del flamenco, reconociendo su fuerte social y cultural en el entorno en el que se enmarcan", aseguraba del Pozo.

"En este 2026 hemos consolidado la inversión de 250.000 euros para este programa de peñas, un importe que supone un 20% más que el que se invertía en estos espacios de encuentro del arte jondo en 2019", ha informado Del Pozo. En todo caso, según ha manifestado la consejera, esta apuesta consigue estirarse hasta al apoyo de los artistas más jóvenes, siendo las peñas las que actúan como escenarios para todos ellos en su etapa más emergente, en los que ya se han celebrado las primeras fases del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos a nivel provincial.

De este modo, ambas iniciativas, el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas y el Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, junto con la convocatoria de ayudas al tejido asociativo, suponen una aportación conjunta de 330.000 euros destinada específicamente a las peñas flamencas andaluzas. "Creo que este programa es clave para la conservación, transmisión y difusión del flamenco. Una de las inversiones más rentables en términos de generación", "Trabajar con las peñas, además de ser una garantía para el flamenco, es sin duda la mejor manera de cumplir con el plan, es trabajar desde abajo para arriba" aseguraba en la presentación la consejera.

La presidenta de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Concha Prieto, ha agradecido durante el cierre del acto el incremento presupuestario, aunque dejaba una petición clara: que el circuito pueda llegar algún día a todas las peñas de Andalucía. "Lo más importante es que vengáis", atajaba, reivindicando la presencia de artistas y aficionados en estos espacios. Concluía la presidenta su intervención con una invitación firme : "en las peñas nos vemos".